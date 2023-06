Verónica del Castillo revela la razón por la que el torero Xavier Ocampo rompió con Malillany Marín

El torero Xavier Ocampo sostuvo también una relación sentimental con Andrea Noli y actualmente anda con la periodista Carolina Rocha.



Si bien muchos famosos suelen mantener privada su vida sentimental, la información termina saliendo a la luz por otras personas, esto fue lo que pasó recientemente en el programa ¡Siéntese quién pueda!, donde Verónica del Castillo soltó una confesión sobre Malillany Marín y su ex Xavier Ocampo.

De acuerdo con Verónica del Castillo, el torero Xavier Ocampo le contó la verdadera razón del fin de su noviazgo, pues en su momento la cubana comentó a la prensa que tenían proyectos de vida muy diferentes, pero jamás reveló detalles de su ruptura.

Su relación fue muy sonada debido a que se sabía que Xavier Ocampo había sido pareja de Andrea Noli, previo a su relación.

Malillany y Xavier Ocampo finalizaron su noviazgo en el 2019. / Instagram: @malillanymarin

Ahora Verónica del Castillo soltó el motivo que habría separado a la pareja y aseguró que fue debido a que Malillany quería tener un hijo.

“Acabo de estar en Puebla con el exnovio torero de Malillany, él me dijo yo terminé con Malillany, porque ella quería tener un hijo, no sólo estamos hablando de exigencias sociales, sino de vocación de madre, la vocación de madre se trae o no la traes, ella si la trae y por eso lo terminó y él le dijo adiós”, reveló Verónica del Castillo durante el programa de Unimas.

Lo cierto es que Malillany Marín si ha expresado en algunas entrevistas, su deseo de convertirse en madre, incluso se animaría a congelar sus óvulos o ser madre soltera.

“Me gustaría formar una familia, me gustaría ser mamá, es un sueño, que quizá antes no estaba lista, me daba miedo, pero por fin creo que me siento lista, así que lo pongo en manos de Dios, podría guardar mis óvulos hasta que aparezca una persona con la que me sienta bien”, comentó.

Xavier Ocampo también fue novio de Andrea Noli. / Instagram @xavierocampo

“Y si así lo siento, compro un donador y me convierto en mamá explicándole a mi hijo la verdad, gracias a Dios se van rompiendo muchos conceptos” agregó Malillany en una entrevista que ofreció al programa Sale el Sol en el 2022.