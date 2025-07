Horóscopo semanal del 1 al 7 de julio de 2025 ¡Todos los signos!

Seguimos en la temporada de Cáncer. Las personas nacidas bajo este signo, por ser de elemento agua, tienen emociones profundas y pasionales. También son amorosos, sensuales y creativos.

Los Cáncer demandan amor. Necesitan sentirse apreciados, les es indispensable tener un hogar confortable. Les gusta vestir casual, aunque muy moderno.

ARIES del 1 al 7 de julio de 2025, horóscopo semanal

ARIES 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Hay mucha turbulencia alrededor, pero sé fuerte y determinado. No te dejes influenciar por criterios que quieren despojarte de tu sello creativo personal. No les ocultes a tus jefes otros trabajos o compromisos ya pactados que hagas paralelamente.

Lo tomarían a mal. Hay giros afortunados en tu mundo laboral. Algún empresario que ve tus dones te empleará con tal éxito que dejará a muchos con la boca abierta.

TAURO del 1 al 7 de julio de 2025, horóscopo semanal

TAURO 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Ha habido circunstancias fuertes. Tu alma ha sufrido tremendamente con cuestionamientos existenciales. No tienes claro qué camino seguir.

Llegan milagros sorprendentes con abundancia, aciertos y éxito asegurado. Afírmate en tus deseos y anhelos, con pasión y creatividad. Olvídate de la tristeza, la culpa y el sentimiento de carencia. Sube tu frecuencia. Estás a punto de lograr avance.

GÉMINIS del 1 al 7 de julio de 2025, horóscopo semanal

GÉMINIS 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Comprométete con tus anhelos y proyectos. Haz un calendario con fechas de inicio, seguimiento y horas que necesitas para lograrlo. Cúmplelo cabalmente para avanzar. Tu corazón está congelado.

¡Enciende tu pasión! Regresa a la alegría de vivir y a la creatividad activa. Tu reto es reinventarte con nueva visión. Tus maestros espirituales te mandan energía amorosa para tu resurrección.

CÁNCER del 1 al 7 de julio de 2025, horóscopo semanal

CÁNCER 22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

La vida te mueve con fuerza fuera de tu zona de confort. Tus guías espirituales invisibles te piden que cambies tus rutinas, te inscribas a esas clases de yoga, pilates o natación, o hagas largas caminatas.

Tu alimentación también tendrá que modificarse. Menos carne roja y más verduras. Tu salud ahora es tu prioridad. Mejoran las finanzas y crece tu negocio. Acabó tu época de pérdidas y escasez. Llega visita del extranjero.

LEO del 1 al 7 de julio de 2025, horóscopo semanal

LEO 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Empiezan a pagarte lo que te deben. Si buscas trabajo y mandaste currículum,2 empresas se interesarán por ti y te decidirás por la mejor.

Sueñas con el mar o unas buenas vacaciones. Mídete en los gastos para no endeudarte. Algo o alguien se va de tu vida. Es por tu más alto bien. Recuerda vacunar a tus mascotas, desparasitarlas y aplicar ampolleta antibichos. Cuidado con tus palabras. Sé impecable en todo momento.

VIRGO del 1 al 7 de julio de 2025, horóscopo semanal

VIRGO 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Notarás que, aunque los vientos soplen y se te mueva el piso, permaneces al mando con los pies en la tierra. Logras gran balance. Serás ese mediador entre gente enfrentada y conseguirás unificación.

Decides deshacerte de hábitos, de gente tóxica y de relaciones a medias. Entras en gran actividad. Podrías trabajar para 2 empresas o vivir entre 2 lugares, ya sea en la misma ciudad o fuera. El avance es inminente. Tendrás éxito.

LIBRA del 1 al 7 de julio de 2025, horóscopo semanal

LIBRA 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Conéctate con el creador, como cuando enchufas tu celular a la luz. Enfócate a través de la meditación. Hay viaje a la vista, o bien, cambio de casa, de ciudad o de trabajo.

No platiques tus problemas. Afirma que estás bien y que mejoras. ¡Así te irá mejor! Acércate más a lo que te gusta y apasiona, a tu creatividad y dones. No sigas atado a cosas y personas con las que no encajas. Te preocupará la salud de alguien que estimas.

ESCORPIÓN del 1 al 7 de julio de 2025, horóscopo semanal

ESCORPIÓN 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Te importa mucho sobresalir y alimentar tu ego. Ahora anhelas un estilo de vida más tranquilo, en un lugar bello y armonioso, sin competir ni medirte con nadie más, rodeado de los que amas y amigos cercanos.

Hay un viaje delicioso a la vista. Te reanimará. Laboralmente, logras éxito, aunque hubo turbulencias. Hay contratos y propuestas excelentes. Necesitas normalizar tus horas de sueño sin la necesidad de fármacos. ¡Es importante!

SAGITARIO del 1 al 7 de julio de 2025, horóscopo semanal

SAGITARIO 23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Las respuestas, soluciones, dinero y contratos vendrán día a día. No comas ansias ni tomes decisiones desesperadas. Ten certeza y sé impecable.

Todo llega para ti. Si tienes que postergar viajes, compras, proyectos y presentaciones, es por tu bien. No te quejes ni entres en pánico. Todo se acomodará. Aparecen nuevos clientes potenciales. Lo que resta del año mejoran tus finanzas. Creas un nido feliz con tu pareja.

CAPRICORNIO del 1 al 7 de julio de 2025, horóscopo semanal

CAPRICORNIO 22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Mantén tu frecuencia y vibración en alto, sin importar las vicisitudes que suceden en el mundo. Enfócate en lo tuyo. No intoxiques tu áura energética con malas noticias.

Oye tu música favorita. Ve películas divertidas o documentales. Construye en tu mente e imaginación una línea de tiempo a tu gusto. Saca de tu mente y experiencia todo lo demás. Estás a punto de lograr tus metas. No caigas en la trampa de la depresión y tristeza. Aguanta, ¡falta poco!

ACUARIO del 1 al 7 de julio de 2025, horóscopo semanal

ACUARIO 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Sabes que no puedes estar pidiendo ayuda a los demás. Soluciona las cosas por ti mismo. La vida te pide que te sientas lo suficientemente sólido, independiente, profesional y hábil para avanzar sin muletas.

Todos tus miedos, tu sombra, tus zonas menos trabajadas salen a la luz para ser iluminadas y erradicadas. Acéptalas, analízalas y despídelas con amor. Cruza el umbral que se te presenta. Ahí están todos los milagros.

PISCIS del 1 al 7 de julio de 2025, horóscopo semanal

PISCIS 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Rompes cadenas, karmas y procesos de vida tormentosos. Estuviste tentado a ceder tu poder a una pareja, hijo o pariente. Quienes realmente te quieren te aconsejaron que recobraras el amor propio y te pusieras en primer lugar.

Puede que te asocies con alguien para crear un negocio rentable. Asegúrate de que los participantes tengan los fondos, la honorabilidad y la formalidad. Por ahora es mejor tomar un empleo asalariado.

