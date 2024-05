Diana Bracho y Juan Manuel Bernal triunfan en ‘Madres e hijos’ ¡Les ovacionan de pie!

Se estrenó “Madres e hijos” del dramaturgo estadounidense Terrence McNally (fallecido en 2020 de covid) con boletos agotados. Además de ser una historia conmovedora, el otro ingrediente para el éxito de esta obra es su elenco: Diana Bracho, Juan Manuel Bernal, Eugenio Rubio y los actores infantiles alternantes: Antuán Trejo y Luca Guerra, además de la dirección de Diego del Río y la producción de Oscar Uriel.

La obra transcurre en 110 minutos en una sola escena. Al término de la misma, el público emocionado de ver buen teatro. Se paró y ovacionó a los talentosos actores. Incluso cuando Diana Bracho salió al lobby las muestras de cariño y admiración continuaron.

Sobre esta puesta en escena, Juan Manuel Bernal, comentó: “Cuando Oscar Uriel soltó el primer poster de promoción de ella (Diana) y yo, la reacción fue de: ‘Eso no me lo pierdo’. Estaba yo con la piel chinita de ver que la gente está contenta con vernos. Diana tiene una carrera impecable. Si tomamos en cuenta cuando hizo las películas con su papá, tiene setenta y tantos años en el set ¡Imagínate ese privilegio!”

“Nunca había trabajado con Diana. Ahora la vida me dio este regalote. Es un ser humano extraordinario. Ya lo sabía. Mi intuición no me falla. Lo poco que la he tratado es de: ‘¿Qué onda con esta mujer y su energía, su belleza por dentro y por fuera?’ No sé, estoy enamorado, digo: ‘Qué ching.. que estoy con ella’. Es un ideal de amiga, hermana, mamá, abuelita, lo que quieras”.

“En la obra ‘Madres e hijos’, más que una madre reniegue de su hijo (por su homosexualidad), aborda la toma de conciencia de lo que se perdió por los prejuicios y la educación. Aquí no se juzga, no hay malos ni buenos, sino seres humanos. No venimos a educar ni a decir: tú tienes que ser así. Queremos ser un espejo para que el espectador reflexione sobre lo que ve”.

¿De qué trata la obra de teatro ‘Madres e hijos’?

La historia, nos presenta a Betty (Bracho), una acaudalada viuda camino a Roma quien hace una escala adonde vive Chris, ex pareja de su hijo André (un actor), quien murió de sida en 1990 y decide visitarlo de improviso. Se encuentra con que Chris ha reconstruido su vida, se casó, e inconcebible para Betty: tiene un hijo de 6 años. Han pasado más de dos décadas desde que Betty y Chris se vieron por última vez. En este encuentro, conoce a Pierre, esposo de Chris, y Danny, el hijo de ambos.

Esta obra aborda el tema del perdón y lo que sucede cuando los duelos no se enfrentan. Plantea además los prejuicios sociales que existían sobre la homosexualidad y el sida. Una historia donde los personajes guardan secretos, que saldrán a la luz.

La obra se presenta en el teatro Milán y los boletos están disponibles en Ticketmaster.

