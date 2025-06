¿Ángela Aguilar enojada con Cazzu por su éxito en el Auditorio Nacional? Ella dice: “Amen a sus enemigos”

Cazzu continúa derrochando éxito. Y es que, tras su muy comentada visita a México, logró hacer sold out en la preventa de los boletos para su próximo concierto del 14 de octubre del 2025, en el Auditorio Nacional.

Esta presentación forma parte de su gira ‘Latinaje’, la cual incluye varios países como Perú, Uruguay, Chile, Colombia y, por supuesto, su natal Argentina. Pese a que algunos periodistas, incluyendo Pati Chapoy, no creían que pudiera llenar un recinto en tierras aztecas, la llamada ‘Nena trampa’ dejó claro que su fandom mexicano es muy fuerte y leal.

¿Qué fechas tiene Cazzu para los conciertos en México?

Luego de que los boletos para su primer concierto en CDMX se agotaran en cuestión de horas, Cazzu abrió una segunda fecha en el Auditorio Nacional. La nueva presentación de la argentina está programada para el próximo 15 de octubre del 2025.

La preventa de boletos para usuarios Citibanamex inició el 2 de junio. En tanto que la venta general comenzará este 3 de junio. Los precios oscilan entre los 800 y 3 mil 400 pesos, dependiendo de la zona escogida.

Estas son todas las fechas y lugares donde Cazzu se presentará este 2025 en México, como parte de su gira ‘Latinaje’:

14 y 15 de octubre de 2025 - Ciudad de México

16 de octubre de 2025-Guadalajara

18 de octubre de 2025-Monterrey

¿Cómo reaccionó Ángela Aguilar ante el lleno total de Cazzu en el Auditorio Nacional?

Por supuesto, muchos estuvieron a la expectativa de la reacción de Ángela Aguilar ante el lleno total de Cazzu en el Auditorio Nacional. Y es que, desde que se anunció el sold out y la apertura de una nueva fecha para la argentina en México, las redes sociales de la actual esposa de Nodal se han llenado de mensajes como “team Cazzu” y “lo que logra alguien que no se roba al marido ajeno”.

Luego de que se diera a conocer el gran logro de la intérprete de ‘Nada’, la llamada ‘Princesa del regional mexicano’ subió un par de historias a Instagram que, para muchos, fue una contundente respuesta a toda esta situación.

En su primer post, compartió un video en el que se puede ver a ella y Nodal compartiendo un momento romántico en lo que pareciera ser un avión. Asimismo, colocó un fragmento de la Biblia que hace referencia al desprecio de la gente.

“Responde como Jesús, no como el mundo. Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan”, se lee.

Su mensaje causó mucha polémica. Si bien algunos, principalmente fans, afirmaron que todo era una simple “casualidad”, la gran mayoría sostuvo que fue una dedicatoria para todos sus “haters”.

¿Qué ha dicho Cazzu sobre Ángela Aguilar?

A pesar de lo que muchos pudieran pensar, Cazzu ha dejado claro que no tiene nada en contra de Ángela Aguilar. Incluso la defendió de las críticas por, presuntamente, ser “la otra” en la relación que tuvo con Nodal.

“Yo veo muy injusto que muchas cosas que estuvieron mal hayan recaído sobre ella y no lo apoyo en absoluto. Siento que uno puede cometer errores o tomar decisiones. Yo no puedo defenderla, porque en realidad no es mi posición tampoco”, expresó.

La argentina sostuvo que su única prioridad es el bienestar de su hija, por lo que las acciones de su expareja y padre de la pequeña, Christian Nodal, no le interesan.

“Lo que más me importa es que se respeten los derechos de mi hija y los míos. Que no se me niegue nada ni se me dificulte mi vida personal o laboral. Esos temas son entre su papá y yo. Lo demás no me corresponde”, resaltó.

