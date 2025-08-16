¿Ángela Aguilar predijo su boda con Christian Nodal? Reviven en redes polémico video

En medio de la polémica por el matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, salió a la luz un video del pasado que ha causado gran revuelo en redes sociales. Se trata de un vlog que la hija menor de Pepe Aguilar publicó en septiembre de 2020. ¿Sobre su boda soñada?

Este material se volvió a viralizarse luego de que Nodal ofreció una entrevista a Adela Micha en la que abordó los inicios de su relación con Ángela Aguilar.

Foto filtrada de la estancia de Christian Nodal y Ángela Aguilar en Roma / Captura de pantalla

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre casarse en su vlog de 2020?

El 29 de septiembre de 2020, Ángela Aguilar compartió en su canal de YouTube un vídeo titulado ‘Rumores de Google’. En este clip, la intérprete buscó su nombre en internet para aclarar lo que se decía de ella. Entre los resultados apareció un titular que hablaba de su vida sentimental, lo que generó una reacción espontánea de su parte.

“A ver ni novio he tenido y me quieren sacar casada (...) Yo no sé de dónde sacan esta información estas personas, ¿con quién me comprometí? A ver, vamos a hablar. Yo no les voy a contar a ustedes cuando tenga novio porque no se me hace decente” Ángela Aguilar

Lo más llamativo fue cuando agregó una frase que hoy en redes muchos consideraron como una predicción:

“Cuando me vaya a casar ya les aviso, pero no se van a dar cuenta porque van a decir: ‘Ni novio tiene y luego... está casada’. Fíjense la casualidad”. Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar predijo cómo sería su boda con Christian Nodal?

En 2024, la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal tomó por sorpresa a la industria musical y a los fanáticos, pues fue a pocos días de que confirmaron su noviazgo formal. Aunque el anuncio de una boda se filtró entre rumores y fotografías, ellos nunca confirmaron que sellaron su amor en una ceremonia espiritual en Roma.

Esa situación se vinculó de inmediato con lo que Ángela había dicho cuatro años antes en plena pandemia. La coincidencia entre su frase y la forma en que se desarrollaron los hechos, un matrimonio inesperado, con una relación casi desconocida para el público, provocó que el video recobrara relevancia en este 2025.

Incluso las recientes declaraciones de Nodal a Adela Micha refuerzan la teoría, ya que el cantante reconoció que su primer acercamiento con Ángela ocurrió durante la pandemia, aunque en ese entonces él aún mantenía una relación con Belinda.

Ángela Aguilar y Christian Nodal en su boda / Instagram: @nodal y @angela_aguilar_

¿Cómo fue la boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal en Roma?

El matrimonio de los artistas se convirtió en uno de los temas más comentados del 2024. La noticia surgió en medio de la controversia por la ruptura de Nodal con Cazzu, madre de su hija, y rápidamente dominó titulares en el espectáculo mexicano y latinoamericano.

La ceremonia, que se mantuvo en secreto hasta el último momento, fue revelada por Christian Nodal en su reciente entrevista, lo que confirmó que la pareja había decidido dar el paso en su relación sin hacer un anuncio previo. La frase de Ángela, “ni novio tiene y luego... está casada”, cobró así un nuevo significado para los internautas, pues describió con exactitud lo que terminó ocurriendo en su vida personal.

