Tras infidelidad, Adianez Hernández planea casarse con Augusto Bravo ¡en secreto!

Indudablemente, la infidelidad más escandalosa de 2023 fue la de Adianez Hernández y Augusto Bravo, quienes engañaron a sus respectivas parejas, Rodrigo Cachero y Larisa Mendizabal, que, a su vez, habían estado casados en el pasado.

Aunque la tormenta pasó, el tema sigue dando de qué hablar. En exclusiva, nos enteramos, por un amigo de ambos, que ¡planean su boda en secreto! El 9 de abril, Adianez decidió dar un paso más en su relación. Ese día posteó en Instagram dos fotos con Augusto en una alberca. Escribió que a su lado sentía una felicidad pura.

Nuestra fuente nos platicó:

“A raíz de que se descubrió lo de la infidelidad, Adianez limitó los comentarios en su cuenta de Instagram porque todos la insultaban. Solo podíamos opinar sus amigos. La semana pasada habilitó de nuevo los comentarios como para demostrar que está más enamorada y que no le importaban las críticas”.

La exparticipante de Survivor subió estas fotografías y volvió a habilitar los comentarios en Instagram, pero le siguieron lloviendo críticas, no la perdonan / Instagram

“De inmediato le llovieron los ataques. La gente sigue teniendo muy presente lo que pasó. No se lo perdonan. Le escribieron que era lamentable que publicara eso cuando hizo tanto daño a personas que la amaron. Que cómo podía ser feliz con el sufrimiento de otros y mensajes de ese tipo”.

Esto parece ya no importarle a Adianez, ya que está dispuesta a formalizar su relación: “Está súper enamorada de él. Nos ha dicho que es el amor de su vida. Que con nadie jamás se había sentido así. Y ya comenzaron a planear casarse”.

Agregó: “Ya comenzaron con los preparativos de lugares y fechas. Será algo muy pequeño, por lo civil. Lo manejan con total hermetismo. Te aseguro que cuando salga publicado esto, lo van a negar. No quieren decirlo para no recibir más ataques. Mucha gente criticaría que no llevan ni el año juntos tras el escándalo y ya quieren dar ese paso”.

Adianez y su novio quieren dar el siguiente paso en su relación para demostrar que su amor es muy fuerte / Instagram

Augusto Bravo le decía a su ex que no quería casarse y ahora llegará al altar con Adianez. ¿Sus ex lo saben?

Para la actriz sería su segunda boda, pero para Augusto la primera. “Él siempre le dijo a Larisa que no le interesaba casarse. Como para ella tampoco era una prioridad, pues nunca dieron el paso, a pesar de tantos años de relación. Ahora, Augusto dice que no concibe su vida sin Adianez y que quiere hacer las cosas bien. Para eso es la boda. Se adoran y con eso pretenden callarle la boca a toda la gente que dice que esto es pasajero y que se terminarán engañando”.

Le preguntamos si Rodrigo y Larisa ya saben sobre este nuevo plan de sus exes, y nos dijo:

“Para nada. Te digo que lo llevan en secreto. Además, entre Augusto y Larisa hay cero comunicación. Adianez y Rodrigo solo hablan por los temas de sus hijos. No creen necesario decirles por ahora”.

Larisa llevaba una relación de 11 años con Augusto / Instagram

“En el fondo, Rodrigo sigue sin olvidar a Adianez y para Larisa han sido muy fuertes estos meses sin Augusto. Entonces esta noticia no les va a caer nada bien. Pero también están conscientes de que esa historia ya fue y que deben seguir adelante. Ambos se han refugiado en el trabajo. Rodrigo como director de la telenovela Marea de pasiones y Larisa haciendo teatro”.

Finalmente, nos dijo: “Ha sido muy difícil todo esto. Pero si Adianez y Augusto se animaron a dar el paso de dejar a sus parejas de tantos años para defender su amor y ahora casarse, pues ya es decisión de ellos. El tiempo dirá si valió la pena todo lo que han pasado”.

