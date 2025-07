Jessie J hace importante anunció sobre su lucha contra el cáncer de mama

La cantante británica Jessica Ellen Cornish, mejor conocida como Jessie J, de 37 años, compartió en sus redes una actualización sobre su salud.

El 3 de junio de este año la cantante, popular por su éxito mundial ‘Bang bang’ en colaboración con Ariana Grande y Nicki Minaj; sorprendió a sus fans y seguidores al revelar que le habían confirmado que padecía cáncer de mama.

La semana pasada, la intérprete se sometió a una complicada cirugía para poder comenzar su tratamiento contra la enfermedad, pues médicos le informaron que el cáncer se encontraba etapa inicial.

¿Cuál es el estado de salud actual de Jessie J tras diagnóstico de cáncer?

En un tierno video publicado en Instagram el día domingo 6 de julio, aparece junto a su hijo de dos años, Sky, mientras le susurra: “Mummy’s going to be OK” (mami estará bien). En el video, Jessie también expresa:

No tengo propagación de cáncer, las lágrimas felices son reales Jessie J, vía Instagram

En el post compartido por la intérprete de ‘Price tag’ también agradece a sus más de 14 millones de seguidores en Instagram y a todos los que la han apoyado a lo largo de esta situación que la ha aquejado desde hace varios meses.

Jessie J compartió la gran noticia después de haber sido intervenida quirúrgicamente a finales de junio, proceso que ha sido mostrado por ella en sus redes y enseña lo crudo, doloroso, pero también humano de una enfermedad mundialmente conocida.

¿Por qué Jessie J hizo público su diagnóstico por cáncer?

Después de su diagnóstico médico, la compositora decidió hacer pública su situación por salud mental y por solidaridad con quienes atraviesan procesos similares en su vida.

“Solo quería ser abierta y compartirlo. Uno, porque, egoístamente, no hablo lo suficiente de ello. No lo estoy procesando porque estoy trabajando tanto. (...) Soy un libro abierto”. Jessie J

De igual manera, Jessie J añadió que el dolor que la acompaña no es solo físico, sino que también es emocional, pues lamenta mucho que otras personas enfrenten luchas igual de complicadas: “Eso es lo que me parte el corazón”.

Por último, la cantante reconoció la necesidad de recibir apoyo emocional durante este tipo de procesos, donde un abrazo puede hacer la diferencia para sentirte mejor.

Jessie, ha subrayado la importancia de ser vulnerables, no solo fuertes, durante una enfermedad y ha enfatizado que la detección temprana salvó su vida. A través de sus publicaciones, la cantante ha buscado no solo procesar personalmente su diagnóstico, sino también tender un puente de solidaridad con otros pacientes.

Famosas que han superado el cáncer de mama

El cáncer de mama es una enfermedad que muchas mujeres han padecido, múltiples celebridades han enfrentado una batalla similar a la de Jessie J, aquí te contamos quiénes son algunas de las mujeres en el mundo del espectáculo que vivieron días difíciles acompañadas por esta patología.

Daniela Romo: Diagnosticada con cáncer en el 2011, la cantante mexicana señaló que la enfermedad fie detectada en una etapa temprana.

Alicia Machado: La ex Miss Universo contó que en el año 2013 fue diagnosticada con cáncer de mama.

Alejandra Guzmán: La hija de Silvia Pinal fue operada en el lejano 2007, cuando le extirparon un tumor cancerígeno del seno.

Angélica María: La primera actriz padeció la enfermedad en el año de 1997, la presencia de su hija Angélica Vale fue la que ayudó a la ‘Novia de México’ a vencer esa dura batalla.