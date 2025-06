Juan Manuel Bernal, 4 años después de rozar la muerte, revela: “Desde que murió mi mami, sé quién me espera”

Quien no para de trabajar es Juan Manuel Bernal. Y es que se ha convertido en uno de los actores con mayor prestigio y más solicitados para las series, el cine y el teatro. Acaba de cumplir 41 años de trayectoria y nos compartió cómo se siente al respecto.

Te puede interesar: Eugenio Derbez y Juan Manuel Bernal, ¿rivales?

Juan Manuel Bernal: 41 años de trayectoria en la industria del espectáculo

“Me siento muy afortunado. Estoy por arrancar una serie. Está por estrenarse otra que hice con Netflix. Acabo de terminar 2 películas. Hay mucho trabajo. Ya saben que de mí no se deshacen tan fácilmente (bromea). Nunca me imaginé esta racha, pero justo hace poco estaba reflexionando que llevo la carrera que siempre quise”.

“Además, tengo la fortuna de decidir lo que quiero hacer, porque no siempre se puede.Yo sí lo he podido hacer toda mi carrera. Siempre me propuse: ‘¿Qué necesito? Yo quiero vivir de esto. Deseo hacer televisión’. Muchos me decían que cómo la tele, pero ya la disfruté mucho. Hice bastante, pero al mismo tiempo mucho cine y teatro”.

José Manuel Bernal estuvo al borde de la muerte / Fotos: Luis Pérez e IG @juanmanuelbernal

No te pierdas: Juan Manuel Bernal tuvo ataques de pánico al creer que tenía cáncer de esófago

¿Qué le pasó a Juan Manuel Bernal?

“Ha habido momentos en que pesa no estar con la familia en circunstancias tremendas. Lo más difícil fue cuando murieron mi padre y mi madre. Ellos tendidos y yo en el trabajo y de carreras para poderlos enterrar. Estar en un funeral y al mismo tiempo estar en una película”.

“Mi papá falleció en 1999 y mi mamá en 2013. Saqué fuerzas de ellos. Con él fue una agonía larga. Yo estaba en cine, teatro y tele al mismo tiempo. A la hora de la comida yo me iba a verlo 10 minutos y me regresaba mientras comía en el coche. Una vez le dije que me sentía muy mal por no estar con él todo el día y me contestó: ‘¿Tú crees que yo no sé que tú quisieras estar aquí? El trabajo es el amigo del hombre y donde tú estés yo sé que tú estás conmigo. Así que vete a trabajar’”. Juan Manuel Bernal

“El día que murió, yo tenía 2 funciones de teatro. Imagínate, tuve que pedirle a mi mamá y a mis hermanos que lo enterráramos a las 11 de la mañana y no a las 3 de la tarde, porque, si no, no me daba tiempo de ir al teatro. Eso es lo más difícil que he atravesado enmi vida”.

José Manuel Bernal estuvo al borde de la muerte / Fotos: Luis Pérez e IG @juanmanuelbernal

Mira: Juan Manuel Bernal le aplica discriminación inversa a reporteros

¿Por qué José Manuel Bernal estuvo a punto de morir?

A finales de 2020, Juan Manuel estuvo a punto de fallecer por un grave caso de apendicitis. Nos comentó: “He tenido muchos acercamientos con la muerte, incluso en el trabajo. La vida me cambió en la manera de disfrutar la vida, de entender que hoy estamos y mañana no. Entonces hay que agradecer el solo por hoy”.

“Ahora no le tengo miedo a la muerte, gracias a Dios. Desde que murió mi mami, ya sé quién me espera”. Juan Manuel Bernal

Finalmente nos contó: “En 10 años me veo más relajado, con un poco más de tiempo para mí, para viajar, disfrutar. Sí me veo en el trabajo, porque amo lo que hago”.

¿Morir sobre el escenario? “No me disgustaría nada”, finalizó.

¿Quién es Juan Manuel Bernal?

En telenovelas saltó a la popularidad en 1994, en Alondra. De ahí le siguieron:

Lazos de amor,

Te sigo amando,

Romántica obsesión,

El candidato,

La calle de las novias,

Amor a destiempo y

Así en el barrio como en el cielo, entre otras.



En cine ha participado en proyectos como:



El callejón de los milagros,

La habitación azul,

Sin ton ni Sonia,

Tlatelolco verano del 68,

Cuatro lunas y

Obediencia perfecta, por la cual obtuvo el Ariel como Mejor actor.

El año pasado lo vimos en la obra Madres e hijos.

En series, ha destacado en títulos como:

Capadocia,

Monarca y

La cabeza de Joaquín Murrieta, entre otros.