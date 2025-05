Angélica María rompe el silencio y desmiente a Poncho de Nigris por supuesto romance con Angélica Vale

Poncho de Nigris volvió a generar polémica al revelar en el reality show Secretos de parejas de Canela TV que tuvo un fugaz y apasionado romance con Angélica Vale, justo cuando la actriz protagonizaba la exitosa telenovela La fea más bella. Durante una charla informal en la alberca del programa, el regiomontano se sinceró con sus compañeros y lanzó una confesión que pocos esperaban.

“Les quiero contar algo que nunca había contado, pero te vas a enterar en este momento”, dijo entre risas, antes de narrar su anécdota. Según Poncho, todo ocurrió en 2006, cuando él tenía 28 años y se declaró fan de la actriz. “Estaba chavo. Tenía 28 años. Fue como en el 2006 y estaba La fea más bella”, recordó.

De acuerdo con su versión, él y Angélica Vale coincidieron en un lugar no especificado y ahí se besaron apasionadamente. “Nos dimos muchos besos”, relató, para después asegurar que la actriz mandó a su chofer a dejarlo a su casa. Sin embargo, Poncho dijo que la historia no continuó porque la madre de Angélica, la reconocida Angélica María, supuestamente se opuso a la relación.

“Ya la mamá no la dejó salir conmigo porque dijo que yo era un desmadre, y la verdad no es cierto” Poncho de Nigris

Mira: Angélica Vale reacciona a la muerte de su primo Daniel Bisogno: “Duele mucho, estaba en shock”

¿Cómo reaccionó Angélica María a las declaraciones de Poncho sobre su supuesto romance con Angélica Vale?

Ante el revuelo que causaron las declaraciones del influencer, Angélica María fue cuestionada por reporteros del programa Sale el sol, quienes le preguntaron directamente si era cierto que su hija había tenido un noviazgo con Poncho de Nigris y si ella misma había intervenido para impedir la relación.

Visiblemente sorprendida, la llamada “Novia de México” respondió sin rodeos y negó por completo la historia. “Ay, Poncho, no pues claro que no es cierto. Nunca anduvo con Poncho”, declaró con firmeza la también cantante.

Lejos de alimentar el drama, Angélica María fue clara al explicar que nunca se ha metido en las decisiones sentimentales de su hija. “Ni me meto en las cosas de mi hija. Ella que sea feliz y que ande con quien quiera. Yo no voy a decir: ‘No te metas con mi hija’”, aclaró, dejando en evidencia que la versión del influencer no corresponde a la realidad.

Así reaccionó Angélica María para Sale el sol:

Angélica María DESMIENTE un SUPUESTO romance entre Angélica Vale y Poncho de Nigris en el PASADO. ¿Crees que sea verdad?#SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/9FcCFDeDVm — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) May 21, 2025

Y como si en esa entrevista no hubiera quedado claro, la “Novia de México” reafirmó en Venga la alegría que Poncho le parecía “chulo” y que no tenía problema con que se hubiera besado con su hija. Según dijo, los jóvenes deben aprovechar su juventud. Eso sí, dejó muy claro que ella no fue la responsable de la ruptura entre ellos.

Angélica María “Poncho estaba chulo. Yo en esas cosas no me meto, y si se besuqueaban, pues qué bueno. Hay que aprovechar cuando alguien te gusta para darle sus besuqueos. Si no siguieron adelante, no fue por mí. Quién sabe por qué habrá sido… a lo mejor hasta me echaron la culpa”

"Si se besuquearon, qué bueno": Angélica María nos confiesa si es verdad que Poncho de Nigris sostuvo un romance con Angélica Vale.🫢❤️‍🔥#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.#AztecaUNO EN VIVO 👉🏼 https://t.co/gQ6ToBhlaQ 📲💻 pic.twitter.com/9dlCmnkjj7 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 21, 2025

Lee: Gala Montes lanza mensaje a Angélica María y Angélica Vale, “yo me voy a llamar como ustedes digan”

¿Qué se sabe de la vida amorosa de Angélica Vale?

Angélica Vale, reconocida por su talento actoral y su carisma, ha mantenido su vida privada con bastante discreción a lo largo de los años. Aunque en el pasado se le ha relacionado con algunos colegas del medio artístico, la actriz ha sido cuidadosa al hablar de sus relaciones.

Desde 2011 está casada con Otto Padrón, con quien ha formado una familia lejos de los reflectores del espectáculo.

El supuesto romance con Poncho de Nigris nunca había sido mencionado públicamente por Vale, lo que ha hecho que muchos duden de la veracidad de la anécdota contada por el influencer. La contundente negación de Angélica María no solo refuerza esa duda, sino que también evidencia que la familia nunca estuvo al tanto de ese “romance”, si es que realmente ocurrió.

Por ahora, Angélica Vale no ha emitido ningún comentario al respecto, pero la contundencia de su madre ha sido suficiente para frenar la ola de especulaciones.

Mira: Angélica María renueva en INDAUTOR el registro de la ‘Novia de México’ ¡Solo la verdad!