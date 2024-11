¿Rodrigo Cachero le abre las puertas al amor luego de la infidelidad de Adianez Hernández?

Este martes de TVNotas te contamos que Larisa Mendizábal y Rodrigo Cachero están viendo de nuevo la luz luego de la traición que vivieron por parte de sus parejas, Augusto Bravo y Adianez Hernández, quienes iniciaron un romance cuando aún estaban en pareja con ellos respectivamente.

Los actores han tenido que tomar terapia para sobrellevar el difícil momento que resultó devastador para ellos, y ahora Larisa estará como actriz en la nueva telenovela de Televisa, ‘Regalo de amor’, proyecto en el que trabajará junto a su ex, Rodrigo Cachero.

En una reciente entrevista durante el arranque de ‘Regalo de amor’, Rodrigo Cachero se sinceró con la prensa sobre su estado emocional tras la traición. Aunque ha pasado un tiempo desde la ruptura, el actor mencionó que aún está en el proceso de sanar y que está “casi listo” para dar una nueva oportunidad al amor.

Larisa Mendizábal y Rodrigo Cachero juntos en Regalo de amor / Instagram

“Casi, ya casi, yo creo que el próximo año. Esperamos. Ahí vamos con calmita pero yo espero que sí”, indicó. Rodrigo añadió que es fundamental “estar bien primero” antes de comenzar una nueva relación, pues no quiere “lastimar a la persona que está al lado”: “Primero estar bien porque sino sería algo abrupto y también no quiero lastimar a la persona que está al lado”, comentó.

“El trabajo siempre ayuda, los amigos, la familia, esta red de apoyo de un evento tan accidentado como el que vivimos y creo que mi principal objetivo es que los niños estén bien. Ella (Adianez) lo está haciendo muy bien con los niños, me parece importante resaltar que estamos poniendo de nuestra parte para que ellos crezcan sanos y lo más felices que se pueda”, agregó sobre sus intereses actuales.

Aunque la herida aún es reciente, la disposición de Rodrigo Cachero para seguir adelante, sanar y eventualmente encontrar el amor nuevamente demuestra que está listo para dejar atrás el pasado.

Durante la entrevista con Horacio Villalobos en ‘El Mitangrit de Horacio’ en TVNotas, Larisa Mendizábal decidió abrir su corazón y accedió a escuchar el audio en el que Rodrigo reclama a Augusto Bravo por su traición con Adianez. En el audio, Rodrigo muestra su dolor y frustración dándole la oportunidad de ser él mismo quien le diga a Larisa sobre la infidelidad:

“Para cul...radas, cab..., lo que estás haciendo, pend.... Estoy aquí con tu novia. Ya le dije todo lo que pienso y lo que siento. Desde hace semanas obviamente desconfié de ella... y oh sorpresa, la verdad no pensé que fueras tú, güey, no mam...s”, se escucha decir a Rodrigo en el mensaje de voz enviado a Bravo.

Audio: Rodrigo Cachero vs. Augusto Bravo, para reclamarle por su infidelidad con Adianez Hernández

Entre lágrimas, Larisa compartió que, aunque ya sabía de la existencia del audio, nunca lo había escuchado antes. La reacción de la actriz y la entrevista completa estará disponible a partir del jueves 7 de noviembre en el canal de YouTube de TVNotas y en pódcast.