Tras falso rumor sobre la muerte de Leticia Calderón, usuarios temieron por sus hijos: ¿quiénes son?

La tarde del pasado martes, en redes sociales se llenaron de inquietud luego de que comenzara a circular un video FALSO en el que se anunciaba la muerte de la actriz Leticia Calderón. El contenido, que rápidamente se viralizó, alarmó a seguidores, familiares y colegas, quienes no tardaron en manifestar preocupación ante la noticia, especialmente por el bienestar de sus hijos, Luciano y Carlo, con quienes la actriz mantiene una relación cercana y muy visible en redes. Afortunadamente, se trató de un video hecho con IA que difundía una noticia falsa.

Te puede interesar: ¿Leticia Calderón abandonó a su mamá en un asilo? Ella responde a las críticas

Leticia Calderón junto a sus hijos y su mamá / Redes sociales

¿Qué pasó con la falsa información sobre la muerte de Leticia Calderón?

La tarde del martes 28 de octubre de 2025, un video comenzó a circular en redes sociales anunciando la supuesta muerte de Leticia Calderón. El contenido mostraba a una conductora del programa “Hoy” dando la noticia, lo que generó alarma inmediata entre seguidores, colegas y familiares de la actriz. Rápidamente, la publicación se volvió viral, acumulando comentarios de preocupación y mensajes de apoyo hacia la familia Calderón.

Poco después, se confirmó que se trataba de información falsa. La conductora involucrada aclaró que el video había sido manipulado mediante herramientas de inteligencia artificial, sin que ella hubiera realizado la declaración. Minutos más tarde, Leticia Calderón utilizó sus redes sociales para desmentir el rumor y tranquilizar a sus seguidores, publicando una fotografía y afirmando que se encuentra en perfecto estado de salud, sin ningún problema médico que pudiera justificar el alarmante mensaje.

La actriz también recibió mensajes de apoyo de colegas del medio artístico, quienes compartieron la importancia de verificar la información antes de difundirla. Este episodio pone de manifiesto cómo la desinformación en redes sociales puede generar preocupación masiva, especialmente cuando se involucran figuras públicas y sus familias.

Te puede interesar: Karla Esquivel revela que Leticia Calderón le dio una cachetada real en ‘Mi amor sin tiempo’

Circuló un video falso de la muerte de Leticia Calderón; la actriz y Galilea Montijo desmienten rumores falsos de su deceso / IG

¿Quién es Luciano, el hijo mayor de Leticia Calderón?

Luciano, hijo mayor de Leticia Calderón, nació en 2004 y actualmente tiene 21 años. Desde pequeño ha estado presente en la vida pública de su madre, quien ha compartido a lo largo de los años momentos de su crecimiento y desarrollo en redes sociales. Luciano tiene síndrome de Down, y su madre ha mostrado en múltiples ocasiones cómo ha fomentado su independencia y habilidades para desenvolverse en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

A lo largo de los años, Luciano ha demostrado interés en distintas áreas profesionales. Recientemente se graduó de un diplomado en gastronomía y nutrición, destacándose por su disciplina y constancia en la formación académica. Además, ha mostrado interés en la actuación, siguiendo los pasos de su madre en algunas actividades relacionadas con el entretenimiento, lo que ha llamado la atención de sus seguidores y generado comentarios positivos sobre su talento y compromiso.

La relación entre Luciano y Leticia es cercana y constante, con la actriz compartiendo momentos significativos en redes sociales, desde actividades educativas hasta pequeños logros personales. Gracias a esto, el público ha podido conocer más sobre su personalidad, sus habilidades y su proceso de independencia, consolidando a Luciano como un joven muy querido dentro y fuera de la comunidad de fans de su madre.

Te puede interesar: Leticia Calderón sufre fraude bancario, perdió más de 300 mil pesos

Leticia Calderón y Luciano / Instagram: @letycalderon79

¿Cuántos años tiene Carlo, hijo de Leticia Calderón, y a qué se dedica actualmente?

Carlo, hijo menor de Leticia Calderón, nació en 2005 y actualmente tiene 19 años. A diferencia de su hermano mayor, Luciano, Carlo ha mantenido un perfil más reservado ante los medios y redes sociales, priorizando su formación académica y personal.

Desde joven ha mostrado talento para el canto, aunque ha preferido no exponerse constantemente ante los reflectores. Actualmente reside en Canadá, donde continúa con sus estudios y preparación profesional, enfocándose en ampliar sus conocimientos y desarrollar sus habilidades sin la presión de la vida pública.

A pesar de su bajo perfil mediático, Carlo mantiene una relación cercana con su madre y su hermano, participando en algunos momentos familiares que Leticia comparte en redes sociales. Esto permite que sus seguidores conozcan parte de su vida y cómo, a pesar de la distancia, continúa ligado a su familia y a la dinámica que caracteriza a los Calderón.

Te puede interesar: Rafael Inclán hace comentario de Silvia Pinal y de “imprudente” no lo bajan