Miembro de KISS hospitalizado de emergencia tras accidente automovilístico ¡desmayó frente al volante!

El nombre de Gene Simmons, ícono del rock y miembro fundador de Kiss, volvió a acaparar titulares, pero esta vez no por una gira mundial ni por un nuevo disco, sino por un accidente automovilístico que lo llevó directo al hospital. ¿Cuál es su estado de salud? ¡Entérate!

Lee: Muere influencer y exnovia de Kerolin Nicoli, futbolista del Manchester City, en trágico accidente

¿Qué le pasó a Gene Simmons de KISS y cómo fue el accidente automovilístico en Malibú?

El accidente de Gene Simmons ocurrió mientras conducía por la Pacific Coast Highway, una vía conocida por sus curvas cerradas y tráfico constante. El músico iba al volante de su Lincoln Navigator cuando, de forma repentina, perdió el conocimiento y terminó chocando contra un auto que estaba estacionado.

Una persona que presenció el incidente llamó al 911 al ver el impacto. Los paramédicos llegaron rápidamente al lugar y atendieron al bajista de Kiss, quien confesó haberse desmayado justo antes del choque. Aunque el susto fue grande, los médicos determinaron que no presentaba lesiones graves, por lo que fue dado de alta poco después.

Este episodio encendió las alarmas sobre el estado de salud del músico, especialmente por su edad y antecedentes médicos. Afortunadamente, Simmons se encuentra estable y ya ha dado señales de que está bien.

Te puede interesar: Hospitalizan de emergencia al reguetonero Zion, tras accidente en Puerto Rico: ¿Cuál es su estado de salud?

🚨 Gene Simmons, legendario bajista y cofundador de #KISS, fue hospitalizado tras sufrir un accidente automovilístico en Malibú. El músico, de 76 años, perdió el control de su SUV y chocó contra un vehículo estacionado en la Pacific Coast Highway. Según reportes de NBC4 Los… pic.twitter.com/ADrDPlrnz8 — Rolling Stone en Español - México (@RollingStoneMX) October 8, 2025

¿Cuál es el estado de salud de Gene Simmons tras ser hospitalizado de emergencia por su accidente automovilístico?

Lejos de ocultar lo sucedido, Gene Simmons reaccionó con humor y sinceridad a través de sus redes sociales. En un mensaje que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores, el músico escribió:

“Gracias a todos por sus buenos deseos. Estoy perfectamente bien. Tuve un pequeño accidente. Sucede. Sobre todo, a quienes conducimos fatal. Y ese soy yo. Todo bien.” Gene Simmons

Con ese tono relajado y bromista que lo caracteriza, Simmons dejó claro que no fue nada grave, aunque sí reconoció que el accidente fue producto de su propia imprudencia al volante. El mensaje fue recibido con alivio por sus fans, quienes temían que el incidente tuviera consecuencias más serias.

Por si te lo perdiste: Famosa influencer y su prometido mueren en un aparatoso accidente durante su cumpleaños

¿Gene Simmons tiene problemas de salud o antecedentes médicos que preocupan a sus fans?

Aunque el accidente fue catalogado como menor, muchos se preguntan si el desmayo de Gene Simmons podría estar relacionado con sus problemas de salud previos. En entrevistas pasadas, el músico ha hablado abiertamente sobre su lucha contra la fibrilación auricular (AFib), una condición cardíaca que puede provocar latidos irregulares, mareos y desmayos.

En una aparición en el programa The Doctors en marzo de 2016, Simmons reveló:

“Nunca había oído hablar del término fibrilación auricular, pero hace unos 10 años estábamos de gira en algún lugar y en el escenario la temperatura subió unos 37 °C, con todas las luces encendidas.” Gene Simmons

Este tipo de afección podría explicar el desmayo que sufrió mientras conducía, aunque hasta el momento no se ha confirmado si fue la causa directa del accidente.

¿Quién es Gene Simmons, el legendario bajista y cofundador de KISS?

Gene Simmons, nacido como Chaim Witz el 25 de agosto de 1949 en Haifa, Israel, es mucho más que un bajista: es una leyenda viva del rock. A lo largo de más de cinco décadas, ha sido el rostro de Kiss, la banda que revolucionó el hard rock y el glam metal con su estética teatral, maquillaje icónico y espectáculos explosivos. Junto a Paul Stanley, fundó Kiss en 1973, y desde entonces se convirtió en una figura clave del género, gracias a su personaje “The Demon”, su voz grave y su presencia imponente en el escenario.

Antes de convertirse en estrella mundial, Simmons emigró a Estados Unidos con su madre, sobreviviente del Holocausto, cuando tenía apenas ocho años. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, pero también por una pasión desbordada por los cómics y la música. Fue precisamente al ver a The Beatles en el Ed Sullivan Show que decidió que quería dedicarse al rock. Desde entonces, su vida ha sido una mezcla de talento, disciplina y ambición, que lo llevó a convertirse no solo en músico, sino también en empresario, actor, escritor y productor.

Además de su carrera musical, Gene Simmons ha sido protagonista de múltiples proyectos fuera del escenario, incluyendo su propio reality show y negocios millonarios. Su figura ha trascendido generaciones, y aunque Kiss anunció su retiro de los escenarios en 2023, el legado de Simmons sigue más vivo que nunca.