Larisa Mendizábal rompe el silencio sobre la boda de su ex con Adianez Hernández, con quien le puso el cuerno

En septiembre de 2023, Rodrigo Cachero descubrió que su entonces esposa, Adianez Hernández, le había sido infiel con Augusto Bravo, pareja de Larisa Mendizábal. Y a casi un año del gran escándalo, Adianez y Augusto se casaron frente al mar.

Platicamos con Larisa sobre el matrimonio de su ex y así reaccionó: “Sí, me enteré de la boda. No me extraña que se hayan casado, ni me sorprende. Han hecho todo muy rápido. Es su modo de operar. Qué extraño que no se hayan casado antes”.

“Me costó mucho trabajo superar pensamientos como: ‘Me vio hecha pomada y no le importó’. Se vale decir: ‘Ya no te quiero’. Pero mínimo se guarda luto por los 11 años que viviste con esa persona que te amó. Entendí que a él le vale un cacahuate lo que yo sienta”. Larisa Mendizábal

“No sé qué haría si me encuentro a Adianez. No quisiera verla nunca, ni me gustaría. Si se llega a presentar ese momento, mi reacción sería voltearme e irme del lugar. No soy de las mujeres que se van a los trancazos”.

Larisa Mendizábal y el difícil proceso para superar la traición de su ex

“Extrañar a Augusto es una de las cosas más difíciles que me tocó vivir. Los primeros meses no pensaba en el cuerno. Solo lloraba porque lo extrañaba. Después me cayó el veinte. Fue ahí cuando comenzó mi enojo. Llegué a pensar: ‘Si alguien me hubiera dicho que ayer era la última noche que dormí con él, lo hubiera abrazado más’”.

“Hay quienes han dicho que recibo ‘manutención’ de él. Firmamos un convenio de fin de concubinato. Ese es el término correcto. Él me dijo que me iba a apoyar económicamente. Espero que no sean los 11 años, porque en el contrato viene estipulado de esa forma”.

Larisa aclaró si se hizo estudios para cerciorarse que su expareja no la había contagiado de alguna enfermedad de transmisión sexual. “Por supuesto. Al mes que me enteré de todo, llegué con mi ginecóloga y le conté lo que pasó. Ella me dijo: ‘Qué bueno que viniste. Te voy a revisar hasta la garganta’. En ese momento comprendí el riesgo que enfrentaba por culpa de su infidelidad. Salí bien”.

“No estoy lista para tener galán. He vivido un proceso muy duro y en lo último que pienso es en conocer a alguien. No se me antoja. Si llego a estar con alguien en un futuro, me gustaría estar perfectamente sana para no echarle mis heridas del pasado”, concluyó.

Santiago Cachero cree que las exparejas de sus padres, Augusto Bravo y Adianez Hernández, son “actores de la vida real”

Hablamos con Santiago Cachero (25 años), hijo de Larisa Mendizábal y Rodrigo Cachero (50). Nos compartió cómo ha apoyado a sus padres tras la infidelidad de sus exparejas, Augusto Bravo y Adianez Hernández (39).

“Les he dado muchos consejos a mis papás después de lo que vivieron. El mejor que les he dicho es: ‘A la próxima hay que fijarse mejor en qué pareja elegimos’, porque aparentan ser buenas personas durante 11 años y luego sacan su lado malo. Esos sí son buenos actores de la vida real (ríe)”. Santiago Cachero

“Cuando mi mamá salió con Augusto, me cayó increíble y le dije: ‘Mamá: es una buena persona’. Desde el día uno lo quise muchísimo. Nunca vi alguna alerta roja. Tenía cualidades que me hacían idolatrarlo. Lo llegué a ver como un padrastro. Pero me decepcionó”.

“Con Adianez casi no me llevé. La veía una vez cada dos semanas. Tampoco sentí algo malo de su parte. Simplemente, nunca logré tener esa conexión con ella. Tenía la esperanza de que mi papá tuviera otra novia. Sin embargo, cuando tuvieron a mi primer hermano lo vi difícil. Al final se me cumplió el deseo (sonríe)”.

Santiago Cachero opina sobre la boda de Adianez y Augusto

Santiago externó su opinión cuando se enteró de que Augusto y Adianez se habían casado: “Al enterarme de lo que estaba pasando, no sentí necesario defender a mis papás. Sabía que Augusto y Adianez no iban a entender nada. Se iban a justificar como lo han hecho. Estoy de acuerdo que a veces te enamoras de alguien sin controlarlo. Pero si tienes una relación, puedes decidir no hablarle y evitar enamorarte de esa persona. Eso sí se puede controlar. Ellos no lo hicieron”.

“Me enteré de que se casaron (ríe). Fue el evento del año (ríe). Es una decisión interesante. No entiendo por qué lo hicieron. Está muy raro que se hayan casado en poco tiempo. No sé cuál era la prisa. Hay muchas relaciones tóxicas que duran años”.

“Apoyar a mis padres es lo menos que puedo hacer. Ellos han sido un soporte muy grande en mi vida. Mis papás y yo tenemos una relación bastante saludable. Me tuvieron muy jóvenes. La convivencia entre los tres es divertida, natural y chistosa”.

“Ambos son estrictos en varias cosas. Mi papá con temas de trabajo. Me da consejos de cómo puedo actuar mejor. Mi mamá se pone complicada cuando se trata de limpieza o salgo de fiesta. Aunque no soy mucho de parranda (ríe)”.

“Mis papás me han dado consejos de actuación toda mi vida. No les he pedido específicamente para mi primera novela ‘Cautiva por amor’. Estamos acostumbrados a ir al teatro o ver películas, y ahí voy aprendiendo. Mi tirada es volverme económicamente libre para poder hacer mis propios proyectos”, finalizó.

Así fue la infidelidad de Adianez y Augusto hacia Rodrigo y Larisa

Rodrigo Cachero descubrió que Adianez Hernández le era infiel con Augusto Bravo. Él lo hizo público en las redes sociales.

Mendizábal habló al respecto y comentó: “Rodrigo tenía mensajes. Enfrentó a Adianez, le preguntó, y ella lo aceptó”.

La actriz ha declarado que la infidelidad la dejó muy lastimada y que tuvo que tomar terapia psicológica para superarlo.

