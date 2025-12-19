Hospitalizan a Kike, vocalista de los Karkik’s: el video desde el hospital que encendió las alarmas

Juan Carlos Vicencio Ramírez, vocalista de la agrupación de cumbia Los Karkik’s, fue hospitalizado en un centro médico de Acapulco, Guerrero, luego de presentar una crisis de salud relacionada con problemas respiratorios. La noticia fue dada a conocer por el propio cantante a través de un video difundido en sus redes sociales oficiales, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

Los Karkis / Redes sociales

¿Por qué hospitalizaron a Juan Carlos Vicencio, vocalista de Los Karkik’s?

De acuerdo con lo expresado por el propio Juan Carlos Vicencio Ramírez en el video compartido en Facebook, su ingreso al hospital se debió a una serie de síntomas persistentes. El cantante señaló que presentaba “mucha tos, mucha calentura y dolor de cabeza leve”, además de sentirse “delicadito”, razón por la cual optó por no permanecer en casa y buscar atención médica especializada.

El vocalista informó que el personal de salud le realizaría análisis clínicos y estudios de imagen, como placas, para determinar el origen de los problemas respiratorios. Hasta el momento, no se ha emitido un parte médico oficial ni se han dado a conocer diagnósticos específicos, por lo que su situación se mantiene bajo observación.

El propio Kike expresó en el video su confianza en que los resultados sean favorables, aunque evitó dar detalles adicionales sobre su evolución. Tras la publicación, la grabación fue replicada por diversos usuarios y páginas relacionadas con el ámbito musical regional, ampliando el alcance de la información.

¿Se cancelará la presentación de Los Karkik’s de hoy, 18 de diciembre, en Oaxaca?

Antes de su hospitalización, Los Karkik’s tenían programada una presentación para el 18 de diciembre en La Soledad, municipio de San Juan Colorado, Oaxaca. El propio Juan Carlos Vicencio hizo referencia a este compromiso durante su mensaje, señalando que su intención es recuperarse para poder cumplir con la fecha establecida.

No obstante, el cantante aclaró que la realización del concierto dependerá de su evolución médica en las próximas horas o días. Hasta ahora, en la página oficial de la agrupación el evento continúa anunciado y en un post publicaron que la agrupación cumplirá con la presentación sin el vocalista.

La situación permanece en seguimiento por parte del equipo del grupo, mientras los seguidores se mantienen atentos a cualquier actualización relacionada con la salud del vocalista y el estatus de la presentación en Oaxaca.

Los Karkiks / Captura de pantalla

¿Quién es Kike de Los Karkik’s?

Juan Carlos Vicencio Ramírez, conocido artísticamente como Kike de Los Karkik’s, es el vocalista principal y una de las figuras más reconocidas de la agrupación de música tropical y cumbia costeña originaria de la Costa Grande de Guerrero. Desde la fundación del grupo en abril de 2002, ha sido la voz que encabeza los temas que dieron identidad y proyección a la banda dentro y fuera de México.

Como intérprete, Kike ha participado en la grabación y difusión de los principales éxitos del grupo, entre ellos “Bacalao con papa”, “Arremángala arrenpújala”, “El puñetazo” y “Ya no se usa peludo”, canciones que han formado parte de su repertorio habitual en presentaciones en vivo, bailes populares y festivales. Su trabajo con Los Karkik’s ha permitido que la agrupación se consolide en el circuito de la música tropical, con presencia en México, Estados Unidos y alcance internacional a través de plataformas digitales y redes sociales.

