La banda Coda dedica sentido mensaje a Xava Drago tras anunciar que fue desahuciado por cáncer

El vocalista de la icónica banda mexicana Coda, Xava Drago, ha conmovido a sus seguidores con un mensaje profundamente emotivo compartido en sus redes sociales en el cual reveló que, lamentablemente, los tratamientos contra su cáncer de estómago ya no han tenido éxito y que los médicos han agotado las opciones para continuar con su recuperación. Reveló que está desahuciado. Este comunicado ha generado una ola de apoyo y solidaridad entre la comunidad musical y sus fans.

En un texto lleno de gratitud y sinceridad, Xava Drago habló de su lucha contra el cáncer y dijo que está desahuciado expresó: “Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando, desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí.”, escribió Xava Drago

El cantante no dejó de lado a sus seres queridos y colaboradores:

“Solo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofía; a todos los Staff y Crew que trabajaron conmigo alguna vez; managers y promotores; a todos mis compañeros artistas, por tanta buena onda; pero sobre todo a los fans, que han estado conmigo durante tantos años y se han portado como unos ángeles.”

A pesar de las dificultades, Xava dejó un mensaje de esperanza y compromiso con su arte: “Lo único que me queda, es que pronto tendrían material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas.”

Coda lanza mensaje de apoyo a Xava Drago luego de que compartiera en redes que “no hay nada qué hacer” contra su cáncer. / Facebook: Coda

Coda dedica sentido mensaje a Xava Drago tras revelar que fue desahuciado por el cáncer de estómago que tiene

Luego de que Xava Drago, vocalista de Coda hablara del cáncer que padece y anunciara en redes que fue desahuciado, los músicos que lo acompañaron por décadas en su carrera arriba de los escenarios publicaron un emotivo mensaje para dejar claro que, a pesar del diagnóstico, seguirán juntos en las buenas y en las malas:

“En este momento tan delicado, queremos decirte, hermano: estamos contigo. Te acompañamos con gratitud, respeto y todo nuestro corazón.Agradecemos profundamente a la gran familia Coda por todo el cariño, la vibra y la energía que han compartido con Xava. Cada palabra, cada muestra de amor y apoyo, significa mucho para él y para nosotros.

Gracias por tanto, hermano. Que el universo siga guiando nuestros caminos”, escribió la banda en su cuenta de Instagram.

¿Quiénes son los integrantes de la banda Coda?

La agrupación mexicana fundada en 1989 está conformada por Salvador Xava Drago Aguilar, acompañado por Toño Ruíz en la guitarra y Allán Meneses en el bajo. En la batería, Jesús “Chucho” Esquivel y David Melchor en los teclados suma la atmósfera melódica que completa su sonido característico.

Coda nació a partir de la conexión que surgió entre Xava y Toño cuando, con apenas 17 años, coincidieron en una tocada de metal clandestina, de esas que en los años ochenta se organizaban en clubes nocturnos de la ciudad.

La agrupación de rock triunfó en los noventa, después de una pequeña separación, los músicos retomaron el el proyecto alrededor de 2012 y, desde entonces, han mantenido activa la banda, combinando nostalgia y nuevas propuestas para su público

