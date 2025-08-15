Mane de la Parra se casa con actriz de ‘El ángel de Aurora'; comparte detalles de la lujosa boda

El actor y cantante Mane de la Parra celebró un significativo paso en su vida amorosa. En redes sociales compartió cómo fue la su boda con una querida actriz de la telenovela ‘El ángel de Aurora’. Se trata de Ligia Uriarte. Las felicitaciones y los buenos deseos no se hicieron esperar en redes sociales.

Cabe recordar que Mane de la Parra se comprometió con Ligia Uriarte hace casi un año. Ahora, ambos decidieron darse el “sí, acepto” en una íntima ceremonia el pasado 14 de agosto. Esto compartió el también cantante en redes sociales.

Mane de la Parra se casó por el civil con Ligia Uriarte / IG: @manedelaparra / @karen__photography

¿Cómo fue la boda con Ligia Uriarte de Mane de la Parra, actor de ‘El ángel de Aurora?

A casi año de que Mane de la Parra hizo público su compromiso con Ligia Uriarte, ambos actores decidieron dar el siguiente paso en su relación y se unieron en matrimonio en una boda civil el pasado 14 de agosto del 2025.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Mane reveló que su boda con Ligia Uriarte tuvo lugar en una hacienda privada, rodeada de naturaleza y cargada de emotividad. Incluso, describió el lugar como “un rincón del mundo al que solo se llega con el corazón”.

Así se comprometieron Mane de la Parra y Ligia Uriarte / IG: @manedelaparra / @karen__photography

Asimismo, agradeció a sus familiares y amigos por acompañarlos en un momento tan importante en su vida personal, así como por todo el cariño que han recibido de su parte.

“A nuestras familias y amigos: gracias por dejarlo todo, por recorrer caminos largos y a veces complicados, y por llegar con el corazón lleno de cariño. Su presencia fue el regalo más valioso y el mejor testimonio de que el amor y la amistad no tienen fronteras” Mane de la Parra

Mane de la Parra se casó por el civil con Ligia Uriarte / IG: @manedelaparra / @karen__photography

De la Parra acompañó su mensaje con emotivas fotografías de la celebración en las que él y Ligua Uriarte se ven sonrientes y muy enamorados.

“Gracias por cruzar distancias y estar aquí. Su amor y compañía fueron el mejor regalo, y lo que hará eterno este momento. Gracias por acompañarnos en nuestra boda civil”, escribió.

¿Cómo lucieron Mane de la Parra y Ligia Uriarte en su boda civil el 14 de agosto del 2025?

Ligia Uriarte, ahora esposa de Mane de la Parra, lució un lujoso vestido de Benito Santos Novias, caracterizado por encaje y transparencias, mientras que el actor optó por un atuendo sobrio y elegante, ideal para el entorno campestre y romántico de la ceremonia.

Asimismo, Mane compartió más imágenes románticas del evento y volvió a expresar su gratitud a familiares y amigos:

Mane de la Parra y Ligia Uriarte se casan. / IG: @manedelaparra / @karen__photography

“Las mejores cosas en la vida se cultivan con paciencia: el amor, la familia… y el buen tequila. Hoy, en nuestra boda civil, brindamos por nuestras raíces, por las tradiciones que nos abrazan y por el camino que hemos recorrido juntos para llegar hasta aquí. Gracias, @jctradicional , por celebrar con nosotros esta parte de nuestra historia.”, escribió De la Parra.

Mane de la Parra presume momentos de su boda. / IG: @manedelaparra / @karen__photography

¿Quién es Ligia Uriarte, esposa de Mane de Parra?

Ligia Uriarte es una actriz y modelo mexicana nacida en 1991. Con estudios en Comunicaciones y Televisión por la Universidad de St. Thomas, en Texas, inició su carrera en el modelaje y participó en certámenes como Miss Houston 2014, Miss Kemah 2015 y fue finalista de Nuestra belleza Latina 2016.

En el ámbito actoral, ha formado parte de telenovelas como:

Sin miedo a la verdad,

El ángel de Aurora

Amor dividido y

El último rey: El hijo del pueblo,

Además de conducir el backstage de Pequeños gigantes para Univision.



Su historia de amor con Mane de la Parra se hizo pública en diciembre de 2024, cuando el cantante y actor le propuso matrimonio en una romántica velada con fuegos artificiales. Uriarte compartió su felicidad en redes con el mensaje: “Soñé tanto con este momento y superaste todo lo que pude haber imaginado”.