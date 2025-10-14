¿Maryfer Centeno va a entrevistar Cazzu en México? Lanza fuerte mensaje a sus seguidores ¿Habrá análisis?

Cazzu, la cantante argentina, aterrizó en México causando revuelo entre sus fans. La madrugada del lunes 13 de octubre de 2025, la intérprete y ex de Nodal llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde varios seguidores la recibieron con pancartas y gritos de emoción.

Su visita marca el inicio de su gira “Latinaje en vivo”, la cual arranca con sold out en el Auditorio Nacional y promete recorrer varias ciudades del país, incluyendo Guadalajara, Monterrey, Mérida y Puebla.

Entre la multitud de fans que esperan ansiosos por verla, una persona destacó por su petición muy especial: Maryfer Centeno, quien recurrió a sus redes sociales y lanzó un fuerte mensaje sobre la artista argentina.

Cazzu y Maryfer Centeno / Instagram: @cazzu/ Facebook: Maryfer Centeno

¿Qué dijo Maryfer Centeno sobre Cazzu y su visita en México?

En sus publicaciones, Maryfer Centeno expresó que se siente avergonzada de pedir ayuda para conocer a Cazzu, quien esta noche dará un concierto en el Auditorio Nacional.

Y es que la grafóloga no dudó en externar su emoción y su desesperación por tener la oportunidad de saludar, entrevistar o simplemente compartir un momento con Cazzu durante su visita a México.

“Estoy apenada por pedirles su ayuda, pero lo necesito. Sería un sosiego para mi alma conocer a Julieta Cazzu. Tengo muchas ganas de conocer a ‘la nena trampa’. No sé con quién hablar, no sé qué hacer, pero si alguien sabe cómo puedo conocerla, saludarla, entrevistarla o estar con ella un momento, sería maravilloso”, escribió.

Su mensaje rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes compartieron la publicación y le ofrecieron sugerencias sobre cómo podría acercarse a la artista. La petición refleja no solo su admiración por Cazzu, sino también la cercanía que sienten los fans con la cantante, cuyo estilo y talento han dejado una huella importante en la música urbana y pop latino.

La cantante argentina Cazzu se pronunció sobre los comentarios negativos hacia su contenido exclusivo. / Instagram: @cazzu

¿Por qué Maryfer Centeno quiere conocer a Cazzu?

Maryfer no ocultó que su deseo de conocer a Cazzu va más allá de la admiración como fan. Según sus declaraciones, reconoce en Julieta Cazzu a una mujer “muy inteligente y extraordinaria comunicando”, lo que hace aún más valiosa la oportunidad de interactuar con ella.

La grafóloga destacó que para ella sería un momento inolvidable poder conversar con la cantante, aprender de su experiencia y quizá compartir algunos minutos que quedan grabados en la memoria de cualquier fan.

Maryfer Centeno analiza el mensaje de Cazzu / IG: @cazzu / @maryfer_centeno

¿Maryfer Centeno se encontrará con Cazzu para entrevista?

Aunque Maryfer Centeno no tiene confirmado un encuentro con Cazzu, sus seguidores esperan que la ayuda en redes sociales permita concretar la posibilidad de un saludo o incluso una entrevista breve durante la gira de “Latinaje”

Hasta ahora el video acumula más de 150 mil vistas. Por ahora, Centeno no ha confirmado ningún encuentro con Cazzu, por lo cual se desconoce si lo logrará.

