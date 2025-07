Integrante de famosa banda se retira por motivos de salud y deja la gira: “Necesito cirugía”

Guitarrista y miembro fundador de la banda estadounidense de pop y rick, ‘Fall Out Boy’, Joe Trohman se retira temporalmente del grupo para someterse a una cirugía.

La noticia fue compartida por el propio músico a través de sus redes sociales, donde explicó los motivos de su decisión.

La banda estadounidense estuvo en México en el mes de abril pasado, cuando dieron concierto en el Festival Pa’l Norte en Nuevo León y consintieron a sus fans regios, pues en el 2024 se habían presentado en Guadalajara y Ciudad de México.

Fall Out Boy Pal Norte / Redes sociales

¿Qué le pasó a Joe Trohman, fundador de ‘Fall Out Boy’?

Joe Trohman, guitarrista principal de Fall Out Boy, anunció su retiro temporal de los escenarios debido a problemas de salud que requieren una cirugía urgente en la mano derecha.

La noticia fue confirmada por el propio músico a través de un comunicado en Instagram el pasado lunes 7 de julio, en medio de la gira mundial que realiza actualmente la banda.

“Después de años de tratar problemas continuos con mi mano derecha, se ha hecho evidente que necesito cirugía para evitar daño permanente. Desgraciadamente, esto significa que tendré que tomarme el resto del año sin tocar con la banda”. Joe Trohman, guitarrista de ‘Fall Out Boy’

Joeh Trohman / Canva

La banda ‘Fall Out Boy’ no cancelará sus próximos conciertos

A pesar de su ausencia, ‘Fall Out Boy’ confirmó que cumplirá con todos los compromisos previamente agendados de su gira “So Much (for) Stardust”.

“La banda seguirá tocando en todos los conciertos programados. Tengo muchas ganas de recuperarme para poder volver a tocar con los chicos. Muchas gracias por el cariño y el apoyo”. Joe Trohman

El guitarrista, de 40 años, es una de las figuras clave en la historia del grupo, reconocido por su virtuosismo en temas como “Centuries” y “The Phoenix”. A pesar de su ausencia, confirmó que las fechas programadas de la gira no serán canceladas.

“Estoy deseando recuperarme para poder volver a salir con los chicos. Muchas gracias por el amor y el apoyo”, agregó en su mensaje a los fans.

Fall Out Boy gira / Redes sociales

¿Qué género musical toca la banda estadounidense ‘Fall Out Boy’?

Originaria de Chicago, ‘Fall Out Boy’ se formó en 2001 y está integrada por Patrick Stump (voz y guitarra rítmica), Pete Wentz (bajo), Andy Hurley (batería) y Joe Trohman (guitarra principal). La banda toca principalmente pop punk, rock alternativo, emo y pop rock.

Fall Out Boy / Redes sociales

Conocidos mundialmente por formar parte de la ‘Emo Trinity’ (junto a las bandas ‘My Chemical Romance’ y ‘Panic! At The Disco’) a mediados de la década del 2000, la banda se consolidó en el ámbito musical.

Por ahora, los fans tendrán que esperar para volver a ver a Trohman en el escenario, aunque su mensaje ofrece un tono optimista sobre su recuperación. La banda, mientras tanto, seguirá adelante, demostrando una vez más su resiliencia y compromiso con su público.

