Vocalista y baterista de rock anuncia cáncer de riñón en etapa 4

Brad Arnold, cantante y baterista de la reconocida banda de rock 3 Doors Down, compartió a través de un video en redes sociales que enfrenta un diagnóstico de cáncer renal de células claras en estadio IV. La enfermedad ya se ha extendido a otras zonas de su cuerpo, incluyendo ganglios linfáticos y pulmones.

Como consecuencia de este diagnóstico, la banda ha decidido cancelar su gira de verano, que contemplaba shows junto a Creed y participaciones en importantes festivales musicales. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, que esperaban con entusiasmo el regreso del grupo a los escenarios.

Durante el video, Arnold explicó que comenzó a sentirse mal hace algunas semanas. Tras someterse a estudios médicos, recibió el duro diagnóstico. Sin embargo, el músico transmitió calma y determinación.

Mira: La Divaza destrozado anuncia la muerte de su madre: “Mi mami se acaba de ir al cielo”

Brad Arnold, vocalista y baterista de la banda de rock 3 Doors Down anuncia su diagnóstico de cáncer / Instagram:@brad3doorsdown

¿Qué reveló Brad Arnold sobre su estado de salud?

“Tengo noticias no tan buenas para ustedes hoy”, expresó con serenidad.

A pesar del avance de la enfermedad, el artista aseguró sentirse fortalecido por su fe y dejó un mensaje alentador:

“No tengo miedo. De verdad, sinceramente, no le tengo ningún temor. Me encantaría que me tengan en sus oraciones cada vez que puedan. Y creo que es momento de ir a escuchar un poco ‘It’s Not My Time’.”

Mira: Actor de ‘La fea más bella’ reaparece y se sincera sobre su lucha contra el cáncer: “Ha sido complicado”

¿Cómo enfrenta Arnold este diagnóstico de cáncer tan avanzado?

La mención a esta canción, uno de los temas más conocidos del grupo, le da ahora un nuevo y poderoso significado.

Tras el anuncio, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, cariño y gratitud hacia Arnold. Tanto fans como músicos de la escena rock manifestaron su admiración por su valentía y le desearon una pronta recuperación.

El cantante, de 46 años, ha sido una voz influyente no solo en la música, sino también como figura espiritual. En numerosas ocasiones ha compartido en el escenario mensajes de fe, amor y esperanza, y ha hablado abiertamente sobre su cristianismo.

Brad Arnold, vocalista y baterista de la banda de rock 3 Doors Down anuncia su diagnóstico de cáncer / Instagram:@brad3doorsdown

¿Por qué se canceló la gira de 3 Doors Down?

Originarios de Mississippi, 3 Doors Down se consolidaron a comienzos de los años 2000 con un sonido que definió al rock post-grunge. Alcanzaron fama internacional con su sencillo “Kryptonite”, incluido en su álbum debut The Better Life(2000), que escaló rápidamente al puesto 3 del Billboard Hot 100.

Posteriormente, llegaron otros éxitos como ‘When I’m gone’ y la emotiva balada ‘Here Without You’, ambas incluidas en su segundo disco Away from the Sun (2002). Estos temas ayudaron a cimentar la identidad musical del grupo y a conectar con una generación entera.

Mira: ¿Se enfermó por culpa de Michelle Vieth? Héctor Soberón piensa que le dio cáncer de mama por quedarse callado