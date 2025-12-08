Alicia Villarreal interrumpe concierto y lanza fuerte mensaje a Melenie Carmona tras ‘pleito’ con Pati Chapoy

Al cierre de su concierto en Morelia, Michoacán, Alicia Villarreal sorprendió a los asistentes con un mensaje que lanzó. La intérprete aprovechó los últimos minutos del show para hacer un llamado a todos, en relación a la ola de críticas su hija, Melenie Carmona, quien en los últimos días ha estado en el centro de la conversación en redes sociales. ¿Qué dijo exactamente?

¿Cómo inició el conflicto entre Alicia Villarreal y su hija, Melenie Carmona?

La controversia mediática proviene del distanciamiento que desde hace tiempo existe entre Melenie Carmona y su madre, Alicia Villarreal. La situación se volvió pública cuando Melenie expresó que algunas acciones y decisiones de la cantante le habían generado dolor, lo que desató una serie de comentarios y reacciones en redes sociales.

Cuando ella nos dijo que estaba conociendo a una persona, tengo chats, notas de voz, fotos, literalmente todo; pero yo sí le pedí una cosa, le pedí que fuera prudente y pues prudente no ha sido. (...) Es que me cae bien gordo que ya me ese ped.. de qué es que es tu mamá tienes que apoyar a tu mamá y tienes que soportar todo el ped… al final de cuentas yo ahorita estoy intentando hacer mi familia que ahorita mi familia es mi novio y mis hermanos… todas las cosas fueron demasiado rápido. Melenie Carmona

Aunque en el pasado madre e hija habían mostrado una relación muy unida, los conflictos recientes dejaron ver tensiones que con el tiempo se hicieron más evidentes ante la opinión pública. La situación cobró aún más relevancia cuando Melenie dejó de seguir a su madre en redes sociales, gesto que muchos interpretaron como una clara muestra del distanciamiento emocional.

Por su lado, Arturo Carmona apoyó públicamente a su hija al señalar que “lo hizo por protección”.

¿Por qué Alicia Villarreal pidió que parara el “hate” contra su hija, Melenie Carmona?

La reciente polémica protagonizada por Alicia Villarreal y su hija, Melenie Carmona, abrió un gran debate en redes sociales, y es que mientras algún gran sector defiende a Villarreal, otro grupo respalda a Melenie y su toma actual de decisiones.

Fue durante su más reciente presentación en Morelia que la también conocida como ‘la Güerita consentida’, dedicó unas palabras a toda este asunto que envuelve a su familia, específicamente, a Melenie Carmona:

Les pido que paren los ataques contra Melenie porque no deja de ser una chamaca, no ha vivido como yo y los hijos van aprendiendo con la vida. Nadie está mal, ni su mamá, ni la hija, les pido con todo el corazón que ayudemos a que pare. Alicia Villarreal

En redes sociales, tanto Alicia como su hija fueron blanco de ataques: a la cantante la acusaron de supuestamente descuidar a sus hijos por priorizar su relación con el también cantante Cibad Hernández; a Melenie, por cuestionar públicamente a su madre.

“ Les pido con todo el corazón que ayudemos a que pare porque esto también lo ha provocado el señor ”, declaró sin mencionar nombres.

El clip rápidamente se hizo viral, encendiendo especulaciones sobre a quién se refería. En las redes, muchos usuarios apuntaron hacia Arturo Carmona, expareja de Villarreal y padre de Melenie. Sin embargo, la cantante no confirmó ninguna identidad y, por ahora, todo se mantiene en rumores.

¿Cómo arremetió Pati Chapoy contra Melenie Carmona, tras críticas a su madre, Alicia Villarreal?

En Ventaneando, Paty Chapoy comentó el reciente mensaje de Melenie Carmona, a su madre, Alicia Villarreal, en el que la joven habló abiertamente sobre conflictos familiares. La periodista calificó sus declaraciones como “desafortunadas”.

“ Declaraciones muy desafortunadas que Melenie Carmona hace en contra de su mamá, por un lado dice que la apoya que haya rehecho su vida, que está muy bien, pero el tono que utilizó, la forma en que se dirige a ella creyendo que de pronto. No sé qué pretenda, lo único que nos da a entender es que está muy enojada con algo, o no sé ”, dijo Chapoy.

Chapoy también recordó que Alicia Villarreal no solo le dio la vida a Melenie, sino que además la ha apoyado económicamente desde siempre, proporcionándole educación, vestimenta y oportunidades para independizarse.

Asimismo, la conductora criticó la postura de Arturo Carmona, padre de Melenie, por respaldar públicamente a su hija, calificándolo de “desagradable”.

A ti Melenie te recuerdo que estás viva gracias a tu mamá y no nada más porque te dio a luz, sino porque te ha mantenido toda la vida, te ha dado de comer toda la vida, te ha dado vestido y hoy te ha dado sustento para que inicies tu vida. Es muy lastimoso que hayas decidido hablar como lo hiciste porque no se vale. Pati Chapoy

Frente a esto, Arturo Carmona, padre de Melenie, arremetió contra Chapoy, pues esto solo genera más “odio”, del que su hija está siendo víctima en fechas recientes, y por el que Alicia Villarreal también muestra preocupación:

“Con todo respeto, se está equivocando, señora, y perdón, pero no es quién para faltar el respeto a mi hija y un servidor. El hecho de que tenga entrevistas pagadas o entrevistas pactadas con otra persona no significa que la versión de la otra persona sea la correcta o verdadera” señaló Arturo.

Y para cerrar ese tema, la propia Melenie respondió a las declaraciones de la periodista:

Amamos la seguridad que tiene al AFIRMAR las cosas. Mi mamá no me mantiene y ¿qué estudios habla en USA? Ni saben que showw, puro medio pagado. Melenie Carmona

