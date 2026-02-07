Ana Martín revela el momento que cambió su manera de ver la vida tras trágica enfermedad

Ana Martín habló sobre el diagnóstico de cáncer que recibió y explicó cómo esta experiencia influyó en la manera en la que comenzó a planear su futuro. La actriz compartió que, a partir de ese momento, tomó decisiones relacionadas con su vida personal.

No te pierdas: Silvia Pinal ayudó a actores desempleados con su programa ‘Mujer, casos de la vida real’

Ana Martín reveló qué la motivó a organizar su vida luego de atravesar un problema de salud. / Foto: Redes sociales

Ana Martín revela que tuvo cáncer

En 2024, Ana Martín compartió públicamente que enfrentó un diagnóstico de cáncer durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda. La actriz habló del tema de manera directa y explicó que se trató de un proceso médico que atravesó sin hacerlo público en su momento, ya que no suele hablar de ese tipo de experiencias personales.

Durante la conversación, Ana Martín relató que el cáncer fue detectado a tiempo y que se localizó en el estómago, donde le encontraron pólipos que fueron retirados mediante una intervención quirúrgica. La actriz explicó cómo enfrentó el momento previo a entrar a quirófano y las decisiones que tomó respecto a su tratamiento.

“Tuve cáncer, no me gusta hablar de esas cosas, me lograron agarrármelo en el momento dado, en el estómago, salió un pólipo y me sacaron cuatro. Mi reacción, a la hora de entrar a quirófano, fue decir: ‘Si no se puede hacer nada, no me van a poner quimioterapia’- Salí, quedé limpia. Hasta ahorita, todo perfecto”, expresó Ana Martín.

No te pierdas: Ana Martín presume nuevo amor: "¡Me enamoré a primera vista!”

Ana Martín habló sobre el proceso personal que vivió tras enfrentar el cáncer. / Foto: Redes sociales

Ana Martín habla de su futuro tras el cáncer

Tras hablar sobre el cáncer de estómago que enfrentó y el proceso médico que vivió, Ana Martín compartió que esa experiencia también la llevó a replantear su vida a largo plazo. En una entrevista con el programa matutino Hoy, la actriz explicó que, a partir de ese momento, comenzó a organizar y pensar con mayor claridad en su futuro personal.

Durante la conversación, Ana Martín señaló que enfrentar esa etapa marcó un punto de inflexión que la impulsó a planear lo que desea hacer en los próximos años, incluyendo proyectos y metas personales. La actriz mencionó que, lejos de evitar el tema, decidió asumirlo como una oportunidad para tomar decisiones conscientes sobre su vida.

“Ochenta años en mayo cumplo, que digan que soy viejita, que digan lo que quieran. Me gustaría viajar al Museo de El Cairo, al nuevo. Hace como 10 años tuve un problema de cáncer y adiós cáncer. Ahí es donde dije ‘Tengo que empezar a planear’”, puntualizó Ana Martín.

No te pierdas: Ana Martín responde a críticas por uso de filtros y en redes aplauden su respuesta

Ana Martín reflexiona sobre su vida tras superar el cáncer. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Ana Martín?

Ana Martín nació el 14 de mayo de 1946 en la Ciudad de México. Es una actriz mexicana cuya trayectoria se ha desarrollado principalmente en la televisión, donde ha participado en diversas producciones a lo largo de varias décadas.

En las primeras etapas de su carrera, Ana Martín tuvo papeles protagónicos en telenovelas como Muchacha de barrio, Gabriel y Gabriela, La pasión de Isabela y El pecado de Oyuki, que formaron parte de su consolidación en el melodrama televisivo.

Posteriormente, continuó su carrera con participaciones en telenovelas de reparto, entre ellas:



La culpa (1996)

Ángela (1998)

Rubí (2004)

La madrastra (2005)

Destilando amor (2007)

Soy tu dueña (2010)

La que no podía amar (2011)

Amores verdaderos (2012.

No te pierdas: Ana Martín responde a críticas por uso de filtros y en redes aplauden su respuesta