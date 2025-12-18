Maryfer Centeno rompe en llanto y anuncia la muerte de un integrante de su familia; publica emotivo video

La especialista en grafología y personalidad Maryfer Centeno conmovió a sus seguidores al compartir un video en su cuenta de Instagram en el que anunció la muerte de uno de los integrantes de su familia. Con lágrimas en los ojos y visiblemente afectada, la también conferencista explicó que tomó la difícil decisión de despedirse de su perrita Kate, a quien consideraba parte fundamental de su vida cotidiana. En el mensaje, grabado poco después del suceso, Maryfer Centeno detalló que la ausencia de publicaciones previas se debió a este momento personal. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te contamos.

Maryfer Centeno / Redes sociales

¿Quién fue Kate, la perrita de Maryfer Centeno?

Durante el video, Maryfer Centeno explicó que Kate tenía 15 años de edad. Señaló que la adoptó en julio de 2024 a través de la organización AdoptMx, destacando que se trataba de un perrito de edad avanzada. En su testimonio, compartió que adoptar a un perro mayor fue una experiencia significativa en su vida.

Centeno relató que Kate era la más grande de todos sus perros y la describió como una perrita valiente, que resistió distintas situaciones a lo largo de su vida. En el mensaje, la especialista mencionó que, pese a que el tiempo que compartieron fue relativamente corto en comparación con la edad de Kate, el lazo fue profundo y marcó su día a día.La creadora de contenido también aprovechó para mencionar a los demás perros que forman parte de su familia: Martina, Serafín, Choc, Pastor y Donna. Detalló que algunos de ellos son pastores alemanes y que sus edades varían entre los dos y los seis años. Sin embargo, enfatizó que Kate ocupaba un lugar especial por su historia y fortaleza.

“Hola, acabo de dormir a mi perrita Kate, por eso es que no había subido nada. Mi perrita tenía 15 años. Yo la adopté en AdoptMx en julio del 2024 y adoptar un perrito viejito es lo mejor que te puede pasar, pero dormirla fue durísimo, durísimo, de verdad durísimo”. Maryfer Centeno

Maryfer Centeno aparece en redes llorando. / Facebook: Maryfer Centeno

¿Qué dijo Maryfer Centeno sobre la decisión de dormir a su perrita?

En el video, Maryfer Centeno explicó que tomó la decisión de dormir a Kate, un proceso que describió como “durísimo”. Con voz entrecortada, señaló que fue una de las experiencias más difíciles que ha enfrentado recientemente y que el impacto emocional fue profundo.

La grafóloga compartió que este suceso ocurrió a pocos días de su cumpleaños, el cual celebraría el sábado siguiente al video. Según explicó, la pérdida la afectó de manera importante y alteró su estado emocional en un momento que normalmente estaría asociado a festejos personales.

Centeno no dio detalles médicos específicos sobre las razones que la llevaron a tomar esta decisión, pero sí expresó el dolor que implicó despedirse de un ser querido. En su mensaje, señaló que no hay corazón que aguante la pérdida de alguien a quien se ama, haciendo referencia al vínculo que se construye con las mascotas a lo largo del tiempo.

Maryfer Centeno sonriendo en Hoy / Instagram: @maryfer_centeno

¿Por qué Maryfer Centeno habló sobre la adopción de perritos mayores?

Además de anunciar la muerte de Kate, Maryfer Centeno utilizó el espacio para hablar sobre la adopción de perritos mayores. En su testimonio, afirmó que adoptar a un perro viejito puede ser una de las mejores experiencias, ya que brindan alegría y compañía, aunque también implican afrontar despedidas más cercanas.

La especialista explicó que, tras la pérdida de una mascota, muchas personas deciden no volver a tener otra. Sin embargo, compartió su reflexión personal sobre el amor hacia los animales, señalando que la capacidad de amar es infinita y que el vínculo con un perro puede ser profundamente enriquecedor.

En el mismo mensaje, Maryfer Centeno expresó su deseo de que Kate descanse en paz y cerró su video con una bendición dirigida a sus seguidores. Su testimonio se difundió ampliamente en redes sociales, donde usuarios reaccionaron al anuncio y al relato que hizo sobre la adopción y la pérdida de su perrita

