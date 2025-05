¿Pepe Aguilar sorprendió con serenata a Kunno? El amigo de Ángela Aguilar se rindió ante inesperado gesto

Kunno, influencer y creador de contenido originario de Monterrey, se ha ganado el corazón de miles de seguidores en redes sociales por su carisma y estilo único.

Pero recientemente fue su cercana relación con la dinastía Aguilar lo que capturó la atención del público, sobre todo por una anécdota que involucra nada menos que a Pepe Aguilar.

Durante un encuentro con la prensa, Kunno compartió cómo fue el primer momento en el que conoció al cantante, padre de Ángela Aguilar, y reveló que el artista lo sorprendió cantándole una de sus canciones más icónicas: ‘Por mujeres como tú'.

Kunno comenta emocionado su experiencal al conocer al patriarca de la familia Aguilar / Redes sociales

Kunno revela experiencia al conocer a Pepe Aguilar

“La primera vez que lo conocí en un evento de Ángela, literal me cantó ‘Por mujeres como tú’, entonces conmigo siempre ha sido un tipazo, siempre ha sido una figura paterna ejemplar. Me gusta porque lo da todo por su familia y qué lindo también está por las amistades”, contó emocionado el influencer.

El creador de contenido se dijo agradecido por el trato recibido por parte del cantante, a quien muchas personas perciben como un hombre serio o distante. Sin embargo, Kunno aseguró que desde el primer momento, Pepe Aguilar lo trató con calidez y cercanía.

“Conmigo siempre ha sido muy buena onda. Lo veo como una figura paterna ejemplar porque siempre lo da todo por su familia”, destacó.

Kunno se declara el más fan de Ángela Aguilar

La conexión con la familia Aguilar no termina ahí. Kunno también habló sobre su amistad con Ángela Aguilar, con quien ha creado un vínculo de apoyo mutuo.

“Saben que la quiero mucho, me gusta distraerla, que se divierta y alentarla a usar sus redes para compartir ese proyectazo musical que se avienta. Soy su amigo pero no dejo de ser su fan, me encanta lo que hace”, comentó.

Kunno también adelantó que ha escuchado algunas canciones inéditas de Ángela y está convencido de que serán un éxito: “Yo ya escuché varias canciones que no han salido y estoy emocionado porque mi amiga triunfe”.

Ángela Aguilar, Nodal y Kunno / Redes sociales

Kunno reacciona a rumores de romance con Christian Nodal tras aparecer en un live

Recientemente, un video creado por inteligencia artificial donde supuestamente aparece besando a Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, se volvió viral. El clip generó cientos de memes y comentarios en redes sociales.

Sobre esto, Kunno tomó la situación con humor: “Veíamos todo y nos divertíamos mucho. Hace poquito que Ángela me mandaba mi felicitación de cumpleaños, me dice Ángela: ‘tu marido te manda felicitaciones’, pero es que así somos, nos llevamos superbien”, contó entre risas.

Con estas declaraciones, Kunno dejó claro que su relación con la dinastía Aguilar está basada en la amistad, el respeto y, por supuesto, muchas anécdotas inolvidables.

