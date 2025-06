¿Christian Nodal y Ángela Aguilar firmaron millonario acuerdo prenupcial? Esto dice Pepe Aguilar

Sin duda alguna, el matrimonio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha sido uno de los más polémicos del medio artístico, principalmente, por la rapidez con la que se dio. Las celebridades anunciaron su romance tan solo dos semanas después de que él culminara su relación con Cazzu, quien es madre de su hija.

Por si esto fuera poco, contrajeron matrimonio al mes de dar a conocer su noviazo, algo que despertó las sospechas de que su amor comenzó como una infidelidad hacia la argentina. Aunado a todo a esto, se llegó a decir que Pepe Aguilar, padre de Ángela, obligó a la pareja a firmar un millonario acuerdo prenupcial por si él era infiel.

Según rumores, dicho contrato estipula que, si Nodal le ponía los cuernos a Ángela, tendría que pagar 12 millones de dólares, es decir, cerca de 216 millones de pesos mexicanos.

Pepe Aguilar / Redes sociales

Te recomendamos: Cazzu festeja el Día del padre con, ¿tremenda indirecta para Nodal?: “A los papis que cuidan a sus hijes”

¿Qué opina Pepe Aguilar sobre el matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda, Pepe Aguilar contó que la boda entre su hija Ángela y Christian Nodal fue un gran impacto para él. No solo por la rapidez con la que se dio, sino también porque sintió que le estaban “arrebatando a su hijita”.

“Tampoco tengo una bola de cristal, así que siempre les di el beneficio de la duda, aunque me daba coraje que de la nada me arrebataran a mi hijita más chiquita. Ángela y yo teníamos, y tenemos, una relación muy cercana, así que fue muy ‘choqueante’ pensar: ‘¡Ay! Ya no va a estar mi hija, ¿no?’. Fue triste”, manifestó.

Aunque al principio tuvo sus dudas, el cantante asegura que la pareja está muy enamorada, por lo que ha aceptado a Nodal como un miembro más de su familia.

“Son súper pegados, súper cariñosos, están todo el tiempo juntos. Cristian es un muy buen muchacho. Pobrecito, porque Ángela es hija de la mañana, igual que su mamá, solo les falta el fuete que les diga: ‘Órale, canijo, váyase a traer los frijoles’”, expresó.

Y agregó: “Yo todavía como sin creer que estaba sucediendo, no tanto por la boda en sí, sino por todo lo que eso estaba provocando. Una cosa rarísima, pero bueno, bien, contentos por ellos, y que Dios los bendiga”.

No te pierdas: ¿Visa en peligro? Ángela Aguilar y Nodal son captados haciendo trámite migratorio

¿Pepe Aguilar obligó a Nodal y Ángela Aguilar a firmar un acuerdo prenupcial?

Durante la plática, Pepe Aguilar negó haber obligado a su hija Ángela y Nodal a firmar un acuerdo prenupcial millonario, asegurando que la pareja es muy independiente y él no se metería en sus asuntos.

Pepe Aguilar “¿Tú crees que vamos a interferir a ese nivel? Sería ridículo. Ni yo dejaría que ellos, ni nadie en la vida, me dijera qué hacer con mi vida, ni yo pretendo decirle a nadie qué hacer con la de ellos”

Incluso, bromeó con el tema y dijo que, si fuera verdad, planearía una estrategia para separar a las celebridades y obtener el dinero.

“Hubiera estado bueno, los hacía que tronaran. Si hubiera firmado 12 millones de dólares, oye, sí valdría la pena ahí ponerle un cuatro, ¿no?”, concluyó.

Ángela Aguilar y Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Cómo fue la historia de amor entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

A principios de junio del 2024, Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su noviazgo a través de una revista de circulación nacional. Esto, a dos semanas de que él terminara su relación de dos años con Cazzu, quien es la madre de su hija.

Un mes después, se casaron en una ceremonia íntima en una hacienda de Cuernavaca. Según Pepe Aguilar, al haber sido una ceremonia íntima, permitió que los pocos invitados se divirtieran más: “Todo el mundo dijo cosas bonitas de los novios. Se quedaron hasta como las seis de la mañana. Yo me fui como a las dos, ya andaban drones por ahí, etcétera”, indicó.

A pesar de que la pareja se ha dicho muy feliz, tanto en redes sociales como en diversas entrevistas, su relación ha estado rodeada de rumores. En su momento, una influencer aseguró haber sido amante de Nodal.

Por otra parte, se ha dicho que Ángela es muy celosa y controladora. Hace algunas semanas, una fuente cercana contó para TVNotas que la joven hasta tiene a una persona infiltrada en el equipo de Nodal para que le cuente todo lo que hace.

Mira: Ángela Aguilar trae bien vigilado a Christian Nodal, ¡tiene un infiltrado que le cuenta todo!