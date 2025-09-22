Árbol gigante cae sobre el coche de Arturo Carmona en CDMX, ¿cual es su estado de salud?

El actor Arturo Carmona, quien se encontraba disfrutando de una tranquila velada en un restaurante de la Ciudad de México, ha sido protagonista de un inusual accidente que rápidamente se ha vuelto tema de conversación en redes sociales. Lo que parecía ser una tarde normal para el exesposo de Alicia Villarreal, terminó con un inesperado incidente con su automóvil, poniendo en riesgo su seguridad. ¿Cuál es su estado de salud?

¿Qué pasó entre Arturo Carmona y Alicia Villarreal y por qué su relación sigue dando de qué hablar?

La relación entre Arturo Carmona y Alicia Villarreal comenzó a finales de los años noventa, cuando se convirtieron en una de las parejas más populares de Monterrey. Su relación avanzó rápidamente y terminó en matrimonio, con la llegada de su hija Melanie. Aunque parecían una pareja ideal, su matrimonio no resistió la presión mediática ni las diferencias personales, y terminó rodeado de rumores y especulaciones que los siguieron durante años.

Con el tiempo, Alicia Villarreal consolidó su carrera como una de las voces más destacadas del regional mexicano, mientras que Arturo Carmona se enfocó en la televisión y la actuación. A pesar de que ambos rehicieron sus vidas, los fanáticos continuaron viéndolos juntos.

El 2025 ha sido un año especialmente agitado para el actor debido a su pasado con la cantante. En junio, resurgió una carta que Alicia Villarreal había enviado hace más de dos décadas a la periodista “La Chicuela”, en la que relataba haber sufrido violencia física durante su matrimonio con Carmona. En el texto, mencionaba agresiones como cachetadas, empujones, estrujones y hasta ser azotada contra la pared, incluso cuando estaba embarazada.

Alicia confirmó recientemente que estos hechos sí ocurrieron, pero aseguró que ya los ha perdonado emocionalmente y que las personas cambian. Por su parte, Arturo Carmona negó rotundamente las acusaciones , asegurando que nunca fue violento y que, si hubo algún incidente, fue en defensa propia. Además, cuestionó por qué nunca se presentó una denuncia formal.

Mientras tanto, Alicia Villarreal confirmó que mantiene una relación con el influencer Cibad Hernández , tras su divorcio de Cruz ‘N’. En respuesta, Arturo Carmona dijo que lo único que le importa es que Alicia sea feliz.

Te puede interesar: ¿Melenie Carmona reaccionó al divorcio de Alicia Villarreal, su mamá, y Cruz ‘N’?

Arturo Carmona y Alicia Villarreal / Redes sociales

Arturo Carmona sufre accidente con su auto: ¿Cuál es su estado de salud?

Las imágenes del accidente protagonizado por el automóvil de Arturo Carmona comenzaron a circular rápidamente, mostrando el vehículo completamente aplastado por un gran árbol , el cual cayó directamente sobre el auto.

Las especulaciones comenzaron a acrecentarse vía redes sociales, pues se pensaba que el actor se encontraba dentro del carro, pero eso no pasó. La caída del árbol sucedió mientras el actor cenaba en un restaurante de comida argentina.

Afortunadamente, el actor no se encontraba dentro del vehículo en el momento del incidente, por lo que resultó ileso. En una declaración, Carmona bromeó al respecto, mostrando su calma ante la situación:

“Bueno, pues cosas que pasan, ni hablar, así es esto. Son cosas materiales que ya las cubrirá el seguro. Ahí está mi carro adentro, estamos bien que es lo más importante, no estábamos dentro del coche” Arturo Carmona

El accidente, aunque parecía algo meramente fortuito, rápidamente generó una oleada de especulaciones en las redes sociales, donde los usuarios sugirieron que lo sucedido podría haber sido un “karma” por las declaraciones de su exesposa, Alicia Villarreal , de hace unos meses, donde lo acusó de violencia durante su relación.

Un usuario comentó vía TikTok que el hecho podía atribuirse al karma: "¿Será el karma?”, y otros más se alegraron de que todo quedó solo en un susto para el actor y no pasó a mayores.

Lee: La Bebeshita exhibe a Arturo Carmona, asegura que es tóxico y habla de su orientación: “No lo va a aceptar”

¿Qué le pasó a Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona?

En 2021, Melenie Carmona hizo pública su experiencia como víctima de abuso por parte de alguien próximo a su familia. Mediante sus cuentas en redes sociales, la joven narró los detalles del incidente, lo que desató un intenso debate y un gran respaldo por parte de la audiencia.

En su testimonio, Melenie explicó cómo el agresor entró en su dormitorio en plena madrugada y la tocó sin su permiso, dejándola inmovilizada por el terror. Pasó horas refugiada en el baño, y al salir por fin, el agresor ya había desaparecido del lugar.

Hoy decido liberarme de esta carga que he tenido por años. Gracias a ti me di cuenta que la única que puede protegerme de personas como tú soy yo misma Melenie Carmona

La controversia por la continuidad del agresor en el ambiente laboral de Alicia Villarreal ha vuelto a poner el asunto en el centro de la agenda de espectáculos, y Arturo Carmona no escatimó en mostrar su indignación ante esa resolución, enfatizando que lo primordial es la salud emocional y la estabilidad de su hija.

Mira: ¿Cruz N busca quedarse con los bienes de Alicia Villarreal tras divorcio? Esto dice la cantante