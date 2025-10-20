¿Maryfer Centeno se queda sin cobrar por hablar mal de Christian Nodal? “No estaba yo ofendiendo a nadie”

Maryfer Centeno, reconocida grafóloga y creadora de contenido mexicana, denunció públicamente una restricción en redes sociales, razón por la que no podrá obtener dinero que anteriormente cobraba. Según ella, sería por culpa de... ¿Christian Nodal? Te platicamos más sobre el tema.

Maryfer Centeno / Redes sociales

¿Qué dijo Maryfer Centeno sobre el comunicado de Christian Nodal?

Todo comenzó cuando Maryfer Centeno analizó el comunicado emitido por el equipo legal de Christian Nodal, en respuesta a las declaraciones de su expareja, la rapera argentina Cazzu. Dicho vídeo lo compartió vía Facebook.

El documento fue difundido después de que Cazzu afirmara públicamente que había necesitado un “permiso unilateral” para viajar con su hija, lo que desató una ola de especulaciones sobre la implicación del cantante en la crianza de la menor.

En su análisis, Maryfer Centeno expresó que el comunicado no presentaba pruebas contundentes, sino que se trataba simplemente de la palabra del cantante frente a la de su expareja:

Es una forma de decirle mentirosa a Cazzu, ante las declaraciones que dio Cazzu al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde lo hizo muchísimo mejor que cualquier entrevista que haya dado Christian Nodal. Cazzu ha demostrado ser más inteligente para contestar ante la prensa. Maryfer Centeno

Lee: La casa de los famosos México: ¿Maryfer Centeno nueva integrante del reality? Revela: “Dan nervios”

¿Por qué Maryfer Centeno no podrá monetizar sus vídeos en Facebook tras hablar de Christian Nodal y Cazzu?

A raíz del vídeo de Maryfer Centeno opinando sobre el comunicado compartido por Christian Nodal, la grafóloga subió el domingo 19 de octubre, un vídeo en el que habla de una restricción a la monetización que obtiene de la red social Facebook.

Centeno comentó que desconoce si realmente fue por otra razón ya que, según ella, no dijo un mal comentario, ni atacó a alguien:

Me quitaron la monetización de Facebook. Sí tristemente, porque subí un vídeo de Christian Nodal con el comunicado. (...) El comunicado que mandó Christian Nodal donde dice que Cazzu es una mentirosa, entonces yo lo subí y comenté que ese comunicado no trae pruebas. (...) Al final del día, creo que no se está lastimando el derecho de nadie, no estaba yo ofendiendo absolutamente a nadie. Maryfer Centeno, vía redes sociales

Según ella, el contenido solo abordó los aspectos legales y públicos del comunicado, sin emitir juicios personales ni difamatorios.

Tal vez te interese: Cazzu desata revuelo con tremendos mensajes tras comunicado de Christian Nodal ¿Habrá guerra legal?

¿Qué respondió Maryfer Centeno a Pati Chapoy, tras comentarios cobre conciertos de Cazzu en México?

Hace unos días Cazzu se presentó en el Auditorio Nacional, ante esto, Pati Chapoy arremetió contra la cantante argentina, no solo por su show, si no por sus “actitudes” contra Christian Nodal:

“Creo que en eso Cazzu se está equivocando muchísimo y debería de... debería de hacer un alto y darse cuenta que a la única que está perjudicando es a su hija, la niña tiene 2 años y no se vale Cazzu que hagas todo lo que estás haciendo con el afán de tener éxito y llenos en las presentaciones que haces aquí en México”, dijo Chapoy.

Pati Chapoy y Jolette / Redes sociales

Frente a estas declaraciones, Maryfer Centeno (quien reveló su admiración por Cazzu) reaccionó en redes sociales con un video en el que afirmó que “no saben qué criticarle a Cazzu”, saliendo en defensa de la cantante:

“Ni yo que no fui, estoy tan enojada. Obviamente estamos en un show, por lo cual los actos de cachondeo son válidos y necesarios, está seduciendo a su público. Todos lo hacen: Shakira, Cazzu, en su momento Madonna, Britney, todos lo hacen. Un concierto es un acto de seducción”.

Además, la experta en lenguaje corporal puso en duda la validez y el enfoque de las críticas dirigidas hacia la artista argentina.

Miren que yo admiro mucho a Pati Chapoy y a Mónica Castañeda, pero creo que se pueden criticar otras cosas. (...) No entiendo por qué eso generaría controversia. Maryfer Centeno

Tal vez te interese: Christian Nodal en la polémica: ¿Se refirió a Cazzu como ‘monstruo’ en Instagram?