Ninel Conde: Así descrubrió ‘el Bombón asesino’ la infidelidad de José Manuel Figueroa ¡Con una famosa actiz!

Ninel Conde, habitante confirmada de ‘La casa de los famosos México’ 2025, no solo causó expectativa por su revelación en el reality, sino que también dio de qué hablar por su contundente respuesta a José Manuel Figueroa tras señalarlo de infiel. ¡Le pidió que la supere!

Ninel Conde y José Manuel a Figueroa protagonizaron una guerra de declaraciones, luego de que la actriz lo señaló de haberle puesto el cuerno cuando estaban juntos. El cantante reaccionó y puntualizó que “nunca fue feliz” en su relación como pareja.

Ahora, en redes revivieron la polémica entrevista en la que Ninel Conde reveló cómo y con quién le fue infiel José Manuel Figueroa. Señaló que ese fue el motivo por el que terminó su relación de pareja. ¡Es una famosa actriz y cantante mexicana!

José Manuel Figueroa se lanza en contra de Ninel Conde / IG: @ninelconde / @josemanfigueroa.expdelparaiso

¿Cómo se enteró Ninel Conde de la infidelidad de José a Manuel Figueroa, su ex, con una actriz?

Luego de la guerra de declaraciones entre Ninel Conde y José Manuel Figueroa, en las que ambos recordaron controversiales momentos sobre su relación de pareja; en redes sociales, revivieron la entrevista en la que la actriz dio a conocer al público cómo el cantante le puso el cuerno.

En entrevista en ‘El minuto que cambió mi destino’, Ninel Conde le contó a Gustavo Adolfo Infante que la razón por la que terminó su relación amorosa con José Manuel Figueroa fue porque la engañó con Angélica Vale.

Ninel Conde revela que José Manuel Figueroa le fue infiel con Angélica Vale / IG: @angelicavaleoriginal / @ninelconde

La actriz relató que el hijo de Joan Sebastian se fue de viaje con Angélica Vale a Los Ángeles. Mencionó que pasearon muy juntitos, mientras ella seguía en México

Ninel consideró esta situación muy dolorosa. Por esta razón, tomó la decisión de terminar con su compromiso con el cantante de regional mexicano.

“Según yo (me fue infiel) con Angélica Vale, con Angélica, pues se fue a Los Ángeles, y los caché, bueno, lo caché a él, a ella quién sabe lo que le dijo” Ninel Conde

Así lo dijo Ninel Conde:

¿Qué respondió José Manuel Figueroa sobre su infidelidad a Ninel Conde con Angélica Vale?

En ese momento, José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian, no se había pronunciado a estas declaraciones. No obstante, hace unos días, explotó en contra de la Ninel Conde por señalarlo de infiel.

“Siempre ha sido su lema y su forma de mantenerlos a ustedes (la prensa) al pendiente. Yo creo que es más importante vivir una vida sin maquillaje, sin botox, sin falsedades, sin caras falsas. Qué busque su felicidad…”. José Manuel Figueroa

Ante esto, Ninel Conde no se quedó callada y, en su presentación oficial como habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’, señaló que el cantante todavía no “la supera”.

“Hace cuánto tiempo yo coincidí con ese personaje (José Manuel Figueroa). ¿Se acuerdan?, ¿20 (años)? Y sigue hablando de mí. Algo habré hecho bien que no me supera, pero ese no es el caso, ese no es el tema”, comentó la cantante.

Al momento, Angélica Vale no ha respondido a las declaraciones de Ninel Conde con respecto a que supuestamente fue la tercera en discordia en el noviazgo de la actriz con José Manuel Figueroa.