Ex de José Manuel Figueroa lo defiende de Ninel Conde y asegura que fue “todo un caballero” con ella

En medio de la guerra de declaraciones entre la participante de La casa de los famosos México 2025, Ninel Conde, y su expareja, José Manuel Figueroa, Malillany Marín, exnovia y actualmente gran amiga del hijo de Joan Sebastian, sale en su defensa.

Ninel Conde / Redes sociales

¿Por qué José Manuel Figueroa y Ninel Conde están peleados?

Todo comenzó después de que se viralizara una vieja entrevista de Ninel Conde en la que habla sobre las infidelidades que habría sufrido por parte de su ex, José Manuel Figueroa.

Ante esto, el cantante sostuvo que realmente nunca fue feliz con la llamada ‘Bombón Asesino’, ya que, según él, no sabía cocinar y perdía su tiempo en procedimientos estéticos. Además de que solo “se dejaba querer” cuando le daba un regalo.

“Yo creo que nunca se percató, que nunca fui feliz. Yo creo que nunca se percató, que nunca fue una mujer de hacer un desayuno. Nunca fue una mujer de una caricia sin un intercambio de regalo”, expresó.

Por supuesto, la próxima habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’ no se quedó callada y le pidió a la prensa que ya no le diera más foco a su ex, a quien señaló de no ser caballeroso. También advirtió que podría tomar acciones legales en su contra si seguía violentándola.

“Si existe, que espero en Dios no, si existe algún tipo de violencia hacia mi persona o hacia alguien de mi equipo, pues yo sí pondré (acciones legales)”, manifestó.

¿Qué dijo Malillany Marín, ex de José Manuel Figueroa, sobre las declaraciones de Ninel Conde?

En un encuentro con los medios, Malillany Marín, ex de José Manuel Figueroa, fue cuestionada sobre lo que dijo Ninel Conde acerca del hijo de Joan Sebastian.

En respuesta, la actriz sostuvo que el cantante siempre fue muy “caballeroso” con ella y, hasta el día de hoy, siguen siendo grandes amigos.

“Yo a José Manuel lo quiero mucho. Tenemos mucho cariño mutuo. Es alguien que, cuando estoy en un momento de tensión, le he hablado y sí da la cara por mí, todavía la sigue dando. Lo único que puedo decir es que lo quiero mucho, que es un caballero” Malillany Marín

Además de la gran amistad que mantienen, Marín confesó que siempre respaldará a José Manuel debido a una promesa que le hizo a Joan Sebastian, padre del cantante.

“Yo le prometí a Joan que lo iba a cuidar. Él no necesita que nadie lo cuide, él sabe cuidarse solo, pero es una promesa que le hice a mi exsuegro. Nos queremos mucho. Siempre nos vamos a dar un consejo bueno”, puntualizó.

Malillany Marín defiende a José Manuel Figueroa de las declaraciones de Ninel Conde, quien aseguró que le quedó a deber mucho como pareja.😱💬#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.#AztecaUNO EN VIVO 👉🏼 https://t.co/gQ6ToBhlaQ 📲💻 pic.twitter.com/3BJxlqiXri — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 25, 2025

¿Cómo fue la historia de amor entre José Manuel Figueroa, ex de Ninel Conde, y Malillany Marín?

La historia de amor entre José Manuel Figueroa, ex de Ninel Conde, y Malillany Marín comenzó en 2009, cuando se conocieron durante las grabaciones de la novela ‘Hasta que el dinero nos separe’.

En su momento, se llegó a decir que Figueroa le había sido infiel, algo que él negó, segurando que su romance iba de maravilla. Aunque se llegó a especular que habría boda entre ellos, en 2010 se separaron.

En 2023, empezaron a circular rumores de que, tras su ruptura con Marie Claire Harp, el cantante buscaba reconciliarse con Marín. Sin embargo, esto nunca fue negado o confirmado.

