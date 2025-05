Angélica Vale revela el secreto de como logró bajar 25 kilos ¡sin cirugía!

Angélica Vale, actriz, comediante y cantante mexicana, hija de la icónica Angélica María y del comediante Raúl Vale, ha sido una figura querida en el mundo del espectáculo desde muy joven. A lo largo de su carrera, ha enfrentado críticas por su físico, especialmente por su peso. Sin embargo, en los últimos años sorprendió al público con una notable transformación física, perdiendo más de 25 kilos.

Aunque muchos la felicitaron, también fue blanco de comentarios negativos, e incluso algunos la acusaron de padecer vigorexia. Angélica respondió aclarando que su cambio fue por salud, no por estética, y que su peso actual es el que siempre debió tener. “No le puede dar gusto uno a todo mundo”

Ahora en entrevista con la periodista Matilde Obregón, la comediante confesó el secreto para llegar a su peso ideal sin necesidad de operación.

Angélica Vale sonriendo / Instagram

Mira: Angélica Vale reacciona a la muerte de su primo Daniel Bisogno: “Duele mucho, estaba en shock

¿Cómo logró Angélica Vale bajar más de 25 kilos sin cirugía?

La clave para su transformación llegó cuando se dio cuenta de que algo no estaba bien con su metabolismo. Fue entonces cuando decidió acudir a una clínica y, con el apoyo de una endocrinóloga, descubrió que tenía un fuerte desbalance hormonal. “Me dijo que si no me bajaba de peso en ese momento, al llegar a la menopausia no iba a poder bajar nunca más”, contó Angélica.

Gracias a un tratamiento hormonal personalizado y un cambio completo en su alimentación, comenzó a ver resultados. Pero eso no fue todo: también integró a su rutina diaria una aplicación que le ayudó a entender mejor cómo combinar sus comidas y controlar su ingesta calórica.

Mira: Angélica Vale quiere “paz y amor” con Gala Montes tras polémica por el título de ‘la Novia de México’

¿Qué método utilizó Angélica Vale para perder peso de forma efectiva?

La transformación de Angélica no fue obra de un solo factor, sino de una combinación de elementos bien pensados y supervisados por expertos. Uno de los pilares de su éxito fue una app para contar calorías, cuyo nombre no reveló porque, según ella, no le pagan por promocionarla. Sin embargo, describió con detalle su funcionamiento: clasifica los alimentos en categorías de color (verde, amarillo y naranja), dependiendo de su impacto calórico.

“Voy balanceando lo que puedo comer y lo que no, y gracias a eso no he vuelto a engordar”, explicó. En lugar de recurrir a dietas extremas, pastillas, gotas o intervenciones quirúrgicas, Angélica optó por un enfoque consciente y sostenible. Aprendió a planificar sus comidas y anticiparse a los excesos. Por ejemplo, si sabía que iba a cenar en su restaurante chino favorito, programaba sus alimentos desde temprano para que todo cuadrara dentro de su presupuesto calórico del día.

“La teoría de esta app es que mientras más agua tengan los alimentos, más fácil salen de tu cuerpo”, detalló. Por eso ahora consume más sopas, risottos, frutas y verduras, además de evitar combinaciones calóricas peligrosas como flautas con papas. “Si ya comiste papas, no puedes comer flautas. Cómetelas mañana”, se decía a sí misma.

¿Por qué Angélica Vale subió tanto de peso tras su embarazo?

El punto de quiebre en la salud de Angélica Vale se dio con el embarazo de su segundo hijo, en el que recibió un tratamiento hormonal intenso que le provocó un aumento considerable de peso. “Me dieron muchas hormonas y subí, subí, subí. Entonces, los niños fueron a base de hormonas”, explicó la actriz. Aunque intentó por mucho tiempo bajar, se topó con una especie de “límite metabólico” que le impedía superar la barrera de los 8 kilos.

El frustrante ciclo de subir y bajar la llevó a probar distintos métodos sin éxito. Incluso, en su desesperación, acudió a entrenamientos que calificó como “de militar”, que más que ayudarla la agotaban física y emocionalmente. “Hacía unos ejercicios horribles, matándome… peligrosísimo”, dijo con franqueza.

Todo cambió cuando una terapeuta le recomendó ir con la endocrinóloga de su hija. Gracias a los estudios, se descubrió el desbalance y se aplicó un tratamiento eficaz y adecuado a sus necesidades reales. No se trató de un método genérico ni de soluciones instantáneas como muchos comentaban, sino de un enfoque integral, supervisado y adaptado a su organismo.

“No me metí cuchillo ni nada” Angélica Vale

Te puede interesar: Angélica Vale dice que ‘La fea más bella’ le salvó la vida y le enseñó a amarse

¿Cómo mantiene su peso Angélica Vale actualmente?

Lo más impactante es cómo este cambio también influyó en su carrera. Al adelgazar, Angélica Vale logró pasar los filtros para audicionar en Broadway, aunque al final no aceptó el papel. “Me dijo el director: ‘No te quitaste kilos, te quitaste edad’”. El personaje para el que ya había audicionado y quedado era el de una mujer de 50 años, edad que Angélica ya no aparentaba. El productor incluso le comentó que aún tenía tiempo para volver a engordar, pero ante su negativa, le ofreció el rol de productora, el cual ella prefirió aceptar.

Angélica Vale confesó que lleva más de dos años y medio manteniéndose estable y sin volver a subir de peso. Aunque reconoce que a veces se “porta mal” con la comida, ha aprendido a compensar y a escuchar su cuerpo. También admitió que cuando dejó de usar la app por un tiempo, volvió a subir de peso, por lo que ahora la lleva a todos lados.