Horacio Beamonte, actor de ‘Como dice el dicho’, empieza ‘quimioterapia paliativa’: “Hasta donde tope”
Aunque había dicho que ya no tomaría tratamientos contra el cáncer, Horacio Beamonte, actor de ‘Como dice el dicho’, se sinceró sobre el nuevo procedimiento al que se sometió.
El caso de Horacio Beamonte ha causado mucha conmoción en redes sociales. Y es que el actor había estado luchando por mucho tiempo contra la leucemia linfoblástica aguda (LLA) con cromosoma Filadelfia, un tipo particularmente agresivo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea.
Tras haber decidido abandonar su tratamiento contra la enfermedad, Horacio Beamonte confiesa que ha empezado con la “quimioterapia paliativa”, ¿en qué consiste? Esto dijo la celebridad.
¿Por qué Horacio Beamonte, actor de ‘Como dice el dicho’, decidió abandonar su tratamiento contra el cáncer?
En una entrevista para TVNotas, Horacio Beamonte contó que su decisión de abandonar su tratamiento contra el cáncer fue motivada por la fe. Si bien los doctores le advirtieron que, si dejaba la quimioterapia, solo tendría de 4 a 8 meses de vida, el actor considera que solo Dios podrá determinar cuánto tiempo vive.
“Rechacé las quimioterapias, rechacé todo tipo de medicamentos. Seguimos esperando en Dios, que es el único que decide cuándo me va a llevar. Pueden decir 8 meses, tal vez viva 9, 10, 11, 12 años, quién sabe, solo Dios sabe”, indicó.
Aseguró estar consciente de lo que implica dejar el tratamiento y todos los “cambios” que se darán en su salud, por lo que se siente sumamente agradecido por todo el apoyo que ha recibido, incluyendo el de su mamá.
“Ha sido un proceso complicado, porque es una enfermedad que va a tener un avance. Estoy consciente del proceso; sé que van a venir ciertos cambios en mi salud y en mi cuerpo. Ahí vamos, con el apoyo incondicional de mi madre. Es duro, pero con la fe he podido soportar las cosas que vienen”, puntualizó.
¿Qué dijo Horacio Bremonte, actor de ‘Como dice el dicho’, sobre la ‘quimioterapia paliativa’?
A través de Instagram, Horacio Beamonte compartió un mensaje en el que comenzó diciendo que, si bien en su momento decidió no tomar más tratamientos contra el cáncer, recientemente empezó a tomar “quimioterapia paliativa”.
“Ahora, como saben, nunca fue mi intención tomarlas, pero, con este dolor tan increíblemente fuerte, que con nada de medicamento ni tratamientos naturistas ni alternativos de ninguna especie se detendrá rápidamente, tuve que decidir tomar la segunda opción, LA QUIMIOTERAPIA PALIATIVA”
Explicó que esto no era para curar su enfermedad, sino para aliviar el dolor y tener una mejor calidad de vida dentro de lo posible, principalmente porque no desea ver sufrir a sus seres queridos.
“¿Qué me hizo cambiar de opinión?¿El dolor? ¿Mi sufrimiento? La realidad es que ver sufrir a mi familia en Cristo al verme sufriendo físicamente de esa manera, por mi amada madre decirme que estará conmigo ‘hasta donde tope’ y que jamás me dejará solo, y a mi sobrino y hermana estar conmigo cuidándome también”, resaltó.
Finalizó reiterando que su familia siempre será lo más importante para él: “Ellos me apoyaron cuando decidí no tomar químios, pero no creí llegar a este punto donde todavía no pueden los médicos darme sedación paliativa como tal”, concluyó.
¿Qué es la ‘quimiorerapia paliativa’, tratamiento que toma Horacio Beamonte?
De acuerdo con sitios especializados en medicina, incluyendo Mayo Clinic, la ‘quimioterpia paliativa’ es un tratamiento contra el cáncer no curativo, enfocado en aliviar síntomas, mejorar la calidad de vida y prolongar la vida en enfermedades avanzadas, como lo es en el caso de Horacio Beamonte.
Los especialistas la recomiendan en dos escenarios: cuando la enfermedad está muy avanzada o cuando la afección no se puede curar, pero sí controlar.
