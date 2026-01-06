Malillany Marín revela sus secretos para un cuerpo, piel y cabello ¡impecable este 2026! ¿Qué dieta lleva?

La actriz Malillany Marín no solo compartió la dieta que la mantiene sana, sino que además nos dio el tip perfecto que la ha ayudado a eliminar el cabello seco y la piel deshidratada.

“Casi no soy mujer de muchas dietas, pero después de estas fechas navideñas, en que comemos el clásico pavo, la ensalada de manzana y pasteles, tenemos que regresar a la rutina”. Malillany Marín

Malillany Marín haciendo yoga / Liliana Carpio

¿Cuál es la dieta que la actriz Malillany Marín, hace de lunes a sábado?

Desayuno



Pollo. “Nos ayuda muchísimo, porque alimenta al músculo, por ser proteína. Me ha beneficiado y me ha ayudado a sentirme más ligera”.

Jitomate. “ A veces le pongo limón y me lo como a mordidas. Es fuente de vitamina C y tiene antioxidantes ”.

”. Aguacate. “Lo consumo porque nutre la piel”.

Fresas. “Contienen mucha vitamina C para no enfermarnos. Estas fresas las licué junto con un vaso de agua”.

Comida

“Siempre pongo una proteína y carbohidratos”, dijo Malillany Marín.



Carne roja.

Puré de papa o camote.

Cena

“¡Soy postrera! A veces me doy mis antojitos. Todo depende de si el restaurante tiene buena carta o de lo que encuentre en casa”, mencionó Malillany Marín.



Chocolate oscuro.

Helado o café.

La dieta que Malillany Marín realiza, para mantener cuerpo sano / Liliana Carpio

¿Por qué Malillany Marín hace yoga y qué recomendaciones dio para cuidar la piel?

Malillany Marín nos contó que medita entre 5 y 20 minutos para alcanzar tranquilidad, reducir el estrés, la ansiedad y el insomnio.

Realiza estiramientos de brazos y piernas.

“Les recomiendo hacer estos ejercicios, sobre todo para la elasticidad. Si no ejercitas los músculos se van atrofiando. El yoga es lo mejor para ayudarnos en esa parte. No hay que dejar que el cuerpo se estanque”.

La actriz Malillany Marín recomienda hacer yoga / Liliana Carpio

“Por lo regular me pongo cremas. Mi piel es súper seca, así como mi cabello. Con decirles que ni siquiera sudo. Por esa razón, uso productos que ayuden a mi piel. Me encanta ponerme una máscara de luces led. Mi piel está mucho más luminosa y con colágeno”.

Malillany Marín se hace tratamientos para cuidar su piel / Liliana Carpio

¿Quién es Malillany Marín y cuál es su trayectoria?

Malillany Marín tiene 20 años de carrera:



Debutó en 2004 en la telenovela Rebelde . Le siguieron: Un gancho al corazón (2008), Hasta que el dinero nos separe (2009), y Vivir de amor (2024), entre otras.

. Le siguieron: (2008), (2009), y (2024), entre otras. En 2007 saltó a la fama en el informativo El NotiFiero como la reportera “Caridad Cienfuegos”.

como la reportera “Caridad Cienfuegos”. Participó en los realities Bailando por la boda de mis sueños (2006) y Mira quién baila (2013).

(2006) y (2013). La hemos visto en programas como Hoy (2015), Nosotros los guapos (2016) y José José, el príncipe de la canción (2018).

(2015), (2016) y (2018). En 2013 fue parte de Aventurera , producción de Carmen Salinas.

, producción de Carmen Salinas. Cuenta con 1 millón de seguidores en Instagram.

