Ángela Aguilar trae bien vigilado a Christian Nodal, ¡tiene un infiltrado que le cuenta todo!

Una persona cercana a Christian Nodal nos contó la razón por la que el cantante se está cansando de su esposa Ángela Aguilar, la intérprete de “Te quiero para mí”.

Ángela Aguilar y Christian Nodal

¿Los celos de Ángela están afectando su matrimonio con Nodal?

“En los últimos meses ha sido celosa, mandona, controladora y caprichosa con él. Digamos que Ángela es la dominante en la relación. Se lo trae cortito. Nodal le ha permitido muchas cosas, porque está muy enamorado, pero su paciencia tiene un límite”.

Además, agregó: “Las cosas entre esta parejita se están complicando muchísimo. Christian está a nada del colapso emocional. Ángela se ha encargado de llevar la relación a un punto de quiebre. El cansancio y la inseguridad se comienzan a apoderar de ellos”.

¿Ángela Aguilar controla cada paso de Christian Nodal?

Nuestra fuente aseguró: "Ángela ha tenido actitudes muy extrañas. A veces, su forma de actuar deja que sus inseguridades la delaten. Se ha vuelto muy celosa. Todo el tiempo quiere enterarse de dónde está su marido. ¡No lo deja ni respirar! Cuando ella no tiene trabajo o algún pendiente, prefiere acompañarlo. Constantemente observa o trata de controlar las acciones de Nodal”.

“Hasta yo me he sentido asfixiado, y eso que solo convivo un ratito con ellos. Ángela no disfruta su matrimonio. Su único enfoque es pensar: ‘¿Qué estará haciendo?, ¿Por qué tarda en responder?, ¿Con quiénes se va a ver?, ¿Quién se le acercó?’. Al principio eran celos como de cualquier pareja, pero ahora se han convertido en su peor enemigo”.

Por si fuera poco, nos contó cómo se siente Nodal al respecto: “Christian se ha sentido cansado de esa situación. No puede dar un paso sin previo aviso. Prácticamente lo traen cortito al pobre hombre. Lo he visto presionado, estresado y malhumorado, y con justa razón. Ni en los brazos de su mujer se siente a gusto”.

“Quiero aclarar algo. No digo que la dejó de amar. Que no se malinterprete. Ellos se aman y él la trata como reina, pero ella ya sobrepasó el límite del espacio personal. Es caprichosa, controladora, mandona y celosa. Está a nada de que ella le pida que le mande su ubicación en tiempo real (ríe)”.

Ángela Aguilar sí celó a Christian Nodal

¿Tiene Ángela un infiltrado en el equipo de Nodal?

Nuestra fuente continuó: “De hecho, hay una persona que trabaja con ellos que le avisa de todo a Ángela. Así, lo tiene bien checadito. Me he dado cuenta de eso, pero no se lo he querido decir a Nodal para no generar pleito entre los dos. No se me hace nada divertido. Nos hemos dado cuenta de que Ángela se entera de lo que hace Nodal cuando no está con él. Estamos seguros de que tiene un infiltrado en el equipo que le cuenta santo y seña de lo que hace Nodal y con quién está (ríe)”.

“Incluso cuando ella trabaja y él no, le dice que la acompañe. Lo quiere traer pegado. Hasta cierto punto, la entiendo. Nodal no es un pan de dulce, también tiene lo suyo. Es un hombre coqueto, risueño y, como ya sabemos todos, le fascinan las mujeres. Eso le genera inseguridad a ella”.

“Las mismas fans le han advertido que se cuide de él, porque según lo vieron con una mujer en tal lugar o con una fan. Quieran o no, son cositas que le añaden una rayita más al tigre. Le aumentan los celos y las inseguridades a Ángela. No la bajan de quitamaridos y ahora de cornuda”.

Nodal

¿Por qué Ángela Aguilar tiene vigilado a Nodal?

"Ángela lo conoció así. Desde el inicio, se dio cuenta de que su marido es ojo alegre y, bueno, ella aplicó la de: ‘Soy fan de su relación’. Ahora tiene miedo de que alguien se la aplique a ella”.

“Si él no calma la hormona, tendrá muchos problemas con la familia Aguilar. Y si ella no le baja 3 rayitas a sus celos, lo va a hartar y la van a mandar muy lejos. En caso de que exista una infidelidad, obviamente ella no lo dirá. Jamás saldría a decir que fue engañada. Ella sabe perfectamente lo que tiene en casa. Como dicen por ahí: ‘Serás medido con la misma vara’. Eso está más que claro”, concluyó.

Christian Nodal tuvo esta reacción a la nueva apariencia del perfil de Ángela Aguilar

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Su relación empezó como ‘amigos’. En 2018 Pepe Aguilar invitó a Nodal a una de las presentaciones del show ‘Jaripeo sin fronteras’. Pepe no permitió que salieran por la diferencia de edades.

En 2020 la vida los volvió a reencontrar, cuando colaboraron en la canción “Dime cómo quieres”.

Después de terminar la relación que Nodal tenía con Cazzu Ángela y Nodal confirmaro

Cazzu, a su vez, comentó que las fechas no le cuadraban. Aseguró que Nodal y Aguilar ya tenían tiempo juntos.

En julio de 2024 Ángela y Nodal se unieron en matrimonio, en medio de una ceremonia muy íntima en una hacienda de Morelos.

