Muere modelo a los 28 años; estuvo a punto de ganar Miss Universo Ecuador 2024

El mundo de la belleza se tiñe de luto ante la trágica muerte de María Lorena Argüello Salazar, modelo principalmente famosa por haber participado a Miss Universo Ecuador 2024, a los 28 años.

La noticia fue confirmada mediante las redes sociales del Concurso Nacional de Belleza, que organiza el certamen. Además de informar que falleció el pasado domingo 1 de junio, le dedicaron un emotivo mensaje de despedida.

“El Concurso Nacional de Belleza expresa su profundo pesar por la partida de Lorena Argüello, Srta. Quito DM y semifinalista CNB 2024. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros”, se lee en el comunicado.

Te podría interesar: ¡Tragedia en el mundo del espectáculo! Muere querido periodista mexicano; suplican ayuda para su funeral

¿De qué murió María Lorena Argüello Salazar, modelo ecuatoriana?

Hasta el momento, las causas de muerte de María Lorena Argüello Salazar, exparticipante de Miss Universo Ecuador 2024, no han sido esclarecidas. En tanto que la familia no ha querido dar declaraciones acerca de esto.

Por otra parte, sus fans se han dicho muy dolidos por la noticia y, a través de redes sociales, le han deseado una pronta resignación a sus allegados. Estos son algunos comentarios que se pueden leer en redes sociales:

“Que descanse en paz”,

“Qué pena, tan joven”,

“Dios la tenga en su gloria”,

“Que Dios le dé fortaleza a su familia y, en especial, a su mamá”,

“Dios mío, sigue brillando en el cielo, reina bella” y

“Nunca serás olvidada”.

María Lorena Argüello Salazar muere / Redes sociales

Te recomendamos: Desgracia en ‘La isla'; Fernando Lozada dice que murió una persona en el reality: “Me sentía horrible”

Amigos de María Lorena Argüello Salazar se despiden de la modelo

Además de los fanáticos, colegas y amigos de María Lorena Argüello Salazar aprovecharon el post sobre su muerte para despedirse de ella y hablar un poco acerca del “maravilloso ser humano que era”.

Su amiga y también compañera de modelaje, Nadia Mejía, dijo: “Una de las personas más bondadosas que he conocido. Orando por su familia. Dios ganó un verdadero ángel”, resaltó.

En tanto que Andrea Quito, otra modelo y que, aparentemente, vivió con ella un tiempo, se dijo muy honrada de haberla conocido, describiéndola como una persona “dulce, amable y sincera”.

María Lorena Argüello Salazar muere / Redes sociales

¿Quién es María Lorena Argüello Salazar?

María Lorena Argüello Salazar fue una modelo y médica que nació el 12 de marzo de 1997 en Quito, Ecuador. Si bien incursionó en las pasarelas desde que tenía 14 años, su verdadera pasión era la medicina.

En 2024, se graduó como médica cirujana en la Universidad de Las Américas. Justo ese año, representó al Distrito Metropolitano de Quito en Miss Universo Ecuador, logrando posicionarse entre las semifinalistas.

A lo largo de su vida, logró compaginar su vida como modela y su carrera médica, destacándose por participar en iniciativas para mejorar el acceso a la salud en comunidades vulnerables.

No solía hablar mucho sobre su vida privada. No obstante, se sabe que era soltera y no tenía hijos.

Mira: Juan Manuel Bernal, 4 años después de rozar la muerte, revela: “Desde que murió mi mami, sé quién me espera”