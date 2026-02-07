Actriz mexicana de telenovelas murió tras tardío diagnóstico de cáncer: ¡Así fueron sus últimos días!

Una querida actriz mexicana, reconocida por su papel en telenovelas, murió el 3 de febrero de 2024. La noticia, dada a conocer en plena madrugada, conmocionó al medio artístico y a miles de seguidores que crecieron viendo su presencia en la pantalla. Te contamos de quién se trata.

¿Qué actriz mexicana murió tras un diagnóstico tardío de cáncer?

Helena Rojo, conocida por ser una figura constante en telenovelas mexicanas, murió a causa de un cáncer de hígado que le fue diagnosticado en una etapa avanzada.

Según el testimonio de Rosy Ocampo, famosa productora, Helena Rojo, quien en este tiempo grababa la telenovela Vencer la culpa, recibió el complicado diagnóstico que la alejaría del medio.

“ Tuve el privilegio de trabajar con ella en esta que fue su última telenovela, Vencer la culpa. Justamente a la mitad de la telenovela ella se enteró del diagnóstico que tenía de cáncer, que ya era un cáncer muy avanzado ”, dijo Ocampo para Foro TV, recuperado de Univisión.

Tras conocer la noticia, la actriz pidió hablar personalmente con Ocampo. En esa reunión le comunicó que necesitaba ausentarse para comenzar con los tratamientos correspondientes. La respuesta fue inmediata: contaba con todo el apoyo de la producción.

La actriz Helena Rojo / Redes sociales

¿Cómo fueron los últimos días de Helene Rojo, tras diagnóstico de cáncer?

Semanas después de aquella conversación, según las palabras de Rosy Ocampo, Helena Rojo volvió a buscar a la productora. Esta vez, con una decisión distinta a la de ausentarse:

“ Me dijo '¿Sabes qué? No, yo amo mi trabajo, respeto mi trabajo y voy a ver la manera de llevarlo en paralelo, esperar a que termine la novela, terminar este trabajo, no sé si sea el último’ ”, relató Ocampo en la misma entrevista.

A pesar de saber que enfrentaba un diagnóstico delicado y de que los tratamientos serían demandantes, la actriz optó por continuar grabando. El equipo ajustó tiempos y dinámicas para facilitar su permanencia, pero fue su voluntad la que sostuvo esa decisión.

Rosy Ocampo describió esta etapa como un acto de valentía:

Ella prefirió terminar, ya sabía que era un diagnóstico muy avanzado, tuvimos la gran fortuna de tenerla hasta el último día. Seguramente ella dentro de sí, sabía que era su última telenovela. Rosy Ocampo

Helena Rojo, actriz mexicana / Redes sociales

¿Cuál fue la carrera de Helena Rojo en televisión?

Helena Rojo se convirtió en una de las actríces mexicanas por excelencia, en televisión. Su trayectoria abarcó más de cinco décadas que también incluyeron cine y teatro.

Helena Rojo debutó en el cine a finales de los años sesenta y participó en películas como El club de los suicidas y Los amigos.

Helena Rojo se consolidó como una de las grandes actrices de telenovelas en México, participando en melodramas que marcaron época en diferentes épocas, algunos de los proyectos fueron los siguientes:



Los ricos también lloran ,

, El privilegio de amar ,

, Abrázame muy fuerte ,

, Amor real ,

, Mundo de fieras ,

, Corazón salvaje, entre muchas otras.

