Malillany Marín sufrió terrible pérdida que la llevó a padecer una fuerte enfermedad: “Me puse mal”

Malillany Marín salió de la depresión tras la partida de su ‘perrhija’ Mafia, quien murió el 27 de abril del presente año.

La actriz narró cómo fueron los últimos momentos de su mascota: “Nunca había sentido un dolor de esa magnitud. El 27 de abril se murió mi perrita a los 14 años y medio de edad. Tenía la ilusión de que cumpliera sus 15, para que el diseñador Mitzy le hiciera su vestido (ríe). Mafia era raza Yorkshire. Cuanto más pura es la raza, tienden a tener más problemas de corazón y ojos secos”, aseguró Malillany Marín.

La actriz y su perrita eran inseparables.

¿Cómo vivió Malillany Marín la muerte de su mascota Mafia?

“Al principio escuché a Mafia toser. No entendía qué era lo que pasaba. Imaginé que se trataba de la tráquea. Ella fue sobreviviente de cáncer de mama. Hace 3 años le salió una bolita. La llevé a un oncólogo y a un hospital padrísimo. La operaron, le hicieron una radical, o sea, se quedó sin ninguna mama y finalmente lo venció”, confesó Malillany Marín.

Malillany Marín “Pasó el tiempo y hace 1 año comenzó a toser. Le creció el corazoncito por la edad. De hecho, en sus últimos días no le funcionaba la parte derecha. Recuerdo que la llevé al cardiólogo 2 veces. Sobre todo, porque quería una segunda opinión. La especialista me dijo que mi peludita ya no estaba oxigenando como debía”.

“Entonces tuve que internarla en un hospital con una cámara de oxígeno. Le aplicaron un tratamiento de gotas 3 veces al día. Al ver que no mejoraba, me la traje a casa con su oxígeno. Ahí la cardióloga me dijo: ‘Prepárate, Mafia no está reaccionando’”, dijo.

Ella era su ‘perrhija’ se llamaba Mafia

¿Qué enfermedad tuvo Malillany Marín tras la muerte de su perrita Mafia, que la llevó a cortar su novio?

“Me puse muy mal con esa noticia. Sentí que me daba un infarto del dolor, pero la realidad fue que me dio un ataque de pánico de perderla. De hecho, después de su muerte estuve 1 mes en cama con un dolor en el pecho terrible. No me levanté por mucho tiempo. No quise comer. Para mi buena suerte, mi papá me acompañó. Me dio impotencia no poder salvarla. Desafortunadamente, los medicamentos para las mascotas no están avanzados”.

Malillany Marín “Me mandaron unas gotas fuertes con dosis bastante elevadas para la depresión. No quise ayuda de tanatólogos ni de psicólogos. Hace poco me quité el tratamiento por recomendación de una amiga psicóloga. Simplemente decidí salir adelante. Soy una mujer que tiene mucha tristeza por dentro. Solo que cuando me levanto, lo hago más perra (ríe)”.

“Mafia y yo tomábamos café, comíamos y viajábamos juntas. Incluso ella también tomaba café (ríe). La misma gente me decía que éramos tal para cual. Siempre me acompañó a los camerinos a trabajar. Elegí cremarla, porque el día que yo muera me gustaría que la pusieran a mi lado (entre lágrimas)”.

“Lo que sí debo decirles es que, un día después de que Mafia murió, corté a mi novio, porque no pudo darme su hombro en esos momentos tan complicados. Es un excelente hombre, pero le faltó empatía. Por eso decidí que no me iba a casar con alguien que no estuvo para mí”, concluyó.

¿Quién es Malillany Marín y cuál ha sido su trayectoria en la televisión mexicana?

Una de sus participaciones más recordadas en la televisión mexicana es como la reportera sexy “Caridad Cienfuegos” del noticiario de Brozo. En 2004, debutó en la telenovela Rebelde. Después actuó en algunas otras como:



Un gancho al corazón (2008)

Hasta que el dinero nos separe (2009)

Qué bonito amor (2012)

Vivir de amor (2024, foto).



Participó en los realities: Bailando por la boda de mis sueños (2006) y Mira quién baila (2013). La hemos visto en programas como:



Hoy (2015)

Nosotros los guapos (2016)

José José, el príncipe de la canción (2018).

En 2013, Malillany Marín fue parte de la obra Aventurera. Cuenta con 1 millón de seguidores en Instagram, 209 mil en Facebook y 374 mil en X.

