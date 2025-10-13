¿Cazzu y Nodal se reencontrarán en México? La cantante revela que el abogado del cantante ¡la contactó!

La llegada de Cazzu al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no solo marcó el inicio de su esperada gira por el Auditorio Nacional, sino que también reavivó el interés mediático por su situación personal con Christian Nodal y su hija. La cantante argentina, conocida por su estilo auténtico y su sinceridad, no esquivó las preguntas de los reporteros y soltó varias bombas que ya están dando de qué hablar.

Mira: Cazzu detiene su concierto y lanza fuerte mensaje a sus fans: “Basta de odio” ¿Estaba enojada?

Cazzu y Christian Nodal / Redes sociales

¿Cazzu y Christian Nodal se reencontrarán en México durante la gira de ella en el Auditorio Nacional?

A pesar de estar visiblemente cansada, Cazzu la cantante argentina se mostró accesible con los medios que la esperaban desde temprano. “Qué tempranito están aquí. ¿Cómo estás? Yo todavía dormida”, dijo entre risas, dejando claro que está lista para reencontrarse con su público mexicano.

Sobre el tema que más interés genera, la relación entre Christian Nodal y su hija, Cazzu fue clara: no ha habido un acercamiento directo con el cantante. Sin embargo, sí confirmó que el abogado de Nodal la contactó para preguntar si podía ver a la niña durante su estancia en México. Aunque la respuesta fue afirmativa, la artista no aseguró que el encuentro vaya a suceder.

“Ahora vamos a ver. No, él sabe que eso lo puede hacer. No ha habido un acercamiento con él, se comunicó su abogado para preguntar si podía verla y como siempre se le dijo que sí, de ahí a que suceda bueno, lo veremos” Cazzu

Lee: Nodal regaló de cumpleaños a Ángela ¿lo mismo que a Cazzu? Aguilar dice: “La vida no siempre se entiende”

¿Por qué Christian Nodal no ha visto a su hija fuera de Argentina según Cazzu?

La relación entre Christian Nodal y su hija ha estado marcada por tensiones legales. Cazzu reveló hace unos meses que el cantante no había firmado el permiso necesario para que la niña pudiera salir de Argentina y acompañarla en su gira. Ante esta negativa, la cantante tomó cartas en el asunto y consiguió una orden judicial que le permitió viajar con su hija sin la firma del padre.

“Es un permiso unilateral. Es un permiso que nosotros se lo pedimos al juzgado y porque yo obviamente puedo sustentar que necesito viajar, entonces el juzgado y el juez me lo otorgan”, explicó Cazzu con firmeza. La artista dejó claro que, aunque preferiría que todo se resolviera por consenso, ha tenido que recurrir a la vía legal para poder cumplir con sus compromisos profesionales sin descuidar su rol como madre.

“Yo por suerte tengo un equipo encargándose de un montón de cosas que sí me siento muy afortunada por eso, pero sí imagínate lo fácil que sería si fuese un consenso, ¿no?”, agregó, evidenciando que la falta de acuerdos con Nodal ha complicado su dinámica familiar.

Mira: Madrina de Nodal aclara rumores y asegura que el cantante cumple con su hija: “No es un padre ausente”

Cazzu y Christian Nodal / Redes sociales

¿Cómo vive Cazzu la maternidad durante su gira por México y qué pasa con su hija?

A pesar de tener una agenda llena de ensayos, entrevistas y presentaciones, Cazzu no descuida su papel como mamá. Durante su encuentro con la prensa, compartió que su hija está un poco enferma, pero que eso forma parte de la experiencia de ser madre.

“Inquieta. Justo ahora está un poco enfermita, ¿eh? Pero ser mamá es así, ¿no? Dormir poco, enfermarse, ya espero que se mejore en estos días, pero normal. En su cumpleaños hicimos algo pequeñito y ahora va al kinder. Así que del kinder se traen todo” Cazzu

La cantante también destacó que cuenta con un equipo que la apoya en todo momento, lo que le permite equilibrar su carrera con la crianza de su hija. “Me siento afortunada de tener gente que me ayuda, pero no deja de ser un reto”, confesó.

Hasta el momento, Christian Nodal no ha hecho ninguna declaración pública sobre el posible encuentro con su hija en México.

Mira: ¿Ángela Aguilar hablaría de su relación con Cazzu, ex de Nodal, en entrevista? Esto revelaron

La cantante argentina Cazzu se pronunció sobre los comentarios negativos hacia su contenido exclusivo. / Instagram: @cazzu

¿Cuándo y dónde será el Latinaje Tour de Cazzu? Fechas confirmadas en México 2025

La gira Latinaje en Vivo, con la que Cazzu promociona su más reciente producción discográfica, comienza oficialmente el 14 y 15 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde las entradas se agotaron a pocos días de su anuncio.

Posteriormente, la cantante se presentará en otras cuatro ciudades mexicanas.

Estas son las fechas confirmadas:

