Miss Universo renuncia en vivo a Miss Universe Latina, ¿Se va Alicia Machado?

El reality Miss Universe Latina de Telemundo se ha convertido en el foco de atención, no solo por sus deslumbrantes participantes, sino por un episodio que nadie vio venir. Zuleyka Rivera, recordada por su corona de Miss Universo 2006 y su imponente presencia en los escenarios, decidió renunciar en plena transmisión en vivo, luego de un tenso enfrentamiento con el juez David Salomón.

Lo que debía ser una gala más se convirtió en un escándalo que hizo arder las redes sociales, gracias al video viral de la sorpresiva decisión de Zuleyka.

Rivera, quien también se desempeñaba como capitana de uno de los equipos, dejó claro que no toleraría insinuaciones ni críticas que, a su parecer, faltaron al respeto a su trayectoria y liderazgo. La confrontación encendió los ánimos en el foro y destapó las fricciones que existían tras bambalinas.

Exparticipante de La casa de los famosos sorprende como participante en Miss Universe Latina / Instagram: @missuniverselatina

Lee: Muere modelo a los 28 años; estuvo a punto de ganar Miss Universo Ecuador 2024

¿Qué originó la renuncia de Zuleyka Rivera en Miss Universe Latina?

El enojo de Zuleyka Rivera comenzó durante la gala en la que se enfrentaban los equipos Rubí y Esmeralda. El ambiente estaba cargado de tensión y expectativas, cuando el juez David Salomón lanzó un comentario que desató el conflicto. Con un tono que muchos calificaron de soberbio, dijo:

“Las reglas ya se las saben. Ojo con los consejos que siguen”. David Salomón

Aunque la frase fue dirigida al grupo en general, las miradas apuntaron a las capitanas de equipo: Zuleyka Rivera y Alicia Machado.

Rivera, lejos de quedarse en silencio, reaccionó con firmeza y encaró al juez ante las cámaras: “¿A qué te refieres? Dímelo de frente. ¿Tú has estado alguna vez en una competencia de Miss Universo? No, ¿verdad? Nunca. Dilo con nombre y apellido. Si vas a decir algo, dilo de frente. Eso es todo”.

El ambiente se tensó aún más cuando Salomón respondió sin retractarse y, por el contrario, avivó la polémica: “Si ya tienen las instrucciones, ojo con lo que escuchan, así se los digan sus capitanas, Zuleyka Rivera o Alicia Machado, porque eso puede costarles una descalificación, no están siguiendo instrucciones”. Estas palabras fueron la gota que derramó el vaso.

Así fue el tenso momento:

Mira: Fallece Miss Puerto Rico 1969, quien coronó a la primera Miss Universo originaria de su país

¿Qué hizo Zuleyka Rivera tras el enfrentamiento con David Salomón en Miss Universe Latina?

Ante el señalamiento directo y el tono de los comentarios, la exreina de belleza tomó una decisión que dejó atónitos a los presentes. Sin más rodeos, Rivera declaró: “Yo no tengo nada que hacer aquí”.

Acto seguido, colocó el micrófono sobre la mesa y abandonó el foro, mientras sus compañeras y la producción observaban en silencio el impactante momento. La transmisión en vivo captó cada segundo de este episodio, y el clip no tardó en circular por redes sociales, generando opiniones divididas.

Mientras algunos aplaudieron la valentía de Zuleyka por no tolerar lo que consideraron un ataque innecesario, otros criticaron que se retirara del programa de esa manera, dejando a su equipo sin su guía.

Lee: Karime Pindter quedó “cautivada” con la belleza de la Miss Universo 2024; ¿se le declaró? ¿Bye, Gala?

¿Cómo reaccionó el público y el equipo de Miss Universe Latina tras la renuncia de Zuleyka?

La conductora Jacky Bracamontes intentó calmar los ánimos e invitar a la reflexión, pero el juez Salomón defendió su postura ante la audiencia:

“Este tipo de situaciones pasan en competencias como estas. Abandonar el escenario… tendrá sus razones, yo creo. Parece que a Zuleyka no le pareció, pero a mí no me pareció que invalidara la opinión de Aracely. Nosotros somos los jueces y estamos haciendo nuestro trabajo”.

Hasta el momento, la producción no ha emitido un comunicado oficial sobre las implicaciones de la renuncia de Zuleyka Rivera, ni sobre el futuro de su equipo en el certamen. Sin embargo, fuentes cercanas al programa aseguran que se están evaluando los pasos a seguir y si la ex Miss Universo podría ser convocada nuevamente para dialogar fuera del aire.

El video del momento exacto en que Zuleyka Rivera se despide del reality se viralizó rápidamente. En Twitter, TikTok e Instagram los usuarios no tardaron en comentar el suceso, generando hashtags como #ZuleykaRenuncia, #MissUniverseLatinaEscándalo y #DavidSalomonCriticado.

La mayoría de los comentarios muestran apoyo a Rivera, destacando que su trayectoria le da el derecho de exigir respeto. Otros, en cambio, consideran que el enfrentamiento fue desproporcionado y que afectó al equipo que lideraba. Además, se abrió un debate sobre la dinámica del jurado y el trato hacia las capitanas y participantes, poniendo en entredicho la imparcialidad y el tono de las críticas en el programa. Estos fueron algunos de los comentarios:

“La boricua no se va a dejar joder de nadie. ¡Muy bien, Zuleyka! La envidia es mala consejera”,

“La mejor es Zuleyka. Sin Zuleyka el programa sería súper aburridísimo. Ella es quien sabe cómo preparar a una reina”,

“Muy bien por Zuleyka. Ya está bueno de favoritismos”,

“Hizo bien. Es una falta de respeto”,

“Esos panelistas dan vergüenza. ¿Cómo van a poner a gente que no ha trabajado ni en un Miss Universo?” y

“Muy bien, Zuleyka. Esos jurados no saben nada, solo saben hacer novelas y realities. Esto es un concurso de belleza, no un juego para niños”.



¿Quién es Zuleyka Rivera?

Zuleyka Rivera es una actriz, modelo, presentadora y exreina de belleza puertorriqueña, nacida el 3 de octubre de 1987 en Salinas, Puerto Rico. Alcanzó la fama internacional al coronarse como Miss Universo 2006, convirtiéndose en la quinta puertorriqueña en obtener ese título. Desde entonces, ha desarrollado una carrera en la televisión y el entretenimiento, participando en telenovelas, programas de variedades y campañas publicitarias. También es recordada por su aparición en el video musical “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

En 2025, Zuleyka ha estado en el centro de atención por su participación en el nuevo reality show de Telemundo, Miss Universe Latina, un formato que busca seleccionar a la representante latina de Estados Unidos para el certamen de Miss Universo. Este reality show reúne a 30 concursantes latinas que viven juntas y compiten en una serie de retos diseñados para prepararlas rumbo al certamen internacional de Miss Universo 2025, que se celebrará en Tailandia. Las participantes están divididas en dos equipos liderados por ex Miss Universo: Zuleyka Rivera (capitana del Equipo Rubí) y Alicia Machado (capitana del Equipo Esmeralda).

La ganadora del programa obtiene el título de Miss Universe Latina, convirtiéndose en la primera representante oficial de las latinas en Estados Unidos en el certamen global de Miss Universo.