¿Larisa Mendizábal llevará a la pantalla la infidelidad de su ex con Adianez Hernández?

A mediados del 2023, se dio a conocer que Adianez Hernández había engañado a su en ese entonces pareja Rodrigo Cachero con Augusto Bravo, quien era novio de Larisa Mendizábal, que, a su vez, estuvo casada en su momento con Rodrigo.

Como consecuencia, las parejas se separaron y, mientras Rodrigo y Larisa siguen siendo grandes amigos por el bien del hijo que tienen en común, Adianez y Augusto comenzaron una relación.

A pesar de las críticas, la expresentadora de ‘Escape perfecto’ se dice estar muy feliz y enamorada de Bravo. Incluso, en abril, una fuente cercana a la nueva pareja contó en exclusiva para TVNotas que planeaban casarse en secreto.

Si bien ya pasó un año, el escándalo continúa dando de qué hablar, pues recientemente Mendizábal fue cuestionada sobre la posibilidad de llevar su historia de infidelidad a la pantalla.

Adianez está muy enamorada de Augusto / Instagram

¿Larisa Mendizábal dispuesta a llevar su historia de infidelidad a la pantalla?

La famosa actriz fue la invitada especial de la más reciente transmisión del programa ‘Ventaneando’ para promocionar la nueva temporada de ‘Lo que callamos las mujeres’.

Durante la conversación, se le preguntó si le gustaría que un capitulo de la serie estuviera inspirado en lo ocurrido con Adianez y Augusto. En respuesta, Larisa expresó que, si bien no lo había pensado, tampoco descarta la posibilidad.

Incluso mencionó que, en su momento, Rodrigo Cachero le manifestó su deseo por escribir un libro sobre lo sucedido.

“Por ahí Cachero me dijo un día ‘si escribo un libro de esto, me lo regresan por inverosímil’. No he pensado que saliera en un capítulo, pero si sí, ya me gustaría ser la mala, mínimo” Larisa Mendizábal

Larisa Mendizábal admite haber estado en shock tras enterarse de la infidelidad

A palabras de Mendizábal, lo sucedido fue algo que la dejó “en shock” al principio, pues no tenía mucha relación con Adianez, pese a que era la pareja del padre de su hijo: “Sabía que era la esposa de Cachero, pues porque es el papá de mi hijo, y ya. Hasta ahí”, indicó.

También habló del apoyo que le ha dado su hijo en toda esta situación, la cual no fue nada fácil para él.

Para finalizar, contó que su proceso de recuperación fue difícil, pero actualmente se siente bien y no guarda rencor hacia Adianez y Augusto.

“Con todo el shock y el dolor, si algo tuve bien claro siempre era que no me puedo quedar solo sentada esperando a sanar. Yo dije ‘quiero hacerlo bien. Limpiar la herida, justo para que no cierre infectada, para que no haya rencores’”, concluyó.

