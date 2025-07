Así fue el día que Soda Stereo le prohibió la entrada a Pepe Aguilar a su camerino

Durante una entrevista el fin de semana pasado, Pepe Aguilar habló sobre el problema de las redes sociales. El cantante fue tajante y directo sobre los señalamientos y críticas hacia su familia, dejando claro que su enfoque está lejos de lo que se dice en el mundo digital. Según el intérprete de ‘Por mujeres como tú’, gran parte de las polémicas nacen y crecen en el entorno digital, donde la vida privada de los famosos se convierte en espectáculo.

Aunque es reconocido por su sólida trayectoria en la música regional mexicana, Pepe Aguilar tiene un pasado poco conocido ligado al rock, género con el que inició su carrera musical en la década de los ochenta. Una de las anécdotas más curiosas de aquella etapa la compartió recientemente: cuando abrió un concierto a Soda Stereo…y le negaron el acceso a su camerino.

La agrupación presentará su show Recuerdos del Futuro. / Instagram: @sodastereo / @cerati

¿Pepe Aguilar fue rockero? Así inició su trayectoria musical el cantante mexicano

Antes de convertirse en uno de los máximos exponentes de la música ranchera, Pepe Aguilar incursionó en el mundo del rock durante los años 80. Hijo del legendario Antonio Aguilar y Flor Silvestre, Pepe rompió con la tradición familiar al formar parte de una banda de rock llamada ‘Equs’.

Inspirado por grupos como Pink Floyd, The Who y Led Zeppelin, el joven Aguilar exploraba sonidos progresivos y letras introspectivas, muy alejadas del mariachi. Su look de cabello largo y actitud rebelde contrastaban con la imagen que el público tenía de la dinastía Aguilar. Aunque ‘Equs’ no alcanzó el éxito comercial, la experiencia fue crucial para su desarrollo artístico.

Aprendió a componer, producir y dominar el escenario, habilidades que luego trasladaría a su carrera solista. Con el tiempo, Pepe regresó a sus raíces, pero nunca ha negado su amor por el rock. Incluso ha incluido toques de este género en algunas de sus producciones rancheras. Esta etapa juvenil, muchas veces desconocida por el público, revela la versatilidad y pasión musical que siempre lo han caracterizado.

Relacionada: ¿Indirecta a Pepe Aguilar? Emiliano Aguilar comparte emotivo video de su hija y dice: “No me juzga”

Pepe Aguilar Equs / Redes sociales y canva

Así fue el día que Soda Stereo le prohibió la entrada a su camerino al cantante mexicano Pepe Aguilar

Durante su participación en un podcast conducido por Jessie Cervantes, el periodista Chava Rock revivió este momento junto Pepe Aguilar, quien en ese entonces formaba parte de la banda ‘Equs’.

Corría el año de 1987 y la agrupación argentina, liderada por Gustavo Cerati, ya era una banda consagrada en América Latina, con varios discos de estudio y éxitos como “Persiana Americana”, “Cuando pase el temblor” y “Nada personal”.

“La primera vez que lo conocí fue cuando le abrimos con Equs en lo que era el Hotel de México, hoy el World Trade Center. Era nuestro primer concierto. Tocó Soda Stereo, Kenny y Los Eléctricos, y nosotros”, recordó Pepe.

A pesar de la emoción de compartir escenario con una banda tan importante, la experiencia no fue del todo grata. Aguilar relató que intentó saludar a los músicos argentinos antes del show, pero le negaron la entrada al camerino.

“Yo pensé que a ese nivel, al abrirle a Soda Stereo, ya éramos todos iguales, artistas ¿no? Pues no. Cuando quise ir a saludarlos como igual, no me dejaron entrar”. Pepe Aguilar, durante entrevista con Jessie Cervantes

En ese entonces, Aguilar tenía apenas 19 años y aunque Equs alcanzó a grabar un disco y tener cierta actividad, el proyecto duró apenas dos años, de 1985 a 1987.

Tal vez te interese: ¿Pepe Aguilar quiere hacer las paces con su hijo Emiliano? Habla sin pelos en la lengua de ello

Soda Stereo llegará a México este 21 de septiembre. / Instagram: @sodastereo / @cerati

Pepe Aguilar incursiona en el regional mexicano después de su carrera en el rock

Su debut oficial como solista en el regional mexicano se dio en 1992, con el álbum “Recuérdame Bonito”. Este disco marcó su entrada al género ranchero y mariachi, alejándose de su etapa juvenil en el rock.

Aunque Pepe había acompañado a su padre en giras desde niño (incluso cantando en palenques desde los 3 años), no fue hasta ese álbum de 1992 que se consolidó como intérprete del regional mexicano por derecho propio.

Fue después de esa etapa que el hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre decidió retomar el camino que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más representativas del mariachi y la música ranchera contemporánea.

La anécdota, más allá del rechazo, muestra el inicio de una carrera forjada con esfuerzo, en la que Aguilar pasó de abrir conciertos en estacionamientos a llenar auditorios con su propia música. Una historia que pocos conocían y que demuestra que incluso las grandes estrellas tuvieron momentos difíciles al principio.

Lee: Pepe Aguilar rompe el silencio a un año de la boda de Ángela y Nodal: “Yo no vivo de las redes sociales”