Actriz de Para volver a amar sufre terrible accidente y su amiga, Altair Jarabo, suplica ayuda

Una querida actriz mexicana, recordada por su participación en exitosas telenovelas juveniles de los años 2000, enfrenta uno de los capítulos más complicados de su vida tras sufrir un accidente que la dejó inmovilizada. La noticia salió a la luz gracias a su amiga cercana y también actriz Altair Jarabo, quien lanzó un llamado público para recaudar fondos y apoyar el costoso tratamiento que requiere para recuperar la movilidad. ¿De quién se trata y qué le pasó?

Revelan que Susan Kendall Newman, actriz y productora hija del actor Paul Newman perdió la vida por problemas de salud. / IMDB

¿Qué actriz mexicana de Para volver a amar sufrió un accidente que la dejó “inmovilizada”?

Recientemente la actriz, Altair Jarabo, conocida por sus múltiples apariciones en telenovelas, pidió ayuda en redes sociales para la actriz Claudia Godínez, quien también se popularizó por sus trabajos en producciones de la década de los 2000.

Mi querida amiga, mi hermana del alma, tuvo un accidente muy muy fuerte que la dejó temporalmente inmovilizada. Personas que la quieren tanto como yo, crearon esto para poder ayudarla a pasar este momento. Altair Jarabo vía redes sociales

Hasta el momento, el comité organizador ha logrado reunir poco más de 480 mil pesos, una cantidad significativa pero aún lejana al objetivo total.

Amigos, colegas y seguidores de su trayectoria han compartido el enlace de la recaudación con mensajes de ánimo y solidaridad, mostrando el cariño que la actriz cosechó a lo largo de los años.

Te puede interesar: Actriz de telenovelas mexicanas murió al lado de productor al chocar contra un camión de basura

Altair Jarabo pide ayuda para la actriz Claudia Godínez, tras accidente / Redes sociales, GoFundMe y canva

¿Cómo fue el accidente que sufrió la actriz Claudia Godínez y qué dañó le ocasionó?

De acuerdo con la información compartida en una campaña de GoFundMe creada por sus familiares y amigos, Claudia Godinez sufrió un accidente catalogado como “muy fuerte”, que derivó en:



Dos lesiones graves en la pierna derecha,

dislocación traumática de cadera,

una lesión dolorosa de recuperación prolongada y,

lesión profunda en la rodilla con una herida extensa, que impide la movilidad y genera dolor constante.

Estas heridas no solo la dejaron sin posibilidad de caminar temporalmente, sino que también la mantienen en un estado de reposo casi absoluto, según detalla la publicación.

En sus primeras semanas, Claudia debe evitar cualquier tipo de esfuerzo físico, mientras se prepara para una rehabilitación intensiva que podría prolongarse durante meses. Debido a esto, la actriz se encuentra completamente imposibilitada de trabajar, lo que ha agravado la urgencia económica del caso.

Tal vez te interese: ¿Qué le pasó a Alejandra Toussaint? Aparece con el rostro desfigurado en Survivor México 2025

Altair Jarabo y Claudia Godínez, actrices de telenovelas / Redes sociales

¿Quién es Claudia Godínez, actriz que sufrió un accidente?

Claudia Godinez, nacida en la Ciudad de México el 21 de junio de 1982, dejó huella en la televisión mexicana gracias a su participación en varias telenovelas producidas por la televisora de San Ángel durante la década de los 2000.

Su talento, frescura y carisma la convirtieron en uno de los rostros juveniles más solicitados en producciones como:



Código Postal

Palabra de mujer

En nombre del amor

Juro que te amo

Para volver a amar

Una familia con suerte

Aunque en los últimos años se ha mantenido más alejada de la pantalla, esto no significó un retiro definitivo. Claudia decidió enfocar sus esfuerzos en un ámbito profundamente personal: el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia.

Te puede interesar: Actriz de Como dice el dicho pierde la vida en un accidente automovilístico