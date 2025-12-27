Famoso cantante revela que tiene terrible enfermedad y su retiro obligado de los escenarios

La industria musical se estremeció luego de que un reconocido cantante reveló que fue diagnosticado con cáncer de pulmón, una noticia que lo llevará a pausar su actividad artística y retirarse temporalmente de los escenarios. Te contamos de quién se trata y cuál es su estado de salud.

No te pierdas: Murió el icónico cantante que dio voz a “Driving home for Christmas”: así se confirmó su muerte a los 74

¿Qué cantante confirma que tiene cáncer?

Barry Manilow fue diagnosticado con cáncer de pulmón, luego de una serie de complicaciones de salud que encendieron las alertas médicas. El cantante explicó que la noticia llegó tras concluir cinco conciertos navideños en el McCallum Theatre de Palm Desert, una tradición benéfica que ha realizado en siete ocasiones y con la que, según detalló, han logrado recaudar millones de dólares para organizaciones sin fines de lucro en el Valle de Coachella. “Gracias a todos los que compraron boletos y celebraron estas maravillosas causas”, expresó en el comunicado que compartió en sus redes sociales oficiales.

El intérprete relató que en semanas recientes atravesó un periodo complicado de salud, al enfrentar seis semanas de bronquitis, seguidas por una recaída de otras cinco. Aunque logró recuperarse y volver a los escenarios en el Westgate Las Vegas, su médico decidió realizarle una resonancia magnética como medida preventiva. Fue entonces cuando se detectó “una mancha cancerosa en mi pulmón izquierdo que necesita ser removida”, reveló Manilow.

En su mensaje, el cantante destacó que la detección temprana juega a su favor y se mostró optimista ante el panorama médico. “Es pura suerte (y un gran médico) que se haya detectado tan temprano. Esa es la buena noticia”, afirmó el cantante.

No te pierdas: Hospitalizan a Kike, vocalista de los Karkik’s: el video desde el hospital que encendió las alarmas

Barry Manilow confirma cáncer de pulmón: así fue como descubrió la enfermedad. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Barry Manilow?

Barry Manilow actualizó su estado de salud y explicó que deberá someterse a una cirugía para retirar la mancha cancerosa detectada en su pulmón izquierdo, motivo por el cual su agenda profesional sufrirá ajustes importantes. El cantante señaló que, tras concluir los conciertos navideños A Gift of Love, entrará al quirófano como parte del tratamiento indicado por sus médicos, quienes, de acuerdo con lo informado, no consideran que la enfermedad se haya propagado. Además, precisó que continúa realizándose estudios para confirmar el diagnóstico y dejó en claro que, por ahora, no se contempla ni quimioterapia ni radiación. Con el tono cercano que lo caracteriza, resumió este proceso con humor: “Solo sopa de pollo y repeticiones de I Love Lucy”.

Debido a la intervención quirúrgica y al periodo de recuperación posterior, Manilow anunció que será necesario reprogramar los conciertos en arenas previstos para enero. El intérprete explicó que el seguimiento médico implica alrededor de un mes de reposo, lo que lo llevó a ofrecer disculpas a sus seguidores por los cambios en los planes. “Lamento mucho que tengan que cambiar sus planes”, expresó, reconociendo que tanto él como su equipo esperaban con ilusión esas presentaciones y que no fue una decisión sencilla mover las fechas.

A pesar de este paréntesis obligado, el artista se mostró optimista y adelantó que espera regresar al escenario en febrero, cuando tiene programados conciertos por el fin de semana de San Valentín, los días 12, 13 y 14, en el Westgate Las Vegas, además de mantener actividad durante 2026. “Algo me dice que ese fin de semana de febrero va a ser una gran fiesta”, escribió, enviando también un mensaje de buenos deseos por las fiestas decembrinas y un llamado a la prevención: “Si tienen el más mínimo síntoma… ¡háganse pruebas!”.

No te pierdas: Roberto Carlos es hospitalizado de emergencia tras accidente en Brasil: ¿Cuál es su estado de salud?

Barry Manilow reveló que una resonancia detectó cáncer de pulmón y dio detalles sobre su cirugía y pronóstico. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Barry Manilow, cantante que tiene cáncer?

Barry Alan Pincus, conocido artísticamente como Barry Manilow, nació el 17 de junio de 1943 en Nueva York y es un cantante, arreglista y productor discográfico estadounidense con una trayectoria que marcó varias décadas de la música popular. Su carrera despegó en los años setenta, cuando comenzó a posicionarse como una de las voces más reconocibles del pop internacional, gracias a un estilo melódico que lo llevó a conectar con públicos de distintas generaciones.

A lo largo de su carrera, Manilow ha firmado algunos de los temas más emblemáticos de la música popular, entre ellos “Could It Be Magic”, “Mandy”, “I Write the Songs”, “Can’t Smile Without You” y “Copacabana”, canciones que se convirtieron en éxitos globales y que siguen formando parte de su legado artístico. Su impacto fue tal que en 1990 la revista Rolling Stone lo definió como “representante de nuestra generación”, una distinción que subraya su influencia cultural.

Con más de 75 millones de copias vendidas en todo el mundo, Barry Manilow se consolidó como uno de los artistas más exitosos en términos comerciales de su época. Además de su faceta como intérprete, su trabajo como arreglista y productor ha sido clave para dar forma a un sonido propio que lo colocó como una figura central dentro de la industria musical estadounidense.

No te pierdas: Él es Robe Iniesta, la leyenda del rock en español y líder de Extremoduro, que murió a los 63 años