Rodrigo Cachero reacciona a la boda de su ex, Adianez Hernández, con el hombre con el que puso el cuerno

En septiembre del año pasado, Adianez Hernández fue duramente criticada en redes sociales tras admitir que fue infiel a su entonces esposo, Rodrigo Cachero, con Augusto Bravo, quien en ese momento era pareja de Larisa Mendizabal. Larisa y Rodrigo habían sido pareja hace años. Este escándalo provocó reacciones tanto de ambos, quienes expresaron su dolor ante la situación.

A pesar de las críticas, Adianez y Augusto decidieron no dejarse afectar por los comentarios negativos y oficializaron su relación amorosa, compartiendo su romance abiertamente en redes sociales. La pareja mostró su felicidad sin reservas, desafiando la polémica.

Además, Adianez reveló su deseo de casarse nuevamente y convertirse en madre junto a Augusto. Este sueño se materializó, cumpliendo su anhelo de formar una nueva familia con su actual pareja a finales de agosto, en una ceremonia íntima celebrada en la Riviera Maya.

Un par de fotos anunciaron este matrimonio y cientos de reacciones en redes no se hicieron esperar. Larisa Mendizábal, en nuestro martes de TVNotas, aseguró no querer volver a ver a Adianez. Sin embargo, Rodrigo Cachero ex Adianez Hernández no había dicho nada y a ahora ya reaccionó a la boda.

Mira: Larisa Mendizábal rompe el silencio sobre la boda de su ex con Adianez Hernández, con quien le puso el cuerno

Rodrigo Cachero reacciona a la boda de su ex, Adianez Hernández. ¿Le desea lo mejor?

En un encuentro con las cámaras de Venga la alegría, abordaron a Rodrigo Cachero para saber qué opinaba del enlace matrimonial de su exmujer y así contestó.

“Pues, ¿qué te digo? Bien, bien. De alguna manera ya me había dicho que se iban a ir a vivir juntos. Ya rentan un departamento juntos. Mis hijos, creo que, tienen una buena relación con ellos. Ahora me avisó que se iban a Quintana Roo a casarse. Les deseo que les vaya muy bien”. Rodrigo Cachero

Cachero también dejó entrever cómo esta ruptura le ha traído grandes aprendizajes: “Prefiero hablar lo más prudente y maduro posible, y no solo hacia la mamá de mis hijos, sino hacia el público en general, porque de pronto nos damos cuenta, en medio de tanto odio, tanto odio ".

Finalmente, Rodrigo mencionó cómo, gracias a su círculo cercano y a la ayuda profesional, pudo trabajar la decisión que su expareja de dejarlo:

“Fui a terapia. Lo platiqué con amigos, con mi familia, con mucha chamba. Creo que cuando alguien cae en depresión o en un duelo importante, mi recomendación es buscar actividades, aunque no tengas ganas de hacer nada”.

Mira: Luisito Comunica es detenido en República Dominicana: este es el motivo

Larisa Mendizabal rompe el silencio sobre la boda de su ex con Adianez Hernández, con quien le puso el cuerno

En TVNotas, platicamos con Larisa Mendizábal sobre la reciente boda de Augusto Bravo y Adianez Hernández. Donde dijo que no le sorprendía en nada la rapidez con la que se casaron: : “Sí, me enteré de la boda. No me extraña que se hayan casado, ni me sorprende. Han hecho todo muy rápido. Es su modo de operar. Qué extraño que no se hayan casado antes”.

A diferencia de Cachero, Larisa no desea ver nunca a Adianez: “No sé qué haría si me encuentro a Adianez. No quisiera verla nunca, ni me gustaría. Si se llega a presentar ese momento, mi reacción sería voltearme e irme del lugar. No soy de las mujeres que se van a los trancazos”.

Lee: Paul Stanley: Asegura que la paternidad es un desafío “cañón”; ¡Así fueron sus primeras horas con su bebé!

También confesó para superarlo ha sido muy difícil: “Extrañar a Augusto es una de las cosas más difíciles que me tocó vivir. Los primeros meses no pensaba en el cuerno. Solo lloraba porque lo extrañaba. Después me cayó el veinte. Fue ahí cuando comenzó mi enojo. Llegué a pensar: ‘Si alguien me hubiera dicho que ayer era la última noche que dormí con él, lo hubiera abrazado más’”.