Silvia Pinal ayudó a actores desempleados con su programa ‘Mujer, casos de la vida real’

El día de ayer se confirmó el triste fallecimiento de Silvia Pinal, quien a los 93 años partió este 28 de noviembre. Su estado de salud en unas horas se deterioró e incluso Enrique Guzmán, su exesposo, confirmó que estaba recibiendo cuidados paliativos.

Silvia Pinal, ícono del ‘Cine de oro’, actriz de teatro y pionera en la televisión mexicanos, no solo dejó un legado artístico invaluable, sino también un impacto humano que trascendió la pantalla. Su labor como productora y conductora del exitoso programa ‘ Mujer, casos de la vida real’ no solo dio voz a las historias de miles de mujeres, sino que también sirvió como plataforma de apoyo para actores y actrices enfrentando momentos difíciles.

Ana Martín recueda que Silvia Pinal ayudó varios actores desempleados

Tras su fallecimiento el 28 de noviembre de 2024, diversas figuras del medio artístico recordaron el carácter generoso y solidario de Silvia Pinal. Una de las anécdotas más destacadas fue compartida por Ana Martín, quien reveló cómo la Diva ayudaba a sus colegas en tiempos de necesidad.

“Cuando los actores no teníamos trabajo, entre ellos yo, ella tenía el programa *Mujer, casos de la vida real’. Yo iba y le decía: ‘Silvia, no tengo trabajo, a ver si sale un personaje para que pueda trabajar en tu programa’. No pasaba ni una semana y ya estaba trabajando. No solo lo hacía conmigo, lo hacía con todos los actores, todos”, comentó Ana Martín en entrevista con NMás.

Este gesto de apoyo fue crucial durante una complicada crisis de empleo que afectó a muchos actores y actrices. Aunque Ana Martín no reveló nombres específicos, aseguró que Silvia Pinal ofreció oportunidades laborales a numerosas figuras del medio artístico a través de su programa, convirtiéndose en un pilar para quienes necesitaban una mano amiga.

‘Mujer, casos de la vida real': Más que un programa

El icónico programa transmitido por Televisa no solo marcó la historia de la televisión mexicana, sino que también sirvió como un refugio laboral para muchos actores. Con historias basadas en casos reales, el espacio se convirtió en una plataforma donde artistas podían continuar mostrando su talento.

Ana Martín también recordó la calidez y carisma de Silvia Pinal, describiéndola como un ser humano excepcional. “Era cariñosa, divertida y espléndida. Yo todavía la vi el año pasado, platicamos, estuve con ella, y hubo un gran cariño de verdad, un gran respeto”, señaló la actriz.

El impacto de Silvia Pinal no solo se mide por sus contribuciones al cine, la televisión y el teatro, sino también por la forma en que extendió su mano a quienes lo necesitaban. Como destacó Ana Martín, “No conozco a alguien que se haya quejado de Silvia Pinal. Todo el mundo quería a mi Chivis”.

¿De qué falleció Silvia Pinal?

Hace una semana se reportó que Silvia Pinal, ‘Diva del cine mexicano’, fue hospitalizada por una infección en las vías urinarias, una arritmia cardiaca y baja presión. A pesar de que se tenía un buen pronóstico de recuperación pues su salud iba mejorando, la noche del miércoles 27 de noviembre sufrió una recaída que terminó por quitarle la vida la tarde de ayer por neumonía.

Durante sus últimos momentos con vida, la protagonista de la película ‘Viridiana’ estuvo acompañada por sus hijos: Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán. Al hospital también se presentaron su nieta, Stephanie Salas y su expareja, Enrique Guzmán, entre amigas y amigos cercanas.

