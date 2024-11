Larisa Mendizabal ¡trabajará con su ex Rodrigo Cachero! en la telenovela Regalo de amor

Tal y como TVNotas lo adelantó este martes en su portada, la noticia fue confirmada: Larisa Mendizabal estrenará telenovela en Televisa. Este miércoles, la actriz se presentó junto al elenco de ‘Regalo de amor’, en el que estarán personalidades como Diana Bracho y Claudia Ramírez.

La productora Silvia Cano expresó su felicidad ante este inicio de grabaciones.Este lunes te compartimos que nuestra fuente nos contó que a la actriz le está yendo increíble: “Ella no nos ha querido decir nada. Es muy hermética. Sin embargo, la vieron hace unas semanas en Televisa. Por compañeros de producción nos enteramos de que la llamaron para una telenovela.

Así, Larisa entraría de manera excelente a la televisora, tras más de 30 años de trayectoria. Siempre es bueno cambiar de aires y ahora Larisa tendrá muy buena exposición. No cabe duda de que todo se termina acomodando en la vida”, mencionó.

La telenovela ´Regalo de amor´, protagonizada por Alejandra Robles Gil y Chris Pazcal, inició grabaciones en una locación al sur de la CDMX, una impresionante mansión que será testigo de varias de las historias de esta trama.

Alejandra Robles Gil y Chris Pazcal / Francisco Mancera

¿Quienes conforman el elenco de ‘Regalo de amor’?

En el evento estuvieron presentes destacados miembros del elenco y equipo de producción, como la productora Silvia Cano, las actrices Claudia Ramírez, Diana Bracho, Bárbara Islas, Valentina Buzzurro, Natalia Madera, Montserrat Marañón, María Penella, Deicardi Díaz, Pilar Ixquic Mata, Miranda Casado y Khiabet Peniche, entre otros.

Durante el pizarrazo, Silvia Cano, acompañada por su productor asociado Marco Cano, expresó su emoción por la oportunidad de realizar este nuevo melodrama. “Es una gran historia y tengo la fortuna de contar con un elenco de primera y el mejor equipo de producción”, afirmó.

Rodrigo Cachero y Larisa Mendizabal, felices de trabajar juntos

En este pizarrazo se hizo oficial la noticia que TVNotas te dio a conocer en exclusiva este martes en su portada: la contratación de Larisa Mendizabal en Televisa, con la cual la actriz aseguró sentirse muy feliz de este logro y aseguró que dará su mejor trabajo en esta oportunidad que está recibiendo.

Cabe mencionar que el director de escena de esta telenovela será Rodrigo Cachero, por lo que Larisa estará trabajando con su ex esposo. Al respecto Larisa dijo: “Es el clarísimo ejemplo de que se puede trabajar y llevar una relación amorosa, cordial y respetuosa con el papá de tu hijo, ese es un regalo de amor”.

Mientras que Rodrigo señaló: “Está padrísimo. La he dirigido en algunos unitarios. Son 30 años de conocerla, de noticias lindas, feas. Larisa ha pasado un año durísimo. La admiro más que nunca y me da gusto que se haya ganado este papel”.

Larisa Mendizabal y Rodrigo Cachero en Regalo de amor

/ Instagram: @larisamendizabal

¿De qué trata ‘Regalo de amor’?

´Regalo de amor´ narra la historia de Isabella (Alejandra Robles Gil), una mujer dulce, inteligente y perfeccionista cuyo mayor sueño es convertirse en madre. Tras la repentina muerte de su esposo conoce a Eugenio (Chris Pazcal), un hombre generoso y leal que luego de su divorcio no tiene interés en el amor, hasta que se encuentra con Isabella. La vida de ambos da un vuelco cuando aparece un ser angelical que les dará la oportunidad de ser padres.

´Regalo de amor´ es una historia de Emre Kabakusak, adaptada por Juan Pablo Balcázar, Rosana Curiel, Cecilia Piñeiro y Mariana Achcar, y se estrenará por las estrellas en el primer trimestre de 2025, en la barra.

Larisa Mendizabal reacciona al audio en el que Rodrigo Cachero enfrenta a Augusto Bravo

En el programa ‘Mitangrit de Horacio’ de ‘TVNotas’, Larisa Mendizabal fue invitada. Durante la charla Horacio Villalobos le mostró un audio que Rodrigo Cachero envió a Augusto Bravo, su entonces pareja, cuando descubrió la traición de este último. La infidelidad involucraba a Adianez Hernández, lo que desató una serie de reacciones.

Larisa accedió a escuchar el desgarrador mensaje, visiblemente afectada y con lágrimas en los ojos. Aunque la actriz ya sabía sobre la existencia del audio, nunca lo había escuchado antes. El mensaje de Rodrigo Cachero, cargado de dolor y furia, decía: “Para cul3r4d4s, c...brón, lo que estás haciendo, p3ndej0. Estoy aquí con tu novia, ya le dije todo lo que pienso y lo que siento. Desde hace semanas obviamente desconfié de ella... y oh sorpresa, la verdad no pensé que fueras tú, wey... no m...s”.

Audio: Rodrigo Cachero vs. Augusto Bravo, para reclamarle por su infidelidad con Adianez Hernández

En el mismo audio, se escucha cómo Rodrigo le pone un ultimátum a Augusto, exigiéndole que hablara con Larisa y le dijera la verdad. Cabe recordar que, en ese momento, Rodrigo y Larisa eran pareja y compartían un hijo. La revelación de este mensaje no solo dejó a Larisa sorprendida.

Este 7 de noviembre de 2024, se estrenará la entrevista completa con Larisa Mendizábal en El Mitangrit de Horacio. Como expareja de Rodrigo Cachero, Larisa tiene su propia versión de los hechos y, además, se vio involucrada en la polémica. En esta entrevista, reacciona a las declaraciones de su ex. ¡No te la pierdas!

