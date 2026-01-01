¿Recuerdas a Soraya Montenegro y Catalina Creel? Villanas de telenovelas que nos hicieron odiarlas y amarlas

Las villanas de telenovelas mexicanas han dejado huella con sus frases venenosas, miradas calculadas y planes tan malvados como inolvidables. A lo largo de décadas, estas antagonistas se han convertido en íconos de la cultura popular: mujeres capaces de encender el drama con una sola aparición y de provocar que el público las ame, las odie o ambas cosas al mismo tiempo.

Desde las manipuladoras más frías hasta las herederas caprichosas que no conocen límites, su legado sigue vivo en la memoria colectiva y en el corazón del melodrama nacional. Aquí te contamos quiénes son las peores —y más memorables— villanas de las telenovelas mexicanas.

‘Queridita’, Paola Bracho es de las villanas más recordadas. / Foto: Redes sociales

No te pierdas: ¿Por qué Litzy se alejó de las telenovelas durante varios años? ¡Ella destapa la impactante razón!

Las villanas de telenovelas mexicanas que se quedaron en la memoria colectiva ¿Por qué?

Las telenovelas mexicanas no serían lo mismo sin esas villanas que hacían temblar a medio país con solo levantar una ceja. Sus maldades, frases explosivas y giros inesperados se volvieron parte del ADN del melodrama nacional. Con tramas que iban desde robos de bebés hasta venganzas imposibles, estas reinas del mal conquistaron al público al grado de que muchos todavía recuerdan cómo gritaban, lloraban… ¡o aventaban por las escaleras a la protagonista!

Hoy no se olvida a las grandes antagonistas que no solo marcaron época, sino que también dejaron escenas tan memorables que siguen vivas en memes, repeticiones y anécdotas del “yo sí la vi en vivo”.

Teresa Cháez enseñó que “entre ser y no ser, yo soy”. / Foto: Redes sociales

No te pierdas: Gaby Spanic sorprende con su radical aspecto rejuvenecido y ¡la comparan con Ninel Conde! Así luce: FOTO

¿Cuáles son las mejores villanas de telenovelas mexicanas?

Pocas cosas prendían tanto a los televidentes como ver a estas villanas salirse con la suya… aunque fuera solo por un rato. Su presencia en pantalla era tan fuerte que incluso fuera de la ficción generaban conversación: entrevistas, revistas, imitaciones y hasta la clásica pregunta “¿te acuerdas cuando…?”.

Estas mujeres redefinieron lo que significa ser mala en una telenovela: eran inteligentes, calculadoras, elegantes y, sobre todo, profundamente entretenidas. Por eso, década tras década, continúan coronándose como las verdaderas reinas del drama mexicano.

Las villanas inolvidables:



Soraya Montenegro — María la del barrio (Itatí Cantoral)

Una de las villanas más icónicas de la televisión mexicana, conocida por su temperamento explosivo, sus ataques de celos y sus frases dramáticas. Su obsesión por Nandito y su odio hacia María la convierten en un personaje memorable.

Una de las villanas más icónicas de la televisión mexicana, conocida por su temperamento explosivo, sus ataques de celos y sus frases dramáticas. Su obsesión por Nandito y su odio hacia María la convierten en un personaje memorable. Carlotta Velarde / Carlotta de la Vega — El privilegio de amar (Helena Rojo)

Carlotta es una mujer fría y calculadora que vive marcada por sus propias decisiones del pasado. Su rigidez moral y su incapacidad para mostrar afecto complican la vida de quienes la rodean, especialmente la de su hija.

Carlotta es una mujer fría y calculadora que vive marcada por sus propias decisiones del pasado. Su rigidez moral y su incapacidad para mostrar afecto complican la vida de quienes la rodean, especialmente la de su hija. Paola Bracho — La usurpadora (Gabriela Spanic)

Paola es una mujer frívola, manipuladora y amante de la vida de lujos. No tiene escrúpulos para engañar, mentir y usar a los demás para obtener lo que quiere, incluso si debe abandonar a su familia para vivir a su antojo.

Paola es una mujer frívola, manipuladora y amante de la vida de lujos. No tiene escrúpulos para engañar, mentir y usar a los demás para obtener lo que quiere, incluso si debe abandonar a su familia para vivir a su antojo. Bárbara Greco — Mañana es para siempre (Lucero)

Una villana marcada por un pasado doloroso que se transforma en sed de venganza. Inteligente, estratégica y profundamente rencorosa, se convierte en una de las adversarias más temidas por su capacidad para destruir vidas.

Una villana marcada por un pasado doloroso que se transforma en sed de venganza. Inteligente, estratégica y profundamente rencorosa, se convierte en una de las adversarias más temidas por su capacidad para destruir vidas. Carlota — En nombre del amor (Leticia Calderón)

Autoritaria, manipuladora y obsesionada con el control, Carlota usa la culpa y el miedo para dominar a su hermana y a su sobrina. Su fanatismo y frialdad la llevan a cometer actos extremos.

Autoritaria, manipuladora y obsesionada con el control, Carlota usa la culpa y el miedo para dominar a su hermana y a su sobrina. Su fanatismo y frialdad la llevan a cometer actos extremos. Catalina Creel — Cuna de lobos (María Rubio)

Emblema de las villanas clásicas. Catalina es sofisticada, calculadora y despiadada. Su icónico parche en el ojo acompaña su capacidad para maquinar intrigas familiares con tal de proteger su poder.

Emblema de las villanas clásicas. Catalina es sofisticada, calculadora y despiadada. Su icónico parche en el ojo acompaña su capacidad para maquinar intrigas familiares con tal de proteger su poder. Rubí Pérez — Rubí (Bárbara Mori)

Una mujer bellísima y ambiciosa que usa su encanto para ascender socialmente. Seductora y peligrosa, está dispuesta a sacrificar relaciones y valores con tal de obtener riqueza y estatus.

Una mujer bellísima y ambiciosa que usa su encanto para ascender socialmente. Seductora y peligrosa, está dispuesta a sacrificar relaciones y valores con tal de obtener riqueza y estatus. Teresa Chávez — Teresa (Angelique Boyer)

Inteligente, astuta y proveniente de un origen humilde, Teresa busca salir de la pobreza cueste lo que cueste. Su ambición y su capacidad para manipular a quienes la aman la convierten en una villana compleja y carismática.

Inteligente, astuta y proveniente de un origen humilde, Teresa busca salir de la pobreza cueste lo que cueste. Su ambición y su capacidad para manipular a quienes la aman la convierten en una villana compleja y carismática. Evangelina Vizcaíno — Cadenas de Amargura (Diana Bracho)

Villana sofisticada y calculadora, cuyo frialdad afectaba a toda la familia protagonista.

Villana sofisticada y calculadora, cuyo frialdad afectaba a toda la familia protagonista. Rosa Mendoza / Señora Gutiérrez — Gutierritos (María Teresa Rivas)

Dominante y controladora, siempre buscando mantener el poder dentro de su hogar y sobre su esposo.

Repasamos a las villanas más recordadas de la televisión mexicana. / Foto: Redes sociales

No te pierdas: Sabine Moussier: Encontramos a la mujer que enamoró a la actriz ¡Hasta sus hijos se llevaban con ella!

Villanas de telenovelas mexicanas que marcaron una era en la pantalla chica

Las telenovelas mexicanas no serían lo mismo sin esas villanas que lograron que el público las amara y las odiara al mismo tiempo. Personajes como Soraya Montenegro, Catalina Creel, Paola Bracho, Carlotta, Rubí y Teresa demostraron que la maldad puede ser sofisticada, dramática y hasta carismática. Sus frases, intrigas y acciones dejaron una huella imborrable en la cultura popular, consolidando a estas mujeres como figuras imprescindibles de la televisión mexicana.

No te pierdas: Tras falso rumor sobre la muerte de Leticia Calderón, usuarios temieron por sus hijos: ¿quiénes son?