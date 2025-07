Nico Ruiz llega al Lunario del Auditorio Nacional con todo su romanticismo

Este próximo 24 de julio, el cantante chileno Nico Ruiz llega al Lunario del Auditorio Nacional para dar un concierto que enamorará a los presentes con su romanticismo y sus nuevas propuestas.

El joven de tan solo 24 años habló en exclusiva con TVNotas sobre todos los detalles de este show: “estoy muy emocionado porque desde el día uno que puso un pie en este país, me han dado todo su amor y su apoyo. Llegar al Lunario es un sueño hecho realidad. Será una noche inolvidable donde repasaremos varios temas que la gente ya me ubica y daremos un adelanto de lo que viene, que estoy muy emocionado”.

Emilio Estefan produjo el disco de Nico Ruiz

Para Nico llega un momento crucial en su carrera, pues está por lanzar un material quien le produjo Emilio Estefan: “Siempre he admirado su talento y el de su esposa, la gran Gloria Estefan. Un día, hace más de un año mi oficina le mando un correo para ver si podíamos hacer algo, y mi sorpresa fue que unos días después, ya estaba en Miami conversando con él y creando música. Vienen temas increíbles, se hizo todo un EP y estar con él fue un sueño hecho realidad. Los dos tienen un gran talento y una trayectoria que admirarles”.

El cantante que se dio a conocer en los reality shows en su país como “La voz” y “Got Talent Chile” entendió desde muy joven que su talento tenía que ser escuchado:

“Nunca ha habido un plan b, siempre me ha gustado cantar y es mi pasión. Realmente no se que haría si no me dedicara a esto. Apenas estoy empezando pero me siento muy orgulloso de los pasos que he dado, y vamos con los sueños más grandes”.

¿Cómo llegó Nico Ruiz a México?

Justo en uno de estos realities, conoció a Yuri la cantante, quien le dio uno de los mejores consejos: “cuando salí eliminado del reality, la verdad me dolió muchísimo pero la vida es sabía. Cuando ya me iba, se abre el elevador y ahí estaba ella, me abrazo y me dijo: “No te des por vencido; tienes el talento, vete a México; ahí toca puertas” y me dio uno que otro contacto y míranos ahora, aquí estoy en este país feliz de la vida. Espero algún día poder cantar con ella arriba del escenario, porque es única”.

Nico pretende dar a conocer en concierto el material que tiene listo: “Tras mi participación en Miss Universe la gente me empieza a ver de otra manera. Entonces estoy listo para mostrar de que estoy hecho” compartió el cantante quien emocionado compartió que el primer paso de esta gira es México.

