Pati Chapoy destroza a Melenie Carmona tras revelar distanciamiento con Alicia Villarreal: “No se vale”

Pati Chapoy, conductora de Ventaneando, compartió su postura sobre las recientes declaraciones de Melenie Carmona sobre su distanciamiento con su madre Alicia Villarreal. Desde Ventaneando, la conductora analizó la situación y comentó el momento que atraviesan madre e hija, una conversación que sigue creciendo en la agenda del espectáculo.

No te pierdas: Árbol gigante cae sobre el coche de Arturo Carmona en CDMX, ¿cual es su estado de salud?

Paty Chapoy cuestionó a Melenie Carmona tras hablar de su madre Alicia Villarreal. / Fotoo: Redes sociales

¿Qué pasó entre Melenie Carmona y Alicia Villarreal?

Melenie Carmona decidió hablar sin filtros sobre los rumores de un posible distanciamiento con su mamá Alicia Villarreal, y aclaró que su silencio no era casualidad. Durante una transmisión en vivo, explicó que este año tomó decisiones difíciles respecto a su círculo cercano, motivada por experiencias personales que, según dijo, la marcaron profundamente. Aunque evitó dar nombres, dejó claro que rompió lazos con personas que considera la traicionaron, incluso dentro de su propia familia.

“Que porque es la familia hay que perdonar cosas, y no”, expresó con firmeza. “Este año decidí mandar a todos a chin… a su madre, porque mucha familia tanto a mí como a mis hermanos nos dio la espalda. Es algo que jamás se va a olvidar”. Sus palabras resonaron entre sus seguidores, quienes notaron el peso emocional detrás de cada frase.

Melenie también señaló que el público desconoce gran parte de lo que han enfrentado ella y sus hermanos. Aseguró que, pese a su carácter empático y comprensivo, existen situaciones que ya no está dispuesta a tolerar. “Me considero comprensiva y empática, y he entendido muchas situaciones que quizá algún día se enteren del porqué reacciono así a este tipo de cosas. Dirían: ‘La morra tiene razón’”, comentó, dejando abierta la posibilidad de que, en algún momento, la historia completa salga a la luz

No te pierdas: Arturo Carmona revela: ¿El agresor de su hija Melenie sigue cerca de Alicia Villarreal?: “Es inaúdito”

La polémica estalló cuando Paty Chapoy arremetió contra Melenie Carmona por el tono en que se refirió a Alicia Villarreal. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Paty Chapoy sobre Melenie Carmona?

En Ventaneando, Paty Chapoy no pasó por alto el reciente mensaje de Melenie Carmona, quien habló públicamente sobre tensiones familiares. La periodista consideró que las palabras de la joven fueron “desafortunadas” y que, aunque Melenie aseguró apoyar que su madre rehaga su vida, el tono y la forma en que se expresó sugieren —según Chapoy— un enojo profundo no aclarado. Para la conductora, el contraste entre lo que Melenie dice y cómo lo dice deja más preguntas que respuestas.

“Declaraciones muy desafortunadas que Melenie Carmona hace en contra de su mamá, por un lado dice que la apoya que haya rehecho su vida, que está muy bien, pero el tono que utilizó, la forma en que se dirige a ella creyendo que de pronto. No sé qué pretenda, lo único que nos da a entender es que está muy enojada con algo, o no sé” Pati Chapoy

Chapoy también subrayó que, más allá de cualquier conflicto, existe una línea que, en su opinión, no debería cruzarse: hablar de la propia madre en internet de manera tan frontal. Recordó que Alicia Villarreal no solo le dio la vida, sino que la ha sostenido económicamente desde siempre, le ha dado estudios, vestido y la posibilidad de independizarse. Desde esa perspectiva, calificó como “muy lastimoso” que Melenie decidiera exponer así su sentir, sobre todo en un momento en el que —a su juicio— debería estar del lado de su mamá.

La conductora incluso cuestionó la postura que tomó Arturo Carmona, padre de Melenie, al apoyar públicamente a su hija, y consideró “desagradable” que se esté validando un comportamiento que podría, eventualmente, repetirse cuando la joven tenga hijos.

Chapoy enfatizó que, aunque nadie está obligado a permanecer bajo el mismo techo para siempre, sí existe —dijo— un respeto básico hacia quien ha dado tanto. Y en su lectura, el mensaje público de Melenie no solo lastima a su madre, sino que envía un ejemplo complicado a quienes la siguen en redes sociales.

“A ti Melenie te recuerdo que estás viva gracias a tu mamá y no nada más porque te dio a luz, si no porque te ha mantenido toda la vida, te ha dado de comer toda la vida, te ha dado vestido y hoy te ha dado y te ha dado sustento para que inicies tu vida. Es muy lastimoso que hayas decidido hablar como lo hiciste porque no se vale” Pati Chapoy

No te pierdas: Arturo Carmona reacciona al noviazgo de Alicia Villarreal con Cibad Hernández ¿No aprueba su relación

Alicia Villarreal y Melenie Carmona están distanciadas. / Redes sociales

¿Quién es Melenie Carmona, integrante de Juego de voces?

Melenie Carmona Villarreal nació el 10 de abril de 1999 en Monterrey, Nuevo León, y creció entre escenarios, giras y cámaras. Hija de la cantante Alicia Villarreal y del actor Arturo Carmona, heredó de ambos el gusto por el mundo del entretenimiento, aunque decidió construir su propio camino combinando su formación académica con su faceta pública. Estudió Mercadotecnia, carrera que hoy le permite equilibrar su vida artística con su trabajo como creadora de contenido, influencer y modelo, donde ha logrado conectar con una audiencia joven que sigue de cerca su estilo y su personalidad.

Su acercamiento profesional al escenario llegó de manera natural. En 2022 hizo su debut musical junto a Alicia Villarreal durante el festival Nortex, un momento que marcó su presentación formal ante el público. Poco después incursionó en el teatro al participar en La vida galante, montaje en el que compartió escena con su padre. También formó parte del reality de canto ‘Juego de voces’.

Ahí, Melenie Carmona sorprendió con un número musical acompañada por la Única Internacional Sonora, demostrando que su versatilidad escénica va más allá del apellido y que está lista para abrirse paso por cuenta propia dentro del espectáculo mexicano. También formó parte del reality de canto ‘Juego de voces’, en el que compartió foro con Alicia Villarreal, Lucero Mijares, Manuel Mijares, entre otras celebridades.

No te pierdas: Melanie Carmona, hija de Alicia Villarreal, lanza misterioso mensaje tras nuevo romance de la cantante