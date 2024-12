Angélica Vale quiere “paz y amor” con Gala Montes tras polémica por el título de ‘la Novia de México’

Una de las polémicas más sonadas de este año fue la de Angélica Vale y Gala Montes por el título de ‘la Novia de México’. Durante la participación de la cantante en ‘La casa de los famosos México’, varios de sus fanáticos comenzaron a llamarla de esta forma.

Esto generó un poco de ruido en Angélica Vale, pues su madre, Angélica María, también fue nombrada como ‘la Novia de México’ y tiene registrado ese nombre a su favor. La protagonista de ‘La fea más bella’ llegó a sugerir que Montes fuera llamada de otra manera.

“Deberían ponerle ‘Gala de México’, se oye chido y a mi mamá déjenle su nombre porque es la única novia de México”, dijo en su momento.

¿Angélica María registró el nombre de ‘la Novia de México’?

En medio de todo este escándalo, Angélica María compartió una fotografía en el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), por lo que se llegó a especular que había ido a registrar el nombre de ‘la Novia de México’.

Ante estos rumores, Angélica Vale aclaró que su madre había asistido a ese lugar por cuestiones de contratos para renovar el registro de su nombre “Angélica María, La novia de México”.

También dejó claro que esto no lo hacía por la polémica con Gala Montes, sino porque debe ir cada cierto tiempo a firmar.

Angélica Vale “Se hace por contratos, se tiene que renovar cada cierto tiempo. Mi mamá es ‘Angélica María, La novia de México’, está registrando su nombre”

Cabe destacar que, en su momento, una fuente cercana a Angélica María y su hija contó en exclusiva para TVNotas que esta última sí estaba muy molesta por el nombramiento a Gala Montes. Incluso dijo que “Vale y su mamá no dudarán en demandar a Gala si se le ocurre utilizarlo”.

Amo a Angélica María porque es una leyenda y es una señorona!

Pero esta GATADA? De muy mal gusto! No creo que Gala use ese apodo.

Registrar “La novia de Mexico” es súper hambreado. pic.twitter.com/ws2Wk85JuA — El Chismecito (@elchicocriticon) September 26, 2024

Angélica Vale solo quiere dejar atrás la polémica con Gala Montes

En un reciente encuentro con la prensa, la también comediante compartió su deseo de dejar la controversia con Gala Montes en el pasado, principalmente ahora que se acerca un nuevo año.

“Hemos visto ataques muy gachos en redes sociales y así. Todas esas cosas, desgraciadamente, en lugar de unirnos, nos separa. Sería más bonito unirnos y entender que, pues, en este mundo no vamos a lograr nada si no nos unimos” Angélica Vale

Con esta declaración, Vale espera ponerle fin a toda esta situación, sobretodo, a las críticas que ha recibido por parte de los seguidores de la protagonista de ‘Vivir de amor’.

¿Cómo reaccionó Gala Montes al ser nombrada como ‘la Novia de México’?

Si bien hasta el momento no se ha pronunciado a las palabras de Angélica María, en su momento, Gala se dijo muy honrada con el nombramiento del público y le pidió a las actrices que no fueran “celosas”.

“La verdad, ya no estamos en la época isabelina como para andar quitando (títulos). Yo no tenía idea de que así le decían a ella. Podemos existir nuevas novias de México, ¿no? Somos nuevas generaciones y pues si lo registra está bien, yo no me puse así, así me pusieron”, indicó.

También puntualizó que admira muchísimo a Angélica María y Angélica Vale, por lo que, al menos de su parte, no tiene problemas con ella.

