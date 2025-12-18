Muere Gerónimo Dos Santos, famoso luchador, tras ser arrastrado por el Río Negro en el Amazonas

En mayo de este 2025, se confirmó la muerte de Terry Bronk, uno de los luchadores más icónicos de empresas como WWE, TNA, y ECW, aunque no se confirmaron las causas de su deceso, fueron amigos, colegas y seguidores, quienes se despidieron de la leyenda.

La comunidad deportiva internacional se encuentra de luto, luego de confirmarse la muerte de un luchador de artes marciales mixtas, tras ahogarse en el Río Negro en la región de São Gabriel da Cachoeira, luego de haber sido reportado como desaparecido durante el fin de semana. Su cuerpo fue localizado dos días después por buzos especializados de las autoridades locales. La noticia fue confirmada oficialmente este miércoles 17 de diciembre. ¿De quién se trata?

¿Qué luchador de artes marciales mixtas murió recientemente, tras estar desaparecido?

La desaparición de Gerónimo Dos Santos, famoso luchador de MMA, ocurrió el sábado 13 de diciembre, cuando el expeleador se encontraba nadando en el Río Negro, uno de los cauces más imponentes y peligrosos de la Amazonia brasileña.

Al momento de su muerte, Gerónimo Dos Santos se desempeñaba como Subsecretario de Seguridad Pública del municipio de São Gabriel da Cachoeira. Desde el ayuntamiento destacaron su compromiso con la comunidad y su vocación de servicio, cualidades que lo llevaron a ganarse el respeto más allá de su fama como deportista.

En reconocimiento a su trayectoria y aportes al municipio, el gobierno local decretó tres días de luto oficial y suspendió diversas actividades administrativas.

¿Cómo murió el exluchador Gerónimo Dos Santos, según las primeras investigaciones?

De acuerdo con reportes de las autoridades, Gerónimo Dos Santos ingresó a una zona caracterizada por fuertes corrientes, gran profundidad y formaciones rocosas, factores que incrementan considerablemente el riesgo para los nadadores.

Testigos señalaron que Dos Santos se sumergió en el agua, pero no volvió a salir a la superficie. Ante la alarma inmediata, se activó un operativo de búsqueda encabezado por el Cuerpo de Bomberos y equipos de rescate especializados. Durante más de 48 horas, las labores se extendieron día y noche, enfrentando condiciones complejas propias del terreno.

Finalmente, el lunes 15 de diciembre, buzos profesionales localizaron el cuerpo sin vida del excombatiente, atrapado entre rocas en el lecho del río . La confirmación de su fallecimiento causó consternación inmediata en São Gabriel da Cachoeira y rápidamente se difundió a nivel internacional.

¿Quién fue Gerónimo Dos Santos y cuál es su trayectoria?

Gerónimo Dos Santos, ampliamente reconocido en el mundo de las artes marciales mixtas bajo el apodo de “Mondragón”, fue un peleador brasileño que también destacó como funcionario público y figura deportiva del Amazonas. A lo largo de su vida se caracterizó por una notable fortaleza física, una rigurosa disciplina competitiva y un fuerte sentido de responsabilidad social.

Durante su carrera profesional, Dos Santos construyó una marca de 45 triunfos y 26 derrotas. Participó en organizaciones de prestigio internacional como Jungle Fight, RIZIN y ACA, donde se consolidó como un competidor temido por su fuerza, resistencia y estilo combativo. El sobrenombre “Mondragón” terminó por identificarlo con peleas intensas y con un luchador que jamás evitó enfrentarse a grandes retos.

Fuera del octágono, Gerónimo Dos Santos también dejó huella en el servicio público. En la etapa final de su vida ocupó el cargo de Subsecretario de Seguridad Pública del municipio de São Gabriel da Cachoeira, en el estado de Amazonas, función en la que fue reconocido por su dedicación y compromiso con la sociedad.

