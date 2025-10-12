Cazzu detiene su concierto y lanza fuerte mensaje a sus fans: “Basta de odio” ¿Estaba enojada?

Durante uno de sus conciertos recientes, la cantante argentina Cazzu, ex de Nodal, sorprendió a sus seguidores al detener la presentación para lanzar un contundente mensaje contra la negatividad en redes sociales. La intérprete, que se prepara para presentarse en México con una fecha próxima en el Auditorio Nacional, aprovechó el momento para pedir que se detenga la hostilidad en internet. Su discurso fue interpretado como un llamado a frenar la violencia digital y la presión mediática que enfrentan los artistas. ¿Lo dijo por Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Cazzu cuenta la experiencia que tuvo con un terapeuta que la marcó / Captura de pantalla

¿Qué dijo exactamente Cazzu durante el concierto?

“Basta de odio, basta de barrearse en las redes, basta de pelear por ahí... Como la jefa de toda esta situación, les quiero pedir que paremos con la negatividad. Amor, todo amor, somos amor, este mundo necesita más amor y más canciones como esta” Cazzu

Durante su presentación, la rapera argentina, Cazzu detuvo la música para dirigirse directamente a su público y pedir un alto a la violencia en línea.

Sus palabras fueron captadas por los fanáticos, quienes rápidamente difundieron el fragmento en redes, volviéndolo viral. En los videos que circulan, se le ve conmovida y determinada a expresar su postura ante la ola de críticas y confrontaciones digitales que suelen rodear al medio artístico.

Cazzu / Redes sociales

¿A quién se refería Cazzu al decir que pararan el odio?

Al decir que pararan el odio, Cazzu se refería principalmente a quienes generan conflictos y críticas negativas en redes sociales, incluidos tanto seguidores como detractores que suelen involucrarse en polémicas digitales. Su mensaje buscaba frenar la hostilidad y la agresividad que se observa en plataformas como Instagram, Twitter y TikTok, donde las discusiones y ataques pueden escalar rápidamente, afectando tanto a los artistas como a sus comunidades de fans.

Aunque no mencionó nombres específicos ni casos concretos, el contexto sugiere que su llamado estaba dirigido a la audiencia general, algunos usuarios en redes sociales mencionan que se referiría a las polémicas con su expareja Christian Nodal. Además, su discurso también podía leerse como un aviso a medios de comunicación y entornos digitales que amplifican rumores o críticas, reforzando la idea de un entorno más positivo durante su gira.

Christian Nodal y Cazzu / IG: @cazzu / @nodal

¿Cuándo son las presentaciones de Cazzu en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México?

Cazzu se presentará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México en dos fechas:



Martes 14 de octubre de 2025 a las 20:00 hrs.

Miércoles 15 de octubre de 2025 a las 20:00 hrs.

Ambas fechas están programadas como parte de su gira Latinaje tour, que ha generado gran expectación entre sus seguidores. La primera fecha, el 14 de octubre, agotó boletos rápidamente, lo que llevó a la artista a abrir una segunda presentación al día siguiente.

Los precios de los boletos varían según la zona, con opciones que van desde $720 MXN hasta $2,450 MXN , dependiendo de la ubicación dentro del recinto. Las entradas están disponibles a través de plataformas como Ticketmaster y el sitio oficial del Auditorio Nacional .

